Stille Nacht an Silvester: „Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens“ will die Hansestadt Rostock zum Jahreswechsel ein Böllerverbot verhängen. Details würden derzeit noch mit der Polizei abgestimmt, die die Einhaltung kontrollieren soll. Alle Verantwortlichen strebten an, „ein Maß zu finden, das Infektionsherde wirksam verhindert und gleichzeitig in der Bevölkerung Akzeptanz findet“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Aus Erfahrung wisse man, dass in der Silvesternacht die Leute in Scharen zu den zentralen Plätzen in ihren Stadtteilen strömen, um zusammen zu böllern. Das sei dieses Jahr nicht möglich. Laut Corona-Landesverordnung ist gemeinsames Feiern auf öffentlichen Plätzen verboten. Die Kommunen seien in der Pflicht, „die Verwendung von Pyrotechnik auf festgelegten Plätzen vorbeugend zu untersagen“, so ein Rathaus-Sprecher. Deshalb will Rostock in den kommenden Tagen eine Allgemeinverfügung zur Neujahrsknallerei veröffentlichen, mit den genauen Bestimmungen.

Tischfeuerwerk bleibt erlaubt

„Wohl jeder von uns ist froh, wenn wir das eher lausige Jahr 2020 an Silvester endlich hinter uns lassen können. Dieses eine Mal muss es aber ohne große Partys und ohne Massenböllerei gehen, so leid es uns tut“, sagt Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) laut einer Pressemitteilung. Er kündigt eine Art Verbot mit Augenmaß an: In Ordnung seien „das Tischfeuerwerk auf dem Balkon“ und „ein paar Raketen an der Straßenecke“, nicht aber „tausende junge Menschen mit Alkohol und Böllern im Stadthafen“.

Der Landkreis Rostock zögert noch, ob er ebenfalls diesen Schritt geht. In kleineren Städten und auf dem Land sind feierselige Massenaufläufe eher selten. Noch sei keine Entscheidung gefallen, heißt es in der Kreisverwaltung. Der zuständige Stab tagt am Mittwoch.

„Der Landkreis Nordwestmecklenburg als Ordnungsbehörde plant derzeit kein generelles Böllerverbot zu Silvester“, teilt der Nachbarkreis mit. Allgemeinverfügungen, die den Gebrauch von Pyrotechnik in der Silvesternacht regeln, gab es in Rostock und den beiden Landkreisen auch schon vorher – aber in denen ging es um einzelne Orte oder Bannmeilen, in denen meist aus Brandschutzgründen die Lunten kalt bleiben müssen, wie beispielsweise in Wohlenberg ( Nordwestmecklenburg).

Überreste einer Silvesternacht. So wird es in diesem Jahr durch die Corona-Regeln wohl nicht aussehen. Quelle: Tilo Wallrodt

Schon lange vor Corona diskutierte das Ostseebad Boltenhagen über ein Böllerverbot. Befürworter argumentieren mit Umwelt- und Gesundheitsschutz. Die alljährlichen Müllberge durch Feuerwerksreste, klimaschädliche Emissionen und Gesundheitsbelastungen durch Feinstaub fielen ohne die Zündelei weg. Ein Verbot könnte Touristen vergraulen, befürchten manche im Ostseebad. Die Befürworter sagen, dass andere Gäste, die eher Ruhe statt Party suchen, sich genau dadurch angesprochen fühlen könnten.

Boltenhagen prüft generelles Verbot

„Als amtsangehörige Gemeinde können wir nicht allein über ein Böllerverbot entscheiden“, sagt Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). Seine Partei brachte den Verbotsantrag bereits vor einem Jahr ein. Selbst wenn es dafür eine Mehrheit gäbe, müsste dem auch der Landkreis Nordwestmecklenburg zustimmen. Am Mittwoch wird der Kurbetriebsausschuss der Gemeindevertretung eine Empfehlung abgeben, auf Grundlage möglicher Folgen eines Knaller-Banns für den Tourismusstandort Boltenhagen.

Der bevorstehende Jahreswechsel wird auf jeden Fall leiser im Ostseebad. Normalerweise halten sich in der 2500-Einwohner-Gemeinde an Silvester mehr als 15 000 Menschen auf. Urlauber dürfen diesmal nicht kommen, Partyzelt und verlängerter Weihnachtsmarkt sind abgesagt. Es wird nur noch ein bisschen Knallerei geben, schätzt Bürgermeister Wardecki, aber bei Weitem nicht so viel wie in früheren Jahren. Deswegen gebe es keine Eile, bis zum 31.12. noch über ein Böllerverbot abzustimmen.

