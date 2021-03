Rostock

Seit mehr als einem Jahr ist Andy Lüdicke nicht mehr aufgetreten. Club-Gänger kennen ihn unter seinem Künstlernamen Alivø. Sein neuestes Projekt heißt „Nerds at Raves“. Nun berichtet der Rostocker ganz offen: „Ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Innerhalb von zwei Tagen wurden alle Open Airs, Auftritte, Gigs abgesagt. Das war sehr ernüchternd und bedrückend.“ Damals habe er nicht gewusst, wie es weitergehen soll – bis ihm eine fast vergessene Idee aus der Depression geholfen hat.

Der 32-Jährige, der in Rostock geboren und aufgewachsen ist, lebt zwar inzwischen in Hamburg, seine Heimatstadt lässt ihn aber nicht los. Immer wieder zieht es ihn für Projekte auch in die Hansestadt an der Warnow. Nachdem alle seine Auftritte 2020 gecancelt wurden, war er verzweifelt.

„Wir wollten gerade mit unserem neuen Projekt ‚Nerds at Raves‘ durchstarten, da kam die Pandemie“, berichtet Andy Lüdicke. Auch als im Sommer wieder häppchenweise geöffnet worden sei blieb es in der Clubszene still. „Man hat Hoffnung und sagt sich, in drei Monaten geht bestimmt wieder was, aber dann ging doch nichts, die Hilfen blieben auch aus. Und ich habe mich gefragt: ‚Wie mache ich weiter?‘“

„Eskalieren mit Herz“ sammelt an einem Abend 1300 Euro

Er erinnerte sich an eine Projektidee, die er vor langer Zeit schon mal gehabt hatte und die noch in der Schublade lag: Ein Charity-Event, das er „Eskalieren mit Herz“ genannt hat. Alivø und ein paar Künstlerfreunde haben sich zusammengetan, einen Livestream aus dem Rostocker „Zwischenbau“ heraus organisiert und währenddessen rund 1300 Euro innerhalb weniger Stunden gesammelt.

Das Geld – auch die Ospa hat 500 Euro dazugegeben – kommt nun Kindern und Jugendlichen mit psychischen Belastungen zugute. Das Prinzip ist simpel: Zuschauer wählen sich in den Livestream und können gleichzeitig spenden.

Andy Lüdicke alias Alivø bei einem seiner DJ-Sets. Quelle: Lennard Krätzel

Damit es für alle so viel Spaß wie möglich macht, konnten die daheimgebliebenen Club-Besucher ihren DJs noch Aufträge geben: „Ich musste mir zum Beispiel live auf der Bühne die Beine mit Wachs enthaare. Aua!, berichtet Alivø lachend. Einen Löffel Tabasco gab es zum DJ-Set auch dazu.

Erfolgreich hinterm DJ-Pult Als Alivø hat Andy Lüdicke in den vergangenen Jahren mehr als 300 Auftritte in fünf Ländern gehabt – darunter Spanien, Kroatien und Österreich. Der gebürtige Rostocker hatte auch schon ein paar Chart-Erfolge und auf großen Festivals wie „Parookaville“, „Airbeat One“ oder „Ruhr in Love“ aufgelegt, beim Holi-Festival in Hamburg vor mehr als 12 000 Besuchern. Im März 2020 hat er das neue Projekt „Nerds at Raves“ gestartet – mit mittlerweile über 3,2 Millionen Streams beim Musikstreamingdienst Spotify.

Geld geht an Vereine, die Kindern und Jugendlichen helfen

Das gesammelte Geld teilen Alivø und seine Freunde auf zwei Vereine auf: Die Rostocker Betreuungs- und Beratungsstelle „Hütte e. V.“ bekommt den einen Teil der Spenden. Die Arche, ein christliches Kinder- und Jugendwerk, den anderen Teil.

Andy Lüdicke erklärt, warum sie diese Vereine ausgesucht haben: „Ich habe auch viel Kontakt mit jungen Menschen. Viele erleben zurzeit unglaublich viel Druck, auch durch die Situation an den Schulen unter Coronabedingungen. Eigentlich sollte es auch zu ihren Erfahrungen gehören, mal feiern zu gehen, mal mehr als nur einen Freund zu treffen. Das wird ihnen gerade genommen.“ Viele von ihnen würden sich fragen, ob es so etwas wie feiern gehen überhaupt noch geben wird.

Gedanken auf Instagram-Kanal

Auch auf seinem Instagram-Kanal teilt er seine Gedanken mit Freunden und Fans. So schreibt er in einem Post dennoch hoffnungsvoll und aufmunternd unter einem Foto aus einem vollen Club: „Hey Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich solche Momente mit euch vermisse! Und sie werden wiederkommen, da bin ich mir sicher!“

Auch im eigenen Freundeskreis sieht der Rostocker DJ, dass die psychischen Belastungen bei jungen Menschen zunehmen. „Depressionen werden bei jungen Leuten oft heruntergespielt. Da heißt es dann nur, dass man mal wieder schlechte Laune hat. Man wird als schwach abgestempelt. Dabei meistern sie trotz ihrer Belastungen irgendwie den Alltag. Für mich sind sie superstark“, sagt Andy Lüdicke.

DJ: „Wir vermissen es, mehr als nur einen Freund zu treffen“

„Es sollte nicht einfach abgetan werden, wie es jungen Leuten in dieser Zeit geht. Am Ende wollen wir alle glücklich sein. Wir vermissen es einfach, mehr als nur einen Freund zu treffen. Vielen, denen es gerade nicht gut geht, hilft es schon, wenn sie einfach mal angerufen werden und ein bisschen aus ihrem Trott geholt werden“, weiß Andy Lüdicke.

Sein Wunsch ist es vor allem, Aufmerksamkeit für das sensible Thema zu bekommen. Das ist ihm zusammen mit Freunden und Partnern fürs Erste gelungen. Auf dem Youtube-Kanal der Veranstaltungsreihe „Houserasten“ sind die ersten DJ-Sets des Projektes „Eskalieren mit Herz“ bereits zu sehen.

Weil die Premiere des Projektes so gut lief, wollen Andy Lüdicke und alle, die ihm beim Projekt geholfen haben, weitermachen. „Wir haben gesehen, wie viele Menschen es betrifft“, sagt er. Einen nächsten Livestream soll es im Mai geben.

Von Michaela Krohn