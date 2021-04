Mit mehreren neuen Studienangeboten in Rostock und Neubrandenburg will Mecklenburg-Vorpommern dem Mangel an Bauingenieuren begegnen. Dafür sollen ab dem Herbstsemester 2021 zwei Studiengänge an der Universität Rostock und der Hochschule Neubrandenburg beginnen, wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch in Schwerin vor Journalisten ankündigte.