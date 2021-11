Rostock

„Alle die von Freiheit träumen, sollen’s feiern nicht versäumen, sollen tanzen auch auf Gräbern ...“, heißt es in einem Song von Marius Müller-Westernhagen. Tanzen ist am Totensonntag traditionell untersagt – doch was hilft den Toten die Stille, die Trübsal? Wer hat etwas davon, dass der Tod immer noch ein Tabuthema ist? Der Abschied von einem lieben Menschen kann genauso würdevoll gestaltet werden, wenn man sich auf fröhliche Weise an sein Leben erinnert.

Himmelslotsen aus Rostock bieten individuelle Beerdigungen an

„Stell dir vor, es ist Beerdigung und keiner trägt schwarz“, ist einer der Leitsprüche der „Himmelslotsen“ in Rostock. Paul Bruhn (29) hatte die Idee zu einer Bestattungskultur jenseits verstaubter Denkweisen und stereotyper Beerdigungen. Der 29-Jährige möchte seinen Kunden Transparenz bieten und Möglichkeiten offerieren, die den Tod mit Farbe und Mut erfüllen. „Jeder Angehörige darf bei uns jeden Schritt begleiten und auch den Verstorbenen waschen. Der Wunsch dazu ist oft gegeben“, erzählt der gebürtige Güstrower, der schon mit 15 Jahren über ein Schulpraktikum zu seinem Berufswunsch fand.

„Eine Bestattung darf so schön sein wie eine Hochzeit“

„Ich war zu dem Zeitpunkt schon auf vielen Beerdigungen gewesen und wollte was anderes machen als die üblichen Sachen.“ Trotz Unverständnis seiner Mitschüler findet der damals 15-Jährige nach langer Suche eine Bestatterin, die ihm das Praktikum ermöglicht. „Es war nicht leicht, etwas zu finden, weil es ein Tabuthema ist“, sagt er. Und genau das möchte Paul Bruhn ändern. „Als ich meine ersten Verstorbenen gesehen habe, merkte ich gleich, dass es nicht so gruselig ist, wie man es sich vorstellt.“ Sein Credo: „Eine Bestattung darf genauso schön sein wie eine Hochzeit.“

Unterstützung bei der Trauerbewältigung

Sich mit dem Thema Tod beschäftigen, auch schon zu Lebzeiten, kann helfen, die Angst und die Trauer zu bewältigen. „Wir verstehen uns auch als Trauerbewältiger, wollen nicht nur für die Verstorbenen da sein, sondern auch die Angehörigen auf einen guten Weg bringen“, betont Paul Bruhn. „99 Prozent der Angehörigen geben geliebte Kleidungsstücke mit in den Sarg – vom zerschlissenen Blaumann bis zum schönsten Sommerkleid war schon alles dabei.“ Viele Menschen würden sich nicht gerne mit dem Thema beschäftigen, aber er weiß auch: „Trauer ist wie ein großer Berg, der abgearbeitet werden muss. Umso mehr ich tun kann und mich damit auseinandersetze, desto besser kann die Trauer bewältigt werden.“

Individuelle Abschiedsfeiern abseits trister Trauerpfade

Es gibt vielfältige Möglichkeiten für die Hinterbliebenen, sich an den Vorbereitungen der Bestattung zu beteiligen. Vor allem sind auch ganz individuelle Situationen möglich, fernab der klassischen Beisetzung auf dem Friedhof. Ob eine Abschiedsfeier auf dem eigenen Gehöft mit Musik und Tanz, bei dem die Urne beiwohnen darf oder die vorab zu Lebzeiten bereits selbst organisierte Bestattungsparty – beinahe alles scheint möglich. „Eine Dame, die verstarb, trug besonders gerne Sommerkleider. Also sollten alle Gäste in ihren schönsten Sommerkleidern erscheinen, die Herren in Chinos und es wurde ihr Lieblingswein getrunken.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Wunsch nach Erinnerungsstücken steigt

Auch Torsten Lange, Vorsitzender des Bestatterfachverbandes Mecklenburg-Vorpommern e. V., vermerkt einen Trend hin zu individuelleren Trauerfeiern. „Die Menschen fragen mehr nach Erinnerungsstücken wie einem Fingerabdruck als Gravur im Ring. Das nimmt zu.“ Zu nimmt auch die Urnenbeisetzung, die in MV circa 85 Prozent ausmacht, Erdbestattungen schlagen mit 15 Prozent zu Buche. Die Abkehr von der Trauer in düsterem Schwarz wünschen sich immer mehr. „Es steigen auch mal bunte Luftballons auf, das hat es sicherlich vor 20 Jahren nicht gegeben.“ Der beliebteste Ort für die letzte Ruhestätte bleibt der Friedhof. „Wasser und Wald als Beisetzungsort machen circa 15 Prozent aus. Es gibt in Rostock und Schwerin Streuwiesen, auf denen die Asche verstreut werden darf – das gibt es nur in MV.“

Von Anja von Semenow