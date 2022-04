Rostock

Es war am späten Abend des 23. April 1942, als 125 Flugzeuge der 5. Bombergruppe der britischen Royal Air Force (RAF) von England aus zum Angriffsflug Richtung Norddeutschland starteten. Der Deckname der Aktion lautet: „Special Samson“. Das Ziel war Rostock, Standort von Flugzeugwerken und Schiffswerften. Geplant war für diese Nacht ein konzentrierter Brandangriff auf die Altstadt und ein kleinerer auf die Heinkel-Flugzeugwerke.

91 Bomber griffen die Stadt, 34 die Heinkel-Werke an. Es war der Auftakt zu vier Bombennächten. Der Luftangriff der Briten hatte das erklärte Ziel, „den Widerstandswillen der Zivilbevölkerung des Feindes und vor allem der Industriearbeiter“ zu brechen.

Verschanzt in der Petrikirche als Bomben fielen

Ingrid Daxer (91) ist Zeitzeugin. Sie erlebte die furchtbaren Bombenangriffe zu Ende April 1942. Die gebürtige Wismarerin zog mit ihrer Familie 1934 nach Rostock, als der Vater eine Pastorenstelle an der Petrikirche übernahm. Nach seinem Tod im Jahre 1936 lebte die Familie im sogenannten Predigerwitwenhaus nahe der Kirche.

Ingrid Daxer suchte in der ersten der Rostocker Bombennächte im April 1942 gemeinsam mit Mutter und Geschwistern Schutz im Turm der Petrikirche. Quelle: Werner Geske

Sie erinnert sich: „Die englischen Flugzeuge kamen zu nächtlicher Stunde und warfen ihre furchtbare Fracht auf die Stadt. Als die Sirenen heulten, suchte meine Mutter mit mir und fünf meiner Geschwister Schutz im Turm von St. Petri. Meiner Schwester Irmela, die in dieser Nacht als Schwester Dienst beim DRK tat, galten unsere sorgenvollen Gedanken“.

Blick auf die Steinstraße und das Steintor. Links das ausgebrannte "Haus Sonne", rechts das spätere Gebäude der Post, Stadtverwaltung Quelle: Foto: unbekannt

Die sechs hofften darauf, dass die dicken Kirchenmauern sie schützen würden. „Was auch zumindest in dieser ersten Bombennacht zutraf, obwohl Sprengbomben unweit der Kirche explodierten. Unsere Mutter war der Fels in der Brandung. Dank ihrer Stärke hatte ich nur wenig Angst. Als ich allerdings erfuhr, dass unser Küster Holdorf durch Splitter getötet und auch der Pastor verletzt worden war, hat mich das sehr erschüttert“, berichtet Ingrid Daxer weiter.

Turmspitze der Petrikirche

Beim letzten Luftangriff in der Nacht vom 26. auf den 27. April 1942 wurde die Petrikirche schwer getroffen. Dabei verbrannte die mit Kupfer beschlagene Turmspitze. Auch die Orgel aus dem 18. Jahrhundert, der barocke Altar und die Renaissance-Kanzel gingen für immer verloren. Nur die wertvolle Peter-Matze-Glocke von 1548 blieb trotz eines Sturzes aus großer Höhe fast unversehrt. Da viele Anwohner des Alten Marktes in der Kirche ihre Habseligkeiten untergebracht hatten, beförderte das leicht brennbare Gut die Ausbreitung der Flammen.

Blick in die Kistenmacherstraße vom Glatten Aal aus, hinten Marienkirche Quelle: unbekannt

Den Einsturz der Turmspitze erlebte in dieser Bombennacht die 2014 verstorbene Maria Allers von der Anhöhe bei Dierkow aus: „Mit meinen Eltern und Geschwistern schaute ich von dort voller Entsetzen auf die brennende Stadt. Besonders furchtbar war es, dass die Turmspitze von St. Petri wie eine Fackel loderte, ehe sie einstürzte. Ich erinnere mich noch an den gewaltigen Funkenregen. Wir alle hatten bei diesem Anblick Tränen in den Augen.“

Aussichtsloser Kampf gegen die Brände

Auch die Jakobikirche, die Nikolaikirche, das Steintor, das Petritor, das Theater, historische Bauten am Neuen Markt und die Bahnhöfe zerstörte der Bombenhagel. Die Rostocker Feuerwehren, die durch Kameraden aus anderen Teilen des Reiches verstärkt wurden, führten oft einen aussichtslosen Kampf gegen die Brände. Denn die in der Altstadt vorherrschende mittelalterliche Bauweise begünstigte eine Ausbreitung des Feuers. Zudem fehlte es den Wehren an Löschwasser und notwendigen Hilfskräften. Auch ein starker Wind aus Nord und Ost, der in diesen Tagen herrschte, machte ihnen die Arbeit schwer. Er fachte das Feuer immer wieder an.

