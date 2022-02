Rostocker FIFA-Profi MoegoGaming trainiert E-Sports-Nachwuchs von Hansa

Rostock

Markus Kunze ist leidenschaftlicher Fußballspieler. Um auf Torjagd zu gehen, muss er nicht auf dem Platz auflaufen, sondern macht es sich daheim vor seiner Spiele-Konsole bequem. Seine Fans fiebern nicht im Stadion mit, sondern auf den Streaming- und Videoplattformen Twitch und YouTube. Der 30-Jährige spielt für Hansa Rostock eFootball, die digitale Mannschaft des FC Hansa Rostock. Statt mit echtem Ball auf echtem Rasen kickt Kunze per Playstation-Controller – beim Fußballsimulationsspiel FIFA 22.

Videospiele haben es dem Rostocker schon seit Kindertagen angetan. „Als Achtjähriger habe ich mit meinen Kumpels FIFA 98 gespielt. So fing alles an.“ Heute mischt Markus Kunze als „MoegoGaming“ in der virtuellen Bundesliga mit. Als E-Sportler will er sich aber nicht bezeichnen, denn für die Profi-Karriere reiche es leider nicht. „Dafür bin ich zu alt“, sagt der 30-Jährige und lacht. Um international in der E-Sport-Szene erfolgreich zu sein, brauche man neben Nervenstärke eine perfekte Hand-Augen-Koordination und hohe Konzentrationsfähigkeit. „Da haben die Jüngeren bessere Karten.“ Und die Chance, mit Gaming reich zu werden.

E-Sport ist ein Milliardengeschäft: Spieler wie KuroKy, N0tail oder JerAx haben mit Computerspielen wie „Dota 2“ Millionengewinne erzockt. Die Stars der Szene werden bei internationalen Turnieren – wenn Corona es zulässt – gefeiert wie Popstars und räumen hohe Preisgelder ab. Wie Bugha aus Österreich, der im Alter von 17 Jahren drei Millionen US-Dollar für seinen Sieg bei der Fortnite-WM kassierte.

Hansa Rostocks digitales Fußballteam

Von solchen Summen kann Markus Kunze nur träumen, doch auch er kann inzwischen gut vom Gamen leben. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Ein glücklicher Zufall hat es ihm ermöglicht: Neben der Uni – Kunze hat Biomedizinische Technik studiert – jobbte er im Hansa-Fanshop. Beiläufig bekamen die Vereinsverantwortlichen mit, dass er FIFA spielt und sahen die Chance, mit Kunzes Hilfe die Kogge in Corona-Zeiten digital zu vermarkten und den Fankreis zu vergrößern.

Seit einem Jahr sei er „das Mädchen für alles“, wie Markus Kunze lachend erzählt. Er kommentiert Online-Spiele auf dem Hansa-Twitch-Kanal, ist Content Creator und Coach vom Hansa Rostock eFootball-Team. Sein Kader: Henning „FCH_Henning“ Wilmbusse, Levy „levyfinn“ Rieck – beide treten auf der Playstation an – sowie Felix „Zizou7zidane“ Limbach auf der Xbox. Markus „MoegoGaming“ Kunze und Max „Maxinho_FCH“ Ortmann komplettieren als Ersatzspieler die Mannschaft. Meist aber gibt Kunze den Strategen, tüftelt aus, ob dem Gegner eher mit Vierer- oder Dreierkette beizukommen ist.

