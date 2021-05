Rostock

Mit den typischen, psychisch angeknacksten „Tatort“-Kommissaren kann Nicolai Ludwig wenig anfangen. „Wer so viele persönliche Probleme hat, kann gar nicht als Polizist arbeiten“, sagt der 69-jährige Rostocker. „Polizeiruf“-Ermittler Charly Hübner in der Rolle Sascha Bukow gefällt dem echten, mittlerweile pensionierten Rostocker Kripo-Ermittler schon besser. Was die beiden noch verbindet: Sie können up Platt snacken. „Bei der Ermittlungen auf dem Land hilft das ungemein“, sagt Ludwig, der echte Polizist.

25 Jahre lang machte Ludwig in Rostock und Umgebung Jagd auf Mörder, Diebe und Betrüger. Was er dabei erlebte, hat er zu einem halb dokumentarischen, halb literarischem Buch verarbeitet.

Die wilden 90er

Vor allem die 1990er-Jahre waren eine wilde Zeit. In dem neu entstandenen Rotlichtmilieu lieferte sich die Rostocker Halbwelt mit zugereisten Kriminellen aus Süddeutschland erbitterte Revierkämpfe. Es gab Morde, unter anderem im Warnemünder Bordell „Bienenstock“, das bis heute existiert. Die Ermittler hatten Gemeinsamkeiten mit ihnen: Auf der einen Seite die alteingesessenen Rostocker Polizisten, auf der anderen die neuen Chefs aus dem Westen.

Einer davon machte später bundesweit Schlagzeilen: Als Rostocker Polizeichef ließ Siegfried K. den Polizeieinsatz bei den Ausschreitungen 1992 in Lichtenhagen vor die Wand fahren, unter anderem weil er, als die Lage eskalierte, nach Hause fuhr und sich schlafen legt. Später wurde der Beamte, inzwischen Leiter des Landeskriminalamtes, freigestellt. Dazu trug bei, dass Ludwig und seine Kollegen bei Ermittlungen im „Bienenstock“ jede Menge Schecks von K. fanden. Der Karrierebeamte, der öffentlich die Austrocknung der Prostitution ankündigte, war in seiner Freizeit Stammkunde des Etablissements und hinterließ dafür jede Menge Beweise, weil er nicht bar zahlte.

Mordender Fleischer aus Schönberg

„Diese Zeit ist vorbei“, sagt Ludwig, der in seinem Erzählungsband von dieser und anderen Gaunergeschichten aus seiner Dienstzeit berichtet. Alle Namen hat er verfremdet, einige Episoden verändert oder sich komplett ausgedacht – wie den arbeitslosen Fleischer aus Schönberg, der mit seinem Messer auf fachkundige Weise zwei Frauen ums Leben bringt – und selbstredend überführt wird. Dazu tragen Ludwigs Plattkünste bei: Ohne ein langes, erhellendes Gespräch seines Alters-Ego im Buch mit einer Bäuerin wäre der brutale Fleischer unbehelligt geblieben.

Zum Plattsprechen kam Ludwig vergleichsweise spät: Mit 16 Jahren kam der gebürtige Dresdner an die Ostsee und machte eine Matrosenlehre. Auf den Schiffen trennte eine unsichtbare Linie die Mannschaften: Auf der einen Seite die Thüringer und Sachsen, auf der anderen die gebürtigen Ostseebewohner. Um sich abzugrenzen, sprachen diese Platt. Ludwig, der dazugehören wollte, lernte es an Bord.

Ganoven mit Humor und Ehre

Die Idee für sein Buch ergab sich wie selbst. „Ich habe angefangen, aufzuschreiben, was mir durch den Kopf geht“, sagt der lebenserfahrene Jungautor. Aus einzelnen Sätzen wurden ganze Geschichten und später ein ganzes Buch. Ein weiterer Krimi ist in Arbeit, außerdem eine Kindergeschichte, die in Rerik spielt, und ein Band mit Alltagsbeobachtungen.

Ludwig beschreibt Ganoven, wie es sie heute nicht mehr gibt. Zum Beispiel den Kleinkriminellen Karl-Theodor Hackenberg, den es tatsächlich gab, wenn auch mit anderem Namen. „Der hatte Humor und echte Ganovenehre“, sagt der Autor. Einmal erwischte ihn die Polizei, als er gerade ein abgeschraubtes Münztelefon nach Hause schleppen wollte. Wortreich versuchte sich der Ertappte rauszureden. Er habe das Telefon auf der Straße gefunden und wollte es gerade zur Polizei bringen. Aber die ist doch in der anderen Richtung? Ach ja, habe er vergessen, die Aufregung. Wie ein alter Bekannter saß er schließlich bei der Kripo in der Ulmenstraße und musste einsehen, dass er wieder einmal verloren hat.

Polizeiarbeit im Kern nicht verändert

Auch wenn die schießwütigen Zuhälter und Berufsganoven, die Gaunerzinken an Häuser malen, längst verschwunden sind, habe sich die Polizeiarbeit im Kern nicht geändert, erzählt Ludwig. „Es ist ein wunderbares Handwerk.“ Er hatte das große Glück, seine beiden Traumberufe, Polizist und Seemann, ausüben zu können. Einem davon geht er noch immer nach: Gut sechs Monate im Jahr ist er als Skipper auf Charteryachten unterwegs auf den Meeren der Welt. Weit weg von sämtlichen Gaunern und Ganoven in der Heimat.

Nicolai Ludwig: „Strafbar“, Spica-Verlag, ISBN 978-3-98503-003-3

Von Gerald Kleine Wördemann