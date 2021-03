Spontan entschied sich der Hansestädter Matthias Grenzer gegen die sofortige Übernahme der Bäckerei seines Opas. Ihn lockte die See. Fast ein Jahr segelte er auf dem Segelschulschiff der deutschen Marine über die Meere. Ein unvergesslicher Törn über 35 807 Seemeilen.

Erinnerungen an den Super-Törn: Matthias Grenzer und seine Frau Iris – hier in der Backstube ihrer Konditorei & Café Wegner – halten unter anderem Mütze, Seesack und die Törn-Übersicht in Ehren. Quelle: Frank Söllner