Ist die Sieben-Tages-Inzidenz in einem Landkreis MVs am Mittwoch über 150, fällt der Präsenzunterricht an Schulen in der Folgewoche aus. So die neue Regelung, die ab 12. April gilt. Doch viele Rostocker Eltern und Lehrer wissen davon noch gar nichts. Als die OZ sie damit konfrontiert, stößt sie auf teils massive Kritik.