Auch Rostocks herrliche alte, kulturell geschichtlich wertvolle Giebelhäuser fielen den Briten Bomben zum Opfer. Quelle: Barden

Hans-Jürgen Levermann, der als Melder in den Bombennächten unterwegs war und auch Tote bergen musste, berichtete: „Nach den nächtlichen Angriffen vom 25. auf den 26. April standen auf dem Neuen Markt nahezu alle Häuser in Flammen. Das sich mir von Am Schilde aus bietende Bild werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Durch Feuer, Qualm und Mörtelstaub sah ich die alten, schönen Giebel in sich zusammenstürzen. Feuer wälzte sich über die Altstadt bis hin zur Petrikirche.“

Abtragen der Trümmer wurde schnell vorangetrieben

Über ein anderes furchtbares Erlebnis – den Versuch, in der Ferdinandstraße Verschüttete zu bergen – schrieb er in sein Tagebuch: „Wir versuchten durch Abtragen der Trümmer so schnell wie möglich an den Keller heranzukommen. Immer tiefer gruben wir uns in fieberhafter Eile in die Trümmer. Plötzlich stöhnte der Kamerad neben mir dumpf auf. Hinter dem Stein, den er eben weggeräumt hatte, lag ein halber Unterarm mit einer Hand. Einen Augenblick standen alle geschockt da.“ Traumatisches Erleben, das sich einer ganzen Generation unauslöschlich einbrannte und sie zu Kriegsgegnern machte.

Rostock Bombenangriffe Enttrümmerung der Großen Wasserstraße 1951, heute Standort des Hotels "Haus Sonne", hinten das Korffsche Kaufmannshaus, gotischer Bachsteinbau, heute Stadverwaltung/ Stadtarchiv, Standesamt. Quelle: Foto: Stadtarchiv/Repro Peter Franke

Als die RAF nach dem 26. April ihren mehrtägigen Großangriff auf Rostock einstellte, war von der mittelalterlichen Stadt nicht mehr viel übrig. 461 Flugzeuge hatten 113 805 Bomben, darunter über 108 000 Stabbrandbomben, auf sie geworfen und damit 1765 Gebäude völlig zerstört und 513 weitere schwer beschädigt. Spreng-und Brandbomben legten etwa 50 Prozent der Altstadt in Schutt und Asche. Weit über 35 000 Menschen waren ohne Obdach, da ein Viertel aller Wohnhäuser in Trümmern lag.

Opfern wird auf Neuen Friedhof gedacht

216 Menschen mussten ihr Leben im Bombenhagel lassen. Die Opfer fanden auf dem Neuen Friedhof, unweit des Krematoriums, in einem Ehrenhain ihre letzte Ruhestätte. Rostock war nun die am stärksten zerstörte Stadt des Deutschen Reiches. Der Krieg, der 1939 von Deutschland ausging und bei dem die deutsche Luftwaffe Städte wie Rotterdam und Coventry dem Erdboden gleich machte, war zurückgekehrt.

Gedenken an Bombennächte In vier Weltkriegs-Nächten vom 23. bis 27. April 1942 wurde die Stadt Rostock von der britischen Luftwaffe bombardiert. In diesen Bombennächten starben mehr als 200 Menschen, Zehntausende wurden obdachlos. Kirchen, Stadttore, Schulen, Hafenanlagen, Geschäfte und Wohnhäuser wurden zerstört. Ihre Ursache haben die verheerenden Angriffe in dem von den Nationalsozialisten begonnenen Zweiten Weltkrieg. Am 24. April findet um 15.30 Uhr am Bombenopferfeld auf dem Neuen Friedhof eine Gedenkveranstaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock statt. Es sprechen die Präsidentin der Rostocker Bürgerschaft, Regine Lück, sowie der Direktor des Rostocker Stadtarchivs, Dr. Karsten Schröder. Die Schauspieler Lydia Wilke und Paul Lücke tragen aus Zeitzeugenberichten vor. Eine Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich. Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt. Ebenfalls am 24. April findet um 10 Uhr der Gottesdienst in St. Marien im Gedenken an die Zerstörung Rostocks vor 80 Jahren statt. Geleitet wird der Gottesdienst von Pastor Willfrid Knees, musikalisch gestaltet von Benjamin Jäger (Orgel), Aukse Petroni (Gesang) und Shushan Kazaryan (Gitarre). Dabei wird auch an die vorhergehende Zerstörung von Rotterdam, Coventry und anderen Städten durch deutsche Bomber erinnert. Weitere Veranstaltungen: 26. April, 19 Uhr, in Trümmern. Versuch einer Annäherung (Kulturhistorisches Museum); 30. Juni, 17 Uhr Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Stadtarchiv“ Rostock im April 1942 – Erinnerungen an das Vier-Tage-Bombardement Rathausfoyer, Voranmeldung im Stadtarchiv, Telefon: 0381 / 381-13 61 oder per E-Mail: stadtarchiv@rostock.de.

Die Nazis stilisierten die Katastrophe Rostocks zu einem heldenhaften Opfergang: „Der Niederdeutsche Beobachter“ wählte auf der Titelseite die Schlagzeile „Die Lehre der Rostocker Nächte: Ein solches Volk kann nicht besiegt werden!“

Blick von der Marienkirche auf die zerstörte Lange Straße und die Jakobikirche Quelle: unbekannt

Zwar erreichten die Luftangriffe der Briten und Amerikaner nicht ihr Ziel, die Bevölkerung zu zermürben und sie gar gegen das Nazi-Regime aufzubringen, doch wurde immer mehr Menschen deutlich, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen war.

Von Werner Geske