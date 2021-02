Rostock

In der Tischlerei „Wirth“ in Rostock herrscht Hochbetrieb: Es wird gefräst, gemessen und gebaut. Selbst nach Feierabend ist damit nicht Schluss. Dann nämlich treffen sich die elf Auszubildenden des Betriebs, um gemeinsam an einem „Snowspeeder“ – einem keilförmigen Zwei-Personen-Raumgleiter aus der berühmten Filmreihe „Star Wars“ – zu arbeiten. Fast 600 Stunden haben sie bereits in das Projekt gesteckt. Viele weitere werden folgen.

Vom Fan zum Modellbauer

„Wir sind gerade mit dem Rohbau für den Flieger fertig geworden. Nun geht es an den Innenausbau“, verrät Joss Sander, der die Idee für das Projekt hatte. Seit vielen Jahren arbeitet er mittlerweile in der Tischlerei – ist nicht nur Experte für Oberflächen, sondern ein eingefleischter Fan der Filmreihe um Luke Skywalker und Co. „Star Wars hat mich von Anfang an beeindruckt. Die erste Trilogie hat seinerzeit neue Maßstäbe im Bereich der Science-Fiction gesetzt“, sagt er.

Miriam Bülow (21) ist Auszubildende im 2. Lehrjahr in der Rostocker Tischlerei „Wirth“ Quelle: OVE ARSCHOLL

Aus seiner Begeisterung heraus hat Sander schon 2002 ein maßstabgetreues Modell eines Snowspeeders errichtet – damals noch im eigenen Garten. Anschließend habe er weitere Elemente aus den Filmen nachgebaut. Einige von ihnen werden weltweit ausgestellt. Dass er nun auch seinen Chef und die Auszubildenden dafür gewinnen konnte, freut ihn sehr. „Es ist einfach toll, solch ein Projekt gemeinsam umsetzen zu können.“

Spielerisch das Handwerk erlernen

Gerade für die Lehrlinge sei das hilfreich. Auf diese Weise würden sie spielerisch an schwierige Aufgaben und ausgefallene Materialien herangeführt. Und das Konzept geht auf. Mit Freude verbringen die Azubis viele Stunden pro Woche in der Werkstatt. Eine von ihnen ist Miriam Bülow. Obwohl die 21-Jährige selbst kein Star-Wars-Fan ist, wie sie sagt, werkelt sie gerne an dem Raumgleiter herum. „Dabei lernt man ungemein viel. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen.“

Zur Galerie Es wird gefräst, gemessen und gebaut: In der Tischlerei „Wirth“ in Rostock arbeiten elf Auszubildende an einem Modell eines Raumgleiters aus der Filmreihe „Star Wars“.

Ähnlich geht es Ben Meyer und Niclas Rubach. Obwohl sich die beiden 18-Jährigen gerade einmal im ersten Lehrjahr befinden, konnten sie bereits viele Erfahrungen mit Maschinen sammeln, die während der Ausbildung erst später zum Einsatz gekommen wären. „Da ist man ganz schön stolz auf sich, wenn man sieht, was man alles geschafft hat“, meint Meyer. Ein Engagement, von dem auch Olaf Wirth, Geschäftsführer der Tischlerei, begeistert ist. „Ich finde es toll, wie viel Mühe unsere Azubis in das Projekt stecken.“

Tischler Olaf Wirth Quelle: OVE ARSCHOLL

Höchste Präzisionsarbeit gefordert

Bei der Arbeit an dem Raumgleiter ist höchste Präzision gefordert. „Schaut man sich das Original an, sieht man schnell, dass kein Teil wirklich gerade ist“, erklärt Sander. Jedes Einzelteil müsse daher genau ausgemessen und entsprechend zurechtgesägt werden. Die Schnittpläne dafür fertigt Christof Lange am Computer. Als Vorlage für das Modell dienen dem Gesellen Baupläne und ein detailgetreues Modell, welches die angehenden Tischler stets in ihrer Werkstatt zu stehen haben. Aber auch der Film werde immer wieder zum Vergleich herangezogen. „Unser Ziel ist es, dass der Flieger am Ende nicht vom Original zu unterscheiden ist. Daher versuchen wir uns von jeder Seite abzusichern.“

Fans dürfen sich freuen

Nach der Fertigstellung soll der Snowspeeder nach Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) in die Star-Wars-Ausstellung „Outpost One“ gebracht werden, wo er zukünftig von Fans der Science-Fiction-Saga bestaunt werden kann. Wann das sein wird, sei noch unklar. Schließlich würden noch die Lackierung und sämtliche Elemente der Inneneinrichtung fehlen – darunter Polster, Soundeffekte, Metallteile und Sensoren. „Wir gehen davon aus, dass wir noch vier bis fünf weitere Monate brauchen werden. Und die Zeit nehmen wir uns auch, damit sich das Ergebnis auch sehen lässt“, sagt Sander mit einem Augenzwinkern. Doch schon jetzt ist er sicher, dass der Raumgleiter ein echter Blickfang werden wird.

Von Susanne Gidzinski