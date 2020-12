Rostock

Der Rostocker Chefvirologe Professor Emil Reisinger hält das Tragen einer Corona-Schutzmaske in der eigenen Wohnung zumindest in MV für unnötig. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte empfohlen, sich auch im privaten Rahmen mit Masken zu schützen, etwa wenn Besuch kommt.

„Die WHO hat die ganze Welt im Blick, also auch die Corona-Hotspots. Angesichts der weiterhin niedrigen Infektionszahlen in MV erscheint mir das jedoch hier für nicht notwendig“, so Reisinger. Das gelte auch für andere Formen des Zusammenlebens, wie in Wohngemeinschaften oder Wohngruppen. „In WGs ist es sinnvoller, dass die einzelnen Bewohner Abstand halten, als dass alle Maske tragen.“

Jeder soll selbst entscheiden

Anders sei es, wenn ein Familienmitglied oder ein Mitbewohner positiv auf Corona getestet sei. Dann gelte schon jetzt, dass in einer Wohnung alle Maske tragen sollen, so Reisinger. „Wir hatten gerade erst in Rostock einen Fall, bei dem ein Mitglied einer Wohngemeinschaft positiv war. Alle anderen Bewohner waren dann angehalten, auch drinnen eine Maske aufzusetzen.“

Ansonsten hält es der Experte für richtig, dass in der eigenen Wohnung jeder selbst entscheiden kann. „Wenn etwa jemand zu einer Risikogruppe gehört und sich auf diese Weise schützen will, muss man das natürlich respektieren.“

Befragte sind uneins

In einer Straßenumfrage der OZ zeigten sich Passanten in dieser Frage gespalten: Mandy Judith aus Rostock, die in der Pflege arbeitet, meint. „Wenn zu Hause gesunder Abstand eingehalten wird, reicht das. Ich finde die Empfehlung überzogen.“ Ähnlich äußert sich Schweißer Mario Schulz: „Zu Hause trage ich keine Maske, auch nicht, wenn Freunde zu Besuch kommen. Die Maßnahme halte ich für übertrieben.“

Die Rentner Ulf und Christine Löwendei stehen auf einem ganz anderen Standpunkt: „Wenn unser Sohn zu Besuch kommt, braucht er keine Maske tragen. Alle anderen, die uns besuchen, schon. Unsere Mutter ist 90 Jahre alt, und wir selber wollen auch nicht krank werden.“

So sieht das auch Krankenschwester Janine Borrmann. „Ich finde die Empfehlung gut, dass der Besuch eine Maske tragen soll. Momentan bekomme ich leider keinen Besuch, da viele meiner Freunde selber im Krankenhaus arbeiten.“

Lüften oder Maske tragen

Die WHO rät, dass Menschen auch in der eigenen Wohnung bei Besuch von Außenstehenden Masken tragen sollen, wenn die Lüftung dort nicht gut ist oder nicht richtig beurteilt werden kann. Das gelte „unabhängig davon, ob ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden kann“, heißt es in den aktualisierten Empfehlungen.

Masken sollten zudem nicht am Arm oder Handgelenk getragen oder zum Kinn oder Hals hinuntergezogen werden, wenn sie gerade nicht über Mund und Nase sind, so die WHO. Sie sollten in sauberen wiederverwendbaren Plastiktüten aufbewahrt werden. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollen neu alle dort Arbeitenden Masken tragen, also auch Reinigungs- und Küchenkräfte sowie Büroangestellte, nicht nur das Pflegepersonal.

Nutzen von Masken umstritten

Trotz der neuen Empfehlungen bleibt die WHO dabei, dass der Nutzen eines allgemeinen Maskentragens bei gesunden Menschen bislang nicht eindeutig nachgewiesen sei: „Zur Zeit gibt es nur begrenzte und widersprüchliche wissenschaftliche Nachweise über die Wirksamkeit des Maskentragens bei gesunden Menschen, um Infektionen mit Atemwegsviren, einschließlich Sars-Cov-2, zu verhindern.“

Eine im November veröffentlichte Studie mit 4862 Teilnehmern, bei der ein Teil Masken trug und ein Teil nicht, habe keinen Unterschied bei Infektionen mit dem Virus festgestellt.

Widerspruch vom Experten

Dem widerspricht Reisinger: „Mir sind mehr als 40 wissenschaftliche Artikel bekannt, die den Nutzen von Masken unterstreichen.“ Auch die WHO meint, kleinere Studien hätten durchaus festgestellt, dass das Maskentragen im Kontakt mit Infizierten das Ansteckungsrisiko deutlich senkte. Andere Studien hätten Regionen mit und ohne Maskentragepflicht verglichen und einen Rückgang von Covid-19-Erkrankungen dort festgestellt, wo Masken getragen wurden.

Von Axel Büssem und Martin Börner