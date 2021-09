Rostock/Köln

Mit der Gründung der DR Hospitality GmbH & Co. KG, einem Zusammenschluss aus der Kölner DER Touristik Group und der Rostocker DSR Hotel Holding, will die Rewe Group gezielt das Angebot an nachhaltigen Reisen in ihrer Touristik-Sparte stärken. Das neu gegründete Joint Venture wird zunächst den Betrieb und die Vermarktung der Hotels und Resorts der Marken A-Rosa, aja, Henri Hotels, Louis C. Jacob und Hotel Neptun verantworten.

Vertreten wird die neue Gesellschaft durch Sören Hartmann, CEO der DER Touristik Group und Vorstandsmitglied der Rewe Group, sowie Horst Rahe, Geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Seereederei. Die DSR-Hotel-Gruppe ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Seereederei.

Daniel Bär und Björn Franz übernehmen Geschäftsführung

Die Geschäftsführung übernehmen die bisherigen DSR Hotel Holding-Geschäftsführer Daniel Bär und Björn Franz. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der Rewe Group, erklärte zum Zusammenschluss: „Wir sehen einen starken Trend zu Urlaubszielen in Europa, die mit Bahn, Bus und eigenem Fahrzeug gut erreichbar sind. Diese nachhaltigeren Reisen sind ein Markt mit großem Wachstumspotenzial.“ Die Rewe Group sei überzeugt, dass sie mit der Hotel-Sparte der Deutschen Seereederei Gruppe einen idealen Partner gefunden haben, mit dem nachhaltige Tourismuskonzepte zukünftig noch erfolgreicher entwickelt und vermarktet werden können.

Hintergrundinformationen zu beiden Firmen Die Deutsche Seereederei ist eine aktive Beteiligungsholding mit strategischer Führungs-Management- und Finanzierungsfunktion für ihre Tochtergesellschaften. Dazu gehört die DSR Hotel Holding als Betreiber für die Hotels und Resorts der Gruppe. Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der Rewe Group. Sie ist mit ihren Reiseveranstaltern, ihrem Reisebüro- und Onlinevertrieb, sowie mit ihren Hotelgesellschaften und Zielgebietsagenturen der zweitgrößte europäische Anbieter von Urlaubsreisen.



Von Pauline Rabe