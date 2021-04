Rostocker Filmemacher kämpft um die Lola für das beste Drehbuch

Rostock

Der Rostocker Max Gleschinski schreibt nicht nur Drehbücher, sondern auch seine eigene Erfolgsgeschichte – und die ist ganz großes Kino: Seine Filme dreht der 27-Jährige ausschließlich in MV – anfangs mit Crowdfunding und geringem Budget. Seinen Traum, einen davon auf die große Leinwand zu bringen, hat er sich bereits erfüllt: Am 5. März vergangenen Jahres flimmerte sein Thriller „Kahlschlag“ im Rostocker „Liwu“-Kino in der „Frieda 23“ das erste Mal über eine Kinoleinwand. Für sein aktuelles Drehbuch „Alaska“ ist er nun sogar für den Deutschen Drehbuchpreis nominiert, der am 14. Juni im Rahmen des „Summer Special“ der Berlinale verliehen wird.

„Ich habe mich riesig über die Nominierung gefreut“

„Ich habe mein Drehbuch bereits im vergangenen Jahr eingereicht. Weil ich lange nichts gehört habe, hatte ich das eigentlich schon abgehakt“, verrät Gleschinski und lacht. „Als dann der Anruf kam, habe ich mich natürlich riesig über die Nominierung gefreut.“ Vorgeschlagen worden war das Drehbuch von der Kulturellen Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern, die es zuvor mit 7500 Euro gefördert hatte. Auch dort freut man sich über den Erfolg: „Unsere Empfehlung aus MV hat die Jury überzeugt“, sagt Sabine Matthiesen, Leiterin der Kulturellen Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern. „Wir alle freuen uns mit Max und drücken ihm die Daumen.“

Doch Gleschinski arbeitet nicht allein: Seine Filme dreht er seit 2013 gemeinsam mit Kameramann Jean-Pierre Meyer-Gehrke. Angefangen haben beide neben ihrem Studium an der Uni Rostock – Gleschinski studierte Anglistik, Amerikanistik und Philosophie, Meyer-Gehrke Maschinenbau. Im Februar 2017 entschieden sie sich ausschließlich für das bewegte Bild und gründeten die „Von Anfang Anders Filmproduktion“, mit der sie Filme, Musikvideos sowie Werbungs- und Imagefilme drehen – darunter Musikvideos für die Rostocker Band „Feine Sahne Fischfilet“.

„Kahlschlag“ flimmert bereits über die Kinoleinwand

Mit dem Thriller „Kahlschlag“, den sie mit einem Budget von rund 40 000 Euro unter anderem über ein Crowdfunding finanzierten, feierten sie 2020 ihr erstes erfolgreiches Spielfilm-Debüt: Nach der Fertigstellung 2018 gewann er bei den 52. Internationalen Hofer Filmtagen einen der renommiertesten Preise für den deutschen Nachwuchs – den Förderpreis „Neues Deutsches Kino“. Dass die jungen Filmemacher nach langer Suche einen Filmverleih fanden, der den Streifen auf die große Leinwand brachte, war für ­Gleschinski ein Glücksfall: „Damit wurden unsere kühnsten Träume wahr“, verrät der ­Regisseur. Nun ist ihm mit dem Drehbuch zu dem stillen Wasser-Wander-Roadmovie „Alaska“ ein weiterer Kunstgriff geglückt.

Im Mittelpunkt steht Protagonistin Kerstin, die zwanzig Jahre lang ihren Vater gepflegt hat und zur Nebenfigur in ihrem eigenen Leben wurde. Nun ist er tot, und Kerstin paddelt sich frei. Mit einem alten DDR-Kajak will sie die Mecklenburger Seenplatte umrunden, doch die erhoffte Einsamkeit bleibt aus: Überraschend taucht ihr Bruder auf – und mit ihm ein Erbstreit. Als Kerstin dann obendrein Alima kennenlernt und ihr näherkommt, nimmt der Film Fahrt auf. Kerstin ist hin- und hergerissen zwischen der unerwarteten Anziehung und ihrer Rundreise, die zunehmend einer Flucht gleicht.

Inspiriert von Erfahrungen in der eigenen Familie

Inspiriert haben den Filmemacher Erfahrungen in der eigenen Familie. Während er das Drehbuch schrieb, habe er seinen Großvater verloren. „Der Film ist nicht autobiografisch, aber einige Themen waren bei uns ähnlich. Zum Beispiel das Thema Erbschaft oder die Frage, wie kann Krankheit und Tod eines geliebten Menschen zur Chance werden, als Familie wieder zusammenzufinden“, verrät Gleschinski. „Um diese Mikrospannungen, die man wahrnimmt, geht es auch in dem Film.“

Und die Jury hat der Stoff überzeugt: „Das Drehbuch ist unentwegt in Bewegung und zieht uns sogartig in Kerstins Welt hinein, selbst wenn die wortkarge Protagonistin ihre Geheimnisse nur widerspenstig preisgibt. Aus alltäglichen und vertrauten Themen schöpft der Autor Mitreißendes und konfrontiert in einer geradezu greifbaren Landschaft seine Figuren mit zentralen Fragen des Lebens“, begründete sie die Entscheidung für die Lola-Nominierung.

Vergeben wird der Deutsche Drehbuchpreis am 14. Juni im Rahmen des „Summer Special“ der Berlinale von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Nominiert sind neben Gleschinski der Kasseler Filmemacher Behrooz Karamizade mit seinem Drehbuch „Leere Netze“ sowie Emily Atef, die im Kino zuletzt mit dem lola-prämierten „3 Tage in Quiberon“ begeisterte und nun gemeinsam mit Lars Hubrich für das Drehbuch zum Film „Mister“ nominiert ist. Für die Nominierungen gibt es bereits eine Prämie von jeweils 5000 Euro, der Gewinner der goldenen Lola erhält weitere 10 000 Euro. Darüber hinaus gibt es Förderungshilfen von bis zu 20 000 Euro für die Weiterentwicklung des ausgezeichneten Drehbuchs.

„Der Preis ist ein Türöffner in der Branche“

Gerade in dieser schwierigen Zeit sei die Fantasie ideenreicher Drehbuchautoren von großer Bedeutung, sagte Grütters bei Bekanntgabe der Nominierungen. „Ihre Arbeit bildet die Grundlage für mitreißende und anspruchsvolle Kinofilme. Sie sind der Garant dafür, dass wir uns auch nach der Pandemie wieder auf bewegende Leinwanderlebnisse freuen können.“

Freuen würde sich auch Gleschinski, wenn er im Juni die Lola in Empfang nehmen dürfte. „Ich wäre schon stolz, eine Lola zu bekommen“, sagt er und lächelt. Dabei gehe es ihm nicht in erster Linie um das Preisgeld. „Als junger Nachwuchsfilmemacher ist es wichtig, dass man Bestätigung bekommt und eine Plattform für seinen Film. Der Preis ist auf jeden Fall ein Türöffner in der Branche“, ist er sich sicher.

Nun sei es wichtig, den Film zu finanzieren, damit er umgesetzt werden könne, so Gleschinski. Unterstützung bekommt er dabei von der Berliner Produktionsfirma Wood Water Films, die den Film unter seiner Regie und mit Kameramann Jean-Pierre Meyer-Gehrke als Kinospielfilm produziert. Gedreht werden soll in der Mecklenburgischen Seenplatte. „Ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten starten können, damit der Film möglichst bald für ein breites Publikum zu sehen ist“, so Gleschinski.

Von Stefanie Büssing