Laut einer deutschlandweiten Umfrage finden zwei Drittel der Bundesbürger ein Böllerverbot richtig, ein Drittel lehnt es ab.

Seit Jahren gibt es auf der Insel Poel eine Silvesterparty im Festzelt. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-WIS

In Wismar gelten dieselben Regeln wie in anderen Jahren auch. Feuerwerksverbote wegen Corona seien nicht geplant, sagt Rathaussprecher Marco Trunk. Es mache wenig Sinn, etwas zu verbieten, was sich dann anschließend kaum kontrollieren lasse. Zudem gehe es in Wismar ohnehin entspannter beim Jahreswechsel zu als in Rostock.

„ Wismar ist eine Mittelstadt, in einer Großstadt ist das anders“, erklärt der Sprecher. Die üblichen, vom Landkreis verhängten Verbote gelten natürlich auch dieses Jahr in der Hansestadt: So sind in den Fischerdörfern Hoben und Redentin China-Kracher, Raketen, Feuerwerksbatterien und Co. verboten, weil die Gefahr besteht, dass reetgedeckte Häuser in Flammen aufgehen könnten.

Noch keine Entscheidung in Kühlungsborn

Einige Kommunen halten noch offen, ob sie Einschränkungen für die Knallerei einführen werden oder nicht. Das gilt unter anderem in Kühlungsborn. „Wir sind noch nicht soweit“, sagt Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski. In Grevesmühlen beruft man sich auf die gültige Allgemeinverfügung des Landkreises Nordwestmecklenburg, laut der keine Nicht-Böller-Bereiche für die Stadt vorgesehen sind, erklärt eine Sprecherin. In der Vergangenheit gab es Probleme mit der privaten Pyrotechnik allenfalls in Form gesprengter Mülleimer.

Im Ostseebad Graal-Müritz sieht Bürgermeisterin Benita Chelvier ( CDU) wenig Spielraum, um Auflagen anzuordnen und durchzusetzen. Das müsste dann ja auch kontrolliert werden, und das sei schwierig, sagte die Kommunalpolitikerin bereits im November. Stattdessen appelliert sie an die Vernunft der Bürger, in diesem Ausnahmejahr darauf zu verzichten, das neue Jahr mit lautem und buntem Feuerwerk zu begrüßen. Großveranstaltungen rund um den Neujahrstag wurden in Graal-Müritz abgesagt – wie nahezu überall in Mecklenburg, auch das Warnemünder Turmleuchten fällt aus.

Das 20. Warnemünder Turmleuchten trägt den Titel "Momente" und wird diesem Namen vollends gerecht: Feuerwerk, Lasershow und Livemusik sorgen für Gänsehaut-Momente. Quelle: Frank Hormann

Auf der Insel Poel hat Kurdirektor Martin Frick den Eindruck, dass die Lust am Krachen und Zischen in der Silvesternacht in den vergangenen Jahren sowieso nachgelassen hat. Das zentrale, öffentliche Feuerwerk in Kirchdorf wurde bereits wegen der Pandemiebestimmungen abgesagt, ebenso die beliebte Party mit Tanz im Festzelt, bei der in den vergangenen Jahren immer mehrere hundert Gäste kamen. Mitgebrachte Kracher und Raketen zündeten die Besucher dann auf dem zentralen Feuerwerksplatz an. Das öffentliche Raketen steigen lassen der Gemeinde abzusagen, sei richtig. „Ohne Zuschauer macht das ja keinen Sinn“, sagt Kurdirektor Frick.

Dass auch ohne Corona die Lust am Böllern nachlässt, bemerken auch die Krankenhäuser. Während sich die Notaufnahmen normalerweise über die Feiertage auf einen regelrechten Patientenansturm einstellten müssen, behandelte die Rostocker Universitätsklinik zum Jahreswechsel 2019/2020 weniger als zehn Patienten mit Feuerwerksverletzungen – deutlich weniger als in den Vorjahren.

Mit einem Verbot sollen auch Pfleger und Ärzte in den Krankenhäusern entlastet werden – damit es nicht zu einer Überforderung kommt, wenn Corona-Patienten und Feuerwerksverletzte die Intensivstationen belegen, wonach es wegen eher geringer Fallzahlen in Mecklenburg aber zurzeit nicht aussieht.

