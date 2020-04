Rostock

Normalerweise ist er es, der sich um Patienten kümmert, jetzt hat es Thomas Mittlmeier selbst getroffen: Der Unfallchirurg hat sich Anfang März mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Wochen lang setzte die Lungenkrankheit Covid-19 den Mediziner schachmatt. „Zum Glück bin ich nun wieder vollkommen gesund.“

Die Infektion hatte Thomas Mittlmeier, der die Abteilung für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie der Universitätsmedizin Rostock leitet, eiskalt erwischt. „30 Jahre lang hab’ ich nie mehr gehabt als eine Erkältung. Als Arzt denkt man, mir kann nichts passieren.“ Der 10. März habe ihm das Gegenteil bewiesen.

Fieber und bleierne Müdigkeit

Es fing ganz harmlos an, mit einem Kratzen im Hals, mit trockenem Reizhusten, der zunehmend quälend und hartnäckig wurde. „Als ich von einem Kollegen erfuhr, dass er sich mit Corona angesteckt hatte, dachte ich: ‚Oha, ich lass’ mich mal lieber testen!‘“

Aus der Vermutung wurde schnell Gewissheit: Bei Thomas Mittlmeier wurde Covid-19 diagnostiziert. Die Symptome ließen nicht lang auf sich warten. „Viele haben ja nichts, wissen nichts von ihrem ‚Glück‘. Bei mir war es dagegen nicht zu übersehen.“

Wie eine schwere Grippe habe ihn das Virus niedergestreckt, erinnert sich der Arzt. „Ich hatte Fieber, fühlte mich abgeschlagen und spürte eine bleierne Müdigkeit.“ Elf Tage lang habe er buchstäblich flachgelegen. Binnen dieser Zeit haben sich seine Frau und seine jüngste Tochter um ihn gekümmert. Glücklicherweise seien beide vom Coronavirus verschont gewesen, sagt Mittlmeier. „Erstaunlich, sie haben offenbar gute Antikörper.“

Getrennte Bäder und Betten

Um kein unnötiges Risiko einzugehen, hat die Familie auf getrennte Bäder und Schlafzimmer gesetzt. Apropos schlafen: „Ich glaube, ich hab’ noch nie so viel geschlafen wie in diesen elf Tagen“, erzählt Mittlmeier. War er wach, habe er oft nur an die Decke gucken können. „Selbst zum Lesen war ich oft zu müde.“ Den vor Monaten begonnenen Wälzer „Anna Karenina“ habe er aber dennoch endlich ausgelesen, erzählt er und lacht.

Lektüre lenkte Mittlmeier ab, konnte einen trüben Gedanken aber ganz vertreiben: Es könnte auch böse ausgehen. Das zeigt die Statistik: Allein in Mecklenburg-Vorpommern sind bislang drei Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben, weltweit sind es mehr als 37 800.

Dass selbst vermeintlich Kerngesunde das Coronavirus nicht überleben, habe ihn schon beschäftigt, gesteht Thomas Mittlmeier. Schließlich könne auch er nicht zu hundert Prozent sicher sein, dass er nicht irgendeine Vorerkrankung habe, die sich bislang nur nicht bemerkbar machte.

Kollegen trösten per Telefon

Thomas Mittlmeier brennt für seinen Beruf. Der Chirurg ist es gewohnt, viel und lange zu arbeiten. Dass er nun zwei Wochen lang zum Nichtstun verdammt war, sei eine „interessante Erfahrung“ gewesen. „Jetzt weiß ich, wie sich meine Patienten fühlen müssen. Rumliegen nervt total.“

Was ihm half, die Quarantäne durchzustehen, waren aufmunternde Anrufe seiner Kollegen, „die mehrfach Hilfe anboten, ganz ohne Eigeninteresse Anteil genommen und mir am Telefon lustige Geschichten erzählt haben“, berichtet Thomas Mittlmeier dankbar. Wenn man der Corona-Krise etwas Positives abgewinnen wolle, dann sei es diese Solidarität, das Miteinander.

Wie wichtig der Zusammenhalt ist, erlebt Thomas Mittlmeier in seiner eigenen Familie. „Meine Schwiegermutter ist 91, lebt in München. Wir machen uns schon Sorgen um sie. Zum Glück hilft ihr ein Nachbar, ein 87-Jähriger. Diese kleinen Gesten, die Hilfe unter Nachbarn, sind wirklich groß und werden in Erinnerung bleiben.“

Gesund und doch nicht mehr derselbe

Inzwischen ist Thomas Mittlmeier vollständig genesen. „Ich fühle mich prächtig.“ Jetzt kann er sich wieder um seine Patienten kümmern, mit Kollegen auf dem Krankenhausflur ein Schwätzchen halten. „Eine große Freude. In den vergangenen Wochen hab’ ich gemerkt, was mir abgeht, wenn ich darauf verzichten muss.“

Thomas Mittlmeier ist wieder ganz gesund. Spurlos ist das Virus dennoch nicht an ihm vorübergegangen. „Corona war für mich eine Zäsur. Diese Erfahrung hat mich demütig werden lassen“, sagt der Arzt, „Wir sind alle nicht unverwundbar.“