E-Sports sei vergleichbar mit Schach

Die E-Sport-Szene wächst rasant – gerade in Corona-Zeiten. Auch in MV findet der virtuelle Sport immer mehr Anhänger. Das Klischee vom chipsfutternden Moppel-Nerd, der tagein, tagaus daddelt – längst ist es überholt. E-Sport sei durchaus richtiger Sport und nichts für Couchpotatos, stellt Markus Kunze klar. Es sei herausfordernd für Körper und Geist. „Vergleichbar mit Schach.“

Nach FIFA sei er fast schon süchtig, gesteht Kunze und lacht. „An die fünf Stunden pro Tag beschäftige ich mich damit.“ Kein Wunder: Schließlich ist es Freizeitspaß und Beruf zugleich. Nebenbei kickt er auch auf echtem Rasen – beim Verbandsligisten SV Pastow. Auch abseits des Fußballplatzes lässt Kunze nichts anbrennen: Er ist leidenschaftlicher Hobbykoch. Auf seinem eigenen Twitch-Kanal kann man ihm dabei zuschauen. „Ich esse gern und will jungen Leuten zeigen, wie leicht gesund kochen geht.“ Da schließt sich der Kreis: Nur wer auf sich achtet, könne auf dem Platz Top-Leistung bringen. Das gelte für Fußball und eFootball.

Hansa-Spieler mischt bei FIFA-Champions-League mit

Apropos Top-Leistung: Die hat einer seiner Schützlinge vorzuweisen. Henning Wilmbusse hat sich für die Champions League im FIFA 22 qualifiziert. Eigentlich hätte er in zwei Wochen in Paris an der Konsole sitzen sollen – zusammen mit eFootballern aus ganz Europa. Doch pandemiebedingt findet das Turnier nicht in Präsenz, sondern digital statt. Wilmbusse will den Ball mit Support von Markus Kunze vom heimischen Wohnzimmer aus einnetzen. „Sollte Henning gut performen und weiterkommen, fahren wir zur nächsten Runde nach London“, freut sich Kunze. Damit würde für ihn ein Traum wahr, denn das große Liveevent im E-Sport hat er bislang noch nicht erlebt. Doch auch auf Distanz läufts rund.

Während sich Hansa in der zweiten Fußball-Bundesliga trotz Sieg im Ost-Derby gegen Dynamo Dresden am Sonntag noch mit einem hinteren Tabellenplatz begnügen muss, klappt’s digital bestens: In der Nord-West-Division liegen Hansas E-Fußballer aktuell auf Platz 5 – vor St. Pauli, und das in der Debütsaison. Am vergangenen Sonntag aber kämpfte jeder für sich: Bei der zweiten Rostocker E-Sport-Stadtmeisterschaft traten die Hansa-Kicker als Solisten an und mussten – je nach Auslosung – auch gegeneinander spielen. Markus Kunze wollte als Titelverteidiger erneut beweisen, dass er was auf dem Kasten hat. Doch im Halbfinale musste er sich Levy „levyfinn“ Rieck geschlagen geben, der seinen Trainer mit 4:0 aus dem Turnier schoss.

2. E-Sport-Stadtmeisterschaft in Rostock FIFA-Spieler verschiedener Rostocker Vereine sind am Sonntag via Playstation gegeneinander angetreten. Sie kämpften um Preisgelder für ihren Verein im Gesamtwert von 1500 Euro. Ergebnis: Platz 1 – Levy „levyfinn“ Rieck; Platz 2 – Niklas „GehWeinen04“ Kasch; Platz 3 – Ian „IanKroh“ Kroh In Zukunft möchte das Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt die E-Sport-Stadtmeisterschaft an eine selbstverwaltete Organisationsform übergeben, welche dann auch Präsenzveranstaltungen durchführen soll. Schon 2021 hatte OB Claus Ruhe Madsen die Möglichkeit von Events in der Stadthalle ins Spiel gebracht.

Lange verschnaufen ist nicht drin, am Dienstag muss Markus Kunze mit seiner Mannschaft bei der nächsten Virtual-Bundesliga-Partie gegen den Tabellenführer Werder Bremen ran. „Das wird ein Top-Spiel, wir wollen Werder richtig ärgern“, verspricht der Hansa-Coach. Wer das nicht verpassen möchte, klickt sich online rein: Hansa eFootball streamt das Spiel auf Twitch. Markus Kunze und sein Team sind heiß auf den Sieg. „Wir alle sind Hansa-Fans durch und durch. Es gibt nichts Cooleres, als für unseren Verein zu spielen.“

