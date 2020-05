Rostocker Firma versorgt Schiffe in aller Welt: So kommt der Whiskey in die Arktis

Rostock

Fern in der Arktis ist das Forschungsschiff „Polarstern“ im dicken arktischen Eis gefangen. Auf den Tisch kommt für die Besatzung und die Forscher Essen aus Rostock. Auch der gute Whiskey, der vielleicht am Abend ausgeschenkt wird, wurde im Rostocker Überseehafen verpackt und verschickt. „Egal, was bestellt wird, das liefern wir“, sagt Andreas Schmidt, der Betriebsleiter des Unternehmens Schiffsversorgung Rostock (SVR), das zur Firmengruppe Kloska gehört.

Ein Schiff ist ein großer Haushalt

Bald nachdem der Rostocker Überseehafen vor 60 Jahren eröffnet wurde, nahm auch die SVR ihren Betrieb auf. „Das Unternehmen hat damals die Flotte der DDR-Schifffahrt versorgt – mit Essen, Trinken und Technik“, erklärt Schmidt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 1993 hatte Kloska die SVR von der Treuhand Berlin gekauft. Das Unternehmen versorgt von Rostock aus weltweit Schiffe: Kreuzfahrtschiffe, Handelsschiffe, Ausflugsschiffe, aber auch Forschungsstationen wie „Neumeyer III“ in der Antarktis und das Forschungsschiff „Polarstern“ in der Arktis.

„Ein Schiff ist vergleichbar mit einem großen Haushalt, und alles, was an Bord benötigt wird, liefert die SVR aus ihrem großen Lager weltweit“, erklärt Schmidt. Im firmeneigenen Lager im Überseehafen hält das Unternehmen rund 35 000 Artikel vor – von Pumpenteilen, über Glühlampen und Zigaretten bis Waschpulver, Gemüse und Gewürzen. Schmidt: „Aus Erfahrung wissen wir ja, was häufig bestellt wird.“

Die einen mögen Reis, andere Kartoffeln

So ordern Reeder zum Essen für die Besatzung eher Reis und Hühnchen, wenn viele Asiaten an Bord sind. Im Lager stapeln sich daher beispielsweise 25-Kilogramm-Reissäcke. Setzt sich die Besatzung hingegen aus Europäern zusammen, werden meist Kartoffeln und Fleisch bestellt. Denn die Seereise steht und fällt auch mit der richtigen Mahlzeit: „Wenn das Essen nicht passt, haben die Leute keine Lust, zu arbeiten“, betont der Betriebsleiter.

Andreas Schmidt ist Betriebsleiter der SVR Schiffsversorgung Rostock Quelle: privat

Ihre Bestellungen schicken die Reeder meist per E-Mail. Im Überseehafen werden die Lebensmittel oder technischen Teile dann verpackt und mit Trucks zu den Häfen an der Ostsee und Nordsee transportiert, wo sie aufs jeweilige Schiff kommen. Doch die Corona-Krise trifft derzeit auch die SVR. Denn die Krise hat etwa die Kreuzschifffahrt völlig zum Erliegen gebracht. Aber die SVR gehöre zum Firmenverbund der „ Kloska Group“, eine den Angaben zufolge weltweit tätige Unternehmensgruppe mit rund 900 Mitarbeitern an 20 Standorten im In- und Ausland.

Jeden Tag eine neue Herausforderung

„Wir hoffen jeden Tag, dass es mit der Kreuzschifffahrt bald wieder losgeht“, betont Schmidt. Der gebürtige Ueckermünder ist seit 2005 bei der SVR, zunächst als Prokurist, dann auch als Betriebsleiter. Zuvor hatte er Maschinenbau studiert und dann als Diplom-Ingenieur für den Maschinenhersteller Deutz AG im Ruhrgebiet einige Jahre im Service gearbeitet – bis ihn Uwe Kloska, der Chef der Unternehmensgruppe, auf einer Messe angesprochen hatte.

Schmidt hat den Wechsel zur Schiffsversorgung im Rostocker Überseehafen nicht bereut: „Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich: Jeden Tag neue Situationen, andere Kunden, neue Herausforderungen.“ Die SVR beschäftigt in Rostock 85 Mitarbeiter. Gut 60 Prozent der Bestellungen aus aller Welt betreffen technische Geräte, 40 Prozent Lebensmittel, schätzt Schmidt.

Von Axel Meyer-Stöckel