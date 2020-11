Rostocker (66) zu Lockdown: „Mich muss niemand vor Corona schützen“

Rostock

Horst Greinert steht voll im Leben: Der 66-Jährige spielt Fußball, geht zum Fitnesstraining, arbeitet als Außendienstler und ist zudem Vorsitzender eines großen Sportvereins der Hansestadt. Dennoch gehört er allein aufgrund seines Alters zur Corona-Risikogruppe. Doch Greinert erklärt ganz deutlich: „Mich muss keiner schützen! Niemand sollte wegen mir auf soziale Kontakte, Kultur oder Sport verzichten müssen oder gar seine Existenz verlieren.“

Greinert sagt, er sei weder Corona-Leugner noch einer der sogenannten Verschwörungstheoretiker. „Ich will hier nicht zu Leichtsinn aufrufen. Das Virus ist real und sicher auch gefährlich“, sagt er. Und der Rostocker will in diesen Krisenzeiten natürlich auch solidarisch sein. Aber er versteht darunter etwas anderes als das, was die Regierung vorgibt. „Ich möchte nicht vor Risiken bewahrt werden, indem das gesamte soziale Leben heruntergefahren wird. Das ist mir persönlich der Schutz meiner Gesundheit nicht wert“, erklärt der Rostocker und ergänzt: „Wenn ich mich vor einer Ansteckung fürchten würde, kann ich mich ganz ohne Restriktionen zurückziehen und mich selbst schützen.“

Eigenverantwortung statt Verbote

Im Familien- und Freundeskreis stünde er mit seiner Meinung zur aktuellen Lage nicht allein da – ganz im Gegenteil. „Ich kenne viele gibt, die so denken.“ Dennoch nehme er auch jene ernst, die Angst vor einer Covid-19-Erkrankung hätten. „Genau diejenigen sollen dann auch den Schutz bekommen, den sie brauchen. Und von mir aus auch Ausgleichszahlungen, wenn sie deswegen nicht arbeiten können“, erklärt der Hansestädter. Anstatt aber die komplette Bevölkerung in den Lockdown zu schicken, sollte die Regierung auf Eigenverantwortung und den Schutz der Risikogruppen setzen, die das auch wollen oder brauchen.

Greinert hält sich zwar an die Vorgaben und trägt Mund-Nasen-Schutz, wo es vorgeschrieben ist, tut das aber vor allem deshalb, weil sonst teilweise empfindliche Strafen drohen. Ihm wäre lieber, dass auch hierzulande der sogenannte schwedische Weg zur Eindämmung der Pandemie gegangen würde. In dem skandinavischen Land setzt die Regierung eher auf Empfehlungen anstelle von Beschränkungen.

Verantwortliche Entscheider in der Zwickmühle

Er sehe durchaus, dass die Verantwortlichen aus der Politik vor schwierigen Entscheidungen stehen: „Entweder man nimmt in Kauf, dass Menschen erkranken und möglicherweise sterben, oder dass sie vereinsamen, wirtschaftlich zugrunde gehen und Kindern die Bildung und Teilhabe fehlt“, erklärt Greinert. Zwischen diesen Alternativen könne man ja nur verlieren. „Genau deshalb will ich aber nicht, dass jemand anderes diese Entscheidungen für mich trifft und angeblich in meinem Sinne abwägt. Ich habe niemandem aus der Bundes- oder Landesregierung das Mandat dafür erteilt“, sagt der 66-Jährige.

Genau das hätte er auch an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) geschrieben. „Zu meiner Überraschung bekam ich sogar einen Rückruf aus der Staatskanzlei“, sagt Greinert. „Aber die wollten nur wissen, ob ich noch weiter Fragen habe und das war es dann“, erklärt er achselzuckend.

Angst vor Zunahme der Radikalisierung

Dass der Frust vieler Menschen in diesen Zeiten wächst, kann der Rostocker nachvollziehen. „Man wird ja auch jeden Tag mit den Infektionszahlen quasi bombardiert – dabei reicht es doch nicht aus, die Entscheidungen nur darauf zu beziehen“, so Greinert. Er wünsche sich eine ausführliche Debatte, die auch kontroverse Meinungen zulässt. „Ich halte es für bedenklich, dass es keine wirkliche Auseinandersetzung zur Vorgehensweise und zur Bewertung des Infektionsgeschehens gibt“, sagt er. Bei einem so wichtigen welt- und bundesweiten Thema wie der Corona-Pandemie sollte es beispielsweise einen ganzen Tag mit Sondersendungen im TV geben, um alle Menschen bei den Entscheidungen mitzunehmen. „Das würde ich mir nicht nur anschauen, sondern sogar an den Diskussionen teilnehmen, wenn das möglich ist.“

Der aktuelle und mittlerweile zweite Lockdown ist – wenn auch weniger hart wie der erste – nach Greinerts Ansicht sicher nicht der letzte in diesem Winter. „Ich fürchte allerdings, dass es zahlreiche Bürger gibt, die sich angesichts der Entscheidungen ohnmächtig fühlen und bei denen das zur weiteren Radikalisierung führen könnte – und das irgendwann der Mob losbricht.“

Politik hat Vorbereitung auf Herbst verschlafen

Daran sei die Politik nicht ganz unschuldig. „Es gibt zwar Pandemiepläne, aber schon im Frühjahr war zu sehen, dass das kaum mehr ist als beschriebenes Papier“, erklärt Greinert. Selbst er als Vertriebsleiter in der Pharma-Branche hätte Schwierigkeiten gehabt, Apotheken mit den notwendigen Masken und Desinfektionsmittel für die Kunden auszustatten. „Ich war entsetzt, wie schlecht man damals auf eine solche Situation vorbereitet war.“ Auch seitdem sei zu wenig getan worden. „Alle erklärten, dass man keinen zweiten Lockdown wollen würde. Und es war ein halbes Jahr Zeit. Aber was ist seitdem passiert? Zu wenig“, bilanziert Greinert.

Froh sei er nur, dass MV in diesen Tagen des erneuten Lockdowns zumindest einen Sonderweg geht und Kinder- und Jugendsport weiterlaufen lässt. Schließlich sei die befürchtete Ausbreitung des Virus in der Hansestadt trotz Spielen mit Zuschauern ausgeblieben. „Ich werde nie vergessen, wie froh unsere Kinder waren, als sie nach dem ersten Lockdown wieder trainieren und spielen durften“, erklärt der Vorsitzende des Fußballvereins FC Förderkader René Schneider. „Die Augen der Kinder haben gestrahlt wie an Weihnachten.“ Genau diese Erlebnisse hätten ihn in seiner Sichtweise bestärkt, „dass Gesundheit mehr ausmacht, als nur körperliches Wohlbefinden“, so Greinert. „Deshalb erwarte ich auch nicht, dass andere auf ihr Leben verzichten, um mich zu schützen.“

Von Claudia Labude-Gericke