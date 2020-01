Rostocker Bier wird teurer – das ist der Grund

Rostock

Wer sich für das neue Jahr vorgenommen hat, weniger Bier zu trinken, erhält nun einen weiteren Grund. Denn die Radeberger Gruppe wird in diesem Jahr ihre Preise für Fassbier erhöhen. Betroffen ist also vor allem der Kneipen- und Gaststättenbetrieb, bei einzelnen Marken werde aber auch das Flaschenbier teurer. Dazu gehören auch die Produkte der Hanseatischen Brauerei in Rostock, die zur Radeberger Gruppe gehört.

Hintergrund für die Preissteigerung sei die Entwicklung im deutschen Bier- und Getränkemarkt, sagt Alexander Köthe, Marketingleiter bei der Hanseatischen Brauerei. „Eine überlastete Lieferkette, ein unter Druck geratenes Mehrwegsystem, Tariferhöhungen, veränderte Preise für Logistik, Energie oder Verpackungsmaterialien sowie notwendige Investitionen in die Stabilisierung des Mehrwegkreislaufes führen seit Jahren unvermeidbar zu stetigen Kostensteigerungen“, sagt Köthe. Diese Belastungen könne das Unternehmen nicht mehr intern kompensieren.

Höhere Preise für Rostocker Biere ab März

Demnach müsse man ab 2. März tiefer in die Tasche greifen, wenn man ein kühles Rostocker oder auch ein Mahn & Ohlerich genießen möchte. Über das Ausmaß der Preiserhöhung hält sich das Unternehmen jedoch bedeckt. Da die Hoheit über die Gestaltung der Endverbraucherpreise nicht beim Unternehmen selbst liege, könne man nicht konkret sagen, wie viel mehr der Konsument bezahlen wird. Darüber hinaus wolle man die Veränderungssätze der Abgabepreise an Getränkefachgroßhandlungen, Gastronomie oder Handel nicht veröffentlichen.

Der Rostocker Ratskeller wurde hingegen schon über die Preiserhöhung informiert. „Unser Lieferant fordert 1,9 Prozent mehr für Produkte aus der Hanseatischen Brauerei“, sagt Robert Plath, Geschäftsführer des Ratskellers. Er selber will die Erhöhung jedoch vorerst nicht auf seine Konsumenten umlegen.

Deutsche zahlen wenig für Bier

„Bier ist in Deutschland eh viel zu günstig“, sagt Michael Scherer, Geschäftsführer vom Brauereiverband Nord. Demnach sei unter dem Aspekt der aufwendigen Herstellung des Getränks, auch unter Berücksichtigung des Reinheitsgebotes, ein höherer Preis angemessen. Gerade im europäischen Vergleich würden Menschen in Deutschland sehr wenig für Bier bezahlen.

Darüber hinaus belasten die gestiegenen Beschaffungskosten die Brauereien enorm. „Nach den trockenen Sommern haben wir Ernteausfälle bei Hopfen und Malz und müssen diese Rohstoffe teilweise aus dem Ausland importieren“, sagt der Chef des Brauereiverbands. Auch die Glashersteller seien gut ausgelastet und können daher mehr Geld für Qualität fordern.

Sinkender Absatz bei Bierprodukten

Ein weiterer Aspekt: Die Deutschen trinken immer weniger Bier. So sei nach Angabe des Statistischen Bundesamtes von Januar bis zum November 2,5 Prozent weniger Bier abgesetzt worden als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor.

„Wenn man die gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Logistik den Absatzrückgängen gegenüberstellt, sind Kostensteigerungen nicht verwunderlich“, sagt der Geschäftsführer des Brauereiverbands Nord.

Andere Brauereien halten Preisniveau stabil

Andere Brauhäuser in Mecklenburg-Vorpommern geben hingegen Entwarnung. Nach eigenen Angaben bleiben bei der Darguner Brauerei die Preise im neuen Jahr stabil, weil es erst 2018 eine Erhöhung gegeben habe. Auch die Störtebeker Braumanufaktur aus Stralsund vermeldet keine Preissteigerungen für ihre Biere in 2020: „Da sind wir nicht mit dabei. Wir arbeiten auch generell schon in einem höheren Preisgefüge als andere Brauereien“, erklärt Pressesprecherin Elisa Raus den Entschluss.

Auch für Produkte aus dem Hause der Lübzer Brauerei, die der Carlsberg-Gruppe angehören, wird es keine höheren Preise geben. „Wir können unser Preisniveau dank permanenter Kostenoptimierung halten und werden aktuell keine Erhöhung umsetzen“, sagt Linda Hasselmann, Presseverantwortliche bei Carlsberg Deutschland.

