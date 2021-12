Rostocker Diestel GmbH als „Unternehmen des Jahres“ in MV ausgezeichnet

Rostock

Die Rostocker Dr. Diestel GmbH ist vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) als „Unternehmen des Jahres“ in MV ausgezeichnet worden. Die Firma stehe in vorbildlicher Weise für ihre Mitarbeitenden ein und engagiere sich vielfältig für nachhaltige Entwicklungen in der Region Rostock, heißt es von Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der Ostseesparkasse Rostock (Ospa).

„Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ist beeindruckend und auch die Nachfolge wird vorausschauend angegangen – ein echtes Vorbild für verantwortliches Unternehmertum.“ Zusammen mit OSV-Präsident Dr. Michael Ermrich überreichte Pannwitt am Donnerstag den Preis an die Geschäftsführer des Unternehmens, Dr. Thomas Diestel und Marcus Diestel.

Umsatz von 18,2 Millionen Euro

Die Dr. Diestel GmbH wurde im September 1991 gegründet. Ihre 130 Mitarbeitenden sind gefragt, wenn es um Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Reinraum-, Regelungs- oder Elektrotechnik geht. Meistens betreffen die Aufträge gleich mehrere dieser Tätigkeitsfelder. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 18,2 Millionen Euro.

Das Unternehmen für Lüftungstechnik produzierte zunächst Lüftungsanlagen für Schiffe. Mittlerweile versorgt es Kunden aus der Forschung, Pharmazieund Medizintechnik, auch aus dem Lebensmittelbereich und der Autoindustrie mit Lüftungs- und Klimasystemen. Auch viele Operationssäle sind mit Dr. Diestel Anlagen ausgestattet.

Modernes Marketing und kreatives Potenzial

Die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres“ würdigt Betriebe, die sich mit einem modernen Marketing und einem kreativen Potenzial am Markt behaupten und durch stabiles Wachstum dauerhaft Arbeitsplätze schaffen. Ausgezeichnet wurden am Donnerstag in Potsdam je ein Preisträger aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt in den Kategorien „Unternehmen des Jahres“, „Verein des Jahres“ und „Kommune des Jahres“.

Von OZ