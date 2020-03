Rostock

Was kommt als Nächstes? In Frankreich, in Italien und auch in Österreich haben die Regierungen im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus bereits Ausgangssperren für die Bevölkerung verhängt. Der renommierteste Corona-Experte des Landes warnt die Regierung in MV nun ausdrücklich, diesen Schritt jetzt auch zu gehen: „Eine Ausgangssperre würde zu diesem Zeitpunkt nach hinten losgehen. Damit richten wir ganz andere Schäden an, die noch gar nicht abzusehen sind“, sagt Prof. Dr. Emil Reisinger, Wissenschaftlicher Vorstand der Uni-Medizin in Rostock und Infektionsmediziner.

„Kein extraordinärer Anstieg“

Reisinger gehört seit Wochen sowohl zu den Beratern der Landesregierung als auch des Krisenstabes der Hansestadt Rostock – und mit Blick auf die aktuellen Zahlen in MV zeigt er sich vorsichtig optimistisch: „Für eine Entwarnung ist es viel zu früh. Das Thema wird uns noch Wochen, Monate beschäftigen“, so Reisinger. Doch: Die Situation in MV sei „nicht ausufernd“.

Ja, auch im Nordosten steigen die Fallzahlen täglich. „Aber nicht extraordinär“, so Reisinger. 18 neue Fälle meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) allein am Dienstag. 69 Menschen in MV sind nachweislich infiziert. Die meisten Personen, bei denen das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde, leben derzeit in Rostock (16 Fälle, 0,007 Prozent der Bevölkerung). Es folgen die Landkreise Rostock (0,007 Prozent der Bevölkerung) und Mecklenburgische Seenplatte (0,007 Prozent der Bevölkerung) mit je 13 Fällen. „Die Dunkelziffer“, so Reisinger, „dürfte ein Zehnfaches höher liegen.“ Diese Patienten würden zu großen Teilen kaum oder auch gar keine Symptome bemerken. Fünf Menschen müssen derzeit mit der Erkrankung Covid-19 in Kliniken behandelt werden.

Für den Moment vorsichtig optimistisch

Reisinger betont, dass sich die Lage jederzeit ändern könne. Die Entwicklung in Italien sei ein mahnendes Beispiel. „Ein paar Hundert Fälle werden wir in den nächsten Wochen in jedem Fall noch registrieren. Genaue, verlässliche Prognosen über Wochen sind noch nicht möglich.“ Bisher sei MV aber das Bundesland mit den wenigsten Coronavirus-Infektionen bundesweit – und Reisinger ist vorsichtig optimistisch, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen den erhofften Effekt bringen können.

„An der Rostocker Uni haben wir bereits im Februar mit Tests begonnen. Wir konnten deshalb relativ schnell die ersten Fälle im Land erkennen und mit den Gesundheitsbehörden die entsprechenden Maßnahmen einleiten“, so der Infektionsexperte. Die ersten Fälle – sie traten bei Greifswald und in Stralsund auf – seien früh erkannt, die Betroffenen isoliert und Übertragungsketten durchbrochen worden. „Das könnte dazu beigetragen haben, dass wir bisher nicht so viele Fälle haben.“

„Die Schäden bleiben länger als das Virus “

Reisinger hofft, dass auch die übrigen Maßnahmen – die Schließung von Schulen und Kitas, das Reiseverbot etwa – sich positiv auswirken. Ob diese Maßnahmen angesichts der geringen Fallzahlen in MV nicht überzogen seien, diese Frage sei auch in den Krisenstäben gestellt worden. „Und diese Frage ist berechtigt“, sagt der Professor. „Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden werden viel länger anhalten als die Pandemie.“

Aber: „Weil alle Länder und Bundesländer um uns herum drastische Maßnahmen ergriffen haben, wurden sie auch von der Regierung in MV ergriffen“, so Reisinger. Eine weitere Verschärfung lehnt er zum aktuellen Zeitpunkt aber ab – Ausgangssperren etwa: „Die führen zu neuen, zu anderen gravierenden Problemen.“ Auch medizinischer Art: Die psychische Belastung etwa für die Menschen wäre enorm. Depressionen wären nur eine Folge. Er hofft deshalb jeden Tag, dass die Zahlen nicht sprunghaft steigen: „Jeder Tag, den wir gewinnen, ist ein guter Tag. Weltweit arbeiten die besten Köpfe daran, ein Medikament für Schwerkranke zu entwickeln. Und Impfstoffe. Die Zeit arbeitet gerade für uns in MV.“

