Rostock wird Modellstadt: Spielt Hansa noch im März wieder vor Fans?

Rostock

Spielt der FC Hansa schon im März wieder vor Fans und dürfen die Geschäfte an der „Kröpi“ schon ab 8. März wieder öffnen? In der größten Stadt des Landes sollen nun doch vor allen anderen Regionen im Land Lockerungen möglich sein. Darauf haben sich nach OZ-Informationen am Freitag Vertreter der Landesregierung und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen verständigt. Anfang der Woche soll Rostock seine neuen, konkreten Pläne für Test-Öffnungen von Handel, Kultur und Sport auf einem MV-Gipfel vorstellen.

Friseure testen neue App

Im Mittelpunkt der Rostocker Strategie soll eine neue Corona-App namens „Luca“ stehen: Wer ein Geschäft, den Friseur oder auch ein Konzert besucht, soll künftig mit dieser Anwendung „einchecken“: Kommt es zu einem Corona-Ausbruch, lassen sich so schnell die Kontakt nachverfolgen. Passiert nichts, bleibt der App-Nutzer anonym. „Wir alle werden so zum Teil des Gesundheitsamtes, machen die Nachverfolgung leichter“, sagt Madsen.

Die Friseure in der Hansestadt werden die App bereits ab Montag nutzen: „Die Salon-Inhaber sind begeistert über diese Möglichkeit der Datenerfassung – schnell, unkompliziert und modern“, so Gabriela Glävke-Münkwitz, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Rostock-Bad Doberan. Auch innerhalb der Stadtverwaltung wird die App künftig genutzt – zum Beispiel bei der Nutzung von Beratungsräumen und bei Gremiensitzungen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einkaufen mit Termin

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen Quelle: OVE ARSCHOLL

„Im nächsten Schritt wollen wir die Händler unterstützen, die App einzuführen“, sagt Madsen. Denn bekommt er kommende Woche grünes Licht vom Land, dann sollen die Geschäfte in der Hansestadt schon Mitte März öffnen dürfen – für „Click & Meet“. „Die Kunden können sich dann einen Termin buchen und zu einer festen Zeit shoppen gehen“, so Rostocks OB. „Ich kann mir vorstellen, dass das für Boutiquen, Möbelhäuser, Brautmoden-Geschäfte ein guter Anfang sein kann.“

„Wir hoffen, in den nächsten Tagen eine Einigung darüber zu erzielen, wann wir im Einzelhandel stufenweise wieder starten dürfen“, so der Oberbürgermeister. Bereits in der zweiten März-Woche will er nämlich die Geschäfte so ein Stück weit öffnen – auch wenn MV noch nicht unter der 35er Marke in der Inzidenz liegt.

Wieder Fans im Stadion?

Ebenfalls bereits Mitte März will Rostock wieder Fans ins Ostseestadion und in die Stadthalle holen. „Wir werden eine Schnelltest-Strategie erarbeiten“, sagt Madsen. Bei Spielen der Empor-Handballer könnten so wieder bis zu 500 Zuschauer möglich sein, im Ostseestadion sogar bis zu 2000.

„Wir werden jetzt mit den Vereinen die Details ausarbeiten. Das wird ein, zwei Wochen dauern.“ Die Schnelltests sollen beispielsweise in Zelten vor den Arenen stattfinden. Und auch die Luca-App sollen die Besucher nutzen.

Mehr Freiheit für Geimpfte

Und auch für die Kultur soll es im März in Rostock einen ersten Neustart geben: „Wir planen im Großen Saal des Volkstheaters drei Konzerte mit Zuschauern“, so Madsen. Zunächst sollen nur Besucher kommen dürfen, die bereits gegen das Coronavirus geimpft sind. „Natürlich ist diese Gruppe noch überschaubar. Aber wir wollen anfangen und wieder Freude ermöglichen.“

Das Volkstheater werden nun die entsprechenden Hygienekonzepte erarbeiten. „Unser Gesundheitsamt hat für diese erste Öffnung bereits seinen Segen erteilt.“

Rostock legt Kanzlerin Ideen vor

Madsen wirbt mittlerweile bundesweit für sein Konzept: „Ich habe es Bundeskanzlerin Angela Merkel geschickt und mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bereits persönlich darüber sprechen können.“ Bundesweit stehe Rostock im Austausch mit mehreren Städten, die neue Wege in der Pandemie gehen wollen: „Wir haben ein kleines Netzwerk gegründet – mit Tübingen zum Beispiel und Münster.“

Von Andreas Meyer