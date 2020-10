Rostocker Arztpraxis: 63 Grippe-Schutz-Impfungen innerhalb von zwei Stunden

Rostock

Risikopatienten in MV sollten sich jetzt gegen Grippe impfen lassen. Das rät der Vorsitzende des Landeshausärzteverbands, Stefan Zutz. Erste Ärzte empfehlen angesichts der Corona-Pandemie sogar, dass sich jeder gegen Grippe schützt, um so das Gesundheitssystem zu entlasten und gefährliche Doppelinfektionen zu vermeiden.

In MV rollt die eigentliche Grippewelle meist Ende Februar bis Anfang März an. Da die Grippeimpfung im Allgemeinen für ein halbes Jahr Schutz bietet, sei im Oktober und November die beste Zeit für die Impfung, um bis dahin Sicherheit zu haben, so Zutz.

Schon große Nachfrage

Die Nachfrage bei seinen Patienten nach der Impfung sei bereits groß. „Das liegt einerseits an der medialen Aufmerksamkeit“, sagt Zutz. Manche Patienten würden aber auch auf das Ausschlussprinzip setzen: „Wenn ich gegen Grippe geimpft bin und dennoch Symptome zeige, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es Corona ist.“

Zudem werde vor allem Risikopatienten, wie Älteren und chronisch Kranken, zur Grippeimpfung geraten, um Doppelinfektionen mit Grippe und Corona zu vermeiden, die sehr schwere Verläufe haben können.

Genug Impfstoff vorhanden

Der Impfstoff für die neue Saison sei nach seinen Erkenntnissen ausreichend vorhanden, so Zutz. Entsprechende Rückmeldungen habe er zumindest von Kollegen erhalten. „Viele Ärzte haben wegen der zu erwartenden großen Nachfrage 10 bis 15 Prozent Dosen mehr bestellt.“ Zutz rät dringend dazu, für die Impfung einen Termin in der Praxis zu vereinbaren.

Zahlreiche Praxen haben in diesem Jahr auch erstmals eigene Impf-Sprechstunden eingerichtet, darunter auch die Rostocker Gemeinschaftspraxis Bremer Straße. „Innerhalb von zwei Stunden haben sich 63 Patienten impfen lassen. Das zeigt, dass die Menschen die Gefahr ernst nehmen“, sagte Dr. Heike Vandreier.

Schutz für Alle

Auch der Schweriner Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) rät zur Impfung. „Jetzt ist die beste Zeit für die Grippe-Schutzimpfung. Die Impfung ist bei niedergelassenen Ärzten sowie in den Gesundheitsämtern möglich. Impfungen bieten Schutz für den Einzelnen und führen zugleich zu einem Kollektivschutz in der Bevölkerung.“

Für die Gesundheitsämter seien in diesem Jahr 25 000 Impfdosen geordert worden, rund ein Viertel mehr als 2019. Aufgrund der Corona-Pandemie habe die Impfung in diesem Jahr eine besondere Bedeutung, so Glawe: „Sollte es parallel zur Pandemie auch zu einer heftigen Grippewelle kommen, wird das Gesundheitssystem bundesweit besonders gefordert. Eine Impfung kann zumindest vor Grippe schützen.“

Jeder Vierte lässt sich impfen

Wer gegen Grippe geimpft ist, kann sich dennoch erkälten. Zutz mahnt, nicht bei den ersten Symptomen zum Arzt zu gehen: „Schickt uns nicht jedes Kind mit Schnupfen.“ Auch für Erwachsene sei eine einfache Erkältung selbst unter Corona-Bedingungen kein Grund, einen Arzt aufzusuchen. „Wichtig ist, jetzt die Nerven zu behalten. Wenn jetzt jeder mit Erkältungssymptomen zum Arzt kommt, kommen wir nicht mehr hinterher und haben nur noch damit zu tun, Corona auszuschließen.“

In MV hat sich in den vergangenen Jahren gut jeder Vierte gegen Grippe impfen lassen, in den Risikogruppen war der Anteil etwa doppelt so hoch. Zu den Risikogruppen gehören alle Menschen über 60 Jahre, Schwangere ab dem vierten Monat, chronisch Kranke (u. a. Diabetiker, Asthmatiker oder Herzkranke), Bewohner von Pflegeheimen, medizinisches Personal und allgemein Mitarbeiter in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr.

