Rostock

Eine Ultraläuferin, die nun die kürzere Strecke reizt, eine „Wochenendsportlerin“, die ihren ersten Wettkampf schaffen will oder ein Sport-Freak, der schon dachte, nie wieder ein Rennen bestreiten zu können – sie alle gehören zum OZ-Team, das sich nun auf den Rostocker Firmenlauf am 8. September im Stadthafen vorbereitet.

Der Rostocker Spitzenläufer Erik Schoob Quelle: Frank Söllner

Knapp zwei Wochen lief die Bewerbungsfrist für zwölf Leserplätze in der OZ-Laufmannschaft, nun sind die Mitglieder benannt. Es sind neun Frauen und drei Männer. Unterstützt werden sie vom Rostocker Laufcoach Erik Schoob (22) vom 1. LAV Rostock mit einem Trainingsplan und bei einem Treffen am 18. August.

Gerlin Michaelis Quelle: privat

Gerlind Michaelis hat bereits viel Erfahrung. „Meinen ersten Marathon bin ich 2006 in Havanna gelaufen“, berichtet die Frau aus Lambrechtshagen bei Rostock, die auch auf der Ultrastrecke unterwegs war. Ihre längste Distanz bestritt sie mit 77 Kilometern beim Swiss Alpine 2015 in Davos. Nun reizt die 59-Jährige die kurze 3,5-Kilometer-Strecke, die jeder Starter beim Rostocker Firmenlauf absolviert: „Ich freue mich auf neue Leute und Impulse im OZ-Team“, sagt sie.

Christiane Tümmler Quelle: privat

Christiane Tümmler aus Rostock hat noch nie bei einem Laufevent mitgemacht, möchte dieses Ziel aber nun endlich mit der OZ angehen: „Ich bin Wochenendläuferin. Um fit zu bleiben und weil es draußen bei Wind und Wetter schön ist“, berichtet die 55-Jährige, die meist 5 bis 7 Kilometer läuft und auch im Fitnessstudio trainiert.

Zur Galerie Zwölf Mitarbeiter der OZ gehen am 8. September beim Rostocker Firmenlauf an den Start – in gemeinsamen Staffeln mit den OZ-Lesern.

Anke Fütterer (54) war früher Leichtathletin beim SC Empor Rostock, 400 Meter ihre Disziplin: „Der Sport hat mich mein Leben lang begleitet“, sagt sie – „wie auch die OZ“. Ihre Familie lese „schon seit Ewigkeiten“. „Ich freue mich deshalb, im OZ-Team laufen zu können“, sagt die Bildungsbegleiterin beim DRK, die seit Langem regelmäßig zwei Mal die Woche läuft.

Alexander Blietz Quelle: privat

Alexander Blietz hat sich beworben, weil er die Aktion spannend findet: „Der gemeinsame Plan, das Treffen am 18. August mit einem Lauf-Profi, zudem kann man sich in so einem Team super gegenseitig motivieren“, meint der 36-Jährige, der als Controller arbeitet. Auch er hat schon Erfahrung, startete bereits bei einem Halbmarathon und beim Rügenbrückenlauf, spielt zudem Fußball.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Colline Behr will nach der langen Zeit, in der wegen Corona keine Laufevents stattfinden durften, wieder Wettkampfluft schnuppern. „Die OZ-Aktion gibt mir den Anreiz, wieder mit vollem Einsatz laufen zu gehen“, sagt die 31-Jährige. „Ich laufe sehr gern und habe bis vor zwei Jahren regelmäßig an Läufen teilgenommen. Mit der Pandemie habe ich eine Pause gemacht und mich auf Fitness, Radfahren und Yoga konzentriert“, berichtet die Rostockerin.

Susi Rust Quelle: privat

Susi Rust (36) aus Marlow läuft drei Mal die Woche für sich allein, sonntags sogar 20 Kilometer: „Ich finde es cool, im Rahmen des OZ-Trainings Ratschläge von einem echten Laufprofi zu bekommen“, sagt sie zu ihrer Motivation. Die Erzieherin schwimmt auch regelmäßig und fährt viel Rad.

Robert Arndt Quelle: privat

Robert Arndt (46) hat Sport studiert und ist Triathlet. Wegen Knieproblemen dachte er schon, seine Leidenschaft, das Laufen, aufgeben zu müssen. „Doch nun habe ich durch Yoga und alternative Bewegungen die Probleme in den Griff bekommen“, freut sich der Rostocker. Die OZ-Aktion zum Firmenlauf sei nun der Impuls für ihn, das Laufen wieder anzugehen.

„Früher war Laufen ein rotes Tuch, heute liebe ich es“

Franziska Lorz aus Papendorf ist vor zwei Jahren durch die damalige OZ-Aktion „Los! Laufen!“ überhaupt erst zum Laufsport gekommen. „Vorher war das für mich ein rotes Tuch, doch jetzt liebe ich es, habe schon vier Halbmarathons bestritten“, erzählt die 34-Jährige. Wegen dieser guten Erfahrung möchte sie jetzt, da es eine neue OZ-Laufaktion gibt, wieder dabei sein.

Ursula Siwon (71) läuft seit sie 50 ist, vorrangig 10 km, ein paar Halbmarathons waren auch dabei. Bis 2019 nahm die Rostockerin auch am Laufcup MV und Landesmeisterschaften teil. „Jetzt laufe ich nur noch aus Spaß und zur Gesunderhaltung in der Laufgruppe des SV Warnemünde“, sagt sie. Doch die Herausforderung im OZ-Team löse in ihr wieder einen neuen Reiz aus.

Nadine Wendt freut sich, dass bei der OZ-Aktion auch gesunde Ernährung eine Rolle spielt. Quelle: privat

Nadine Wendt (46) läuft schon seit 30 Jahren. „Seit 14 Jahren praktiziere ich täglich Yoga, schwimme, gehe Nordic Walken und jogge hin und wieder. Ich liebe Sport, weil es meinen Körper und Geist fit hält“, berichtet die Rostockerin, die damit auch einen Ausgleich zu ihrem Beruf sucht, bei dem sie viel sitzen muss. „Ich freue mich, im OZ-Laufteam dabei zu sein, weil ich gern im Team Sport mache und endlich wieder an einer öffentlichen Laufveranstaltung teilnehmen wollte“, sagt sie. Zudem freue sie sich, dass in der Aktion durch die Tipps des Rostocker Kochs Carsten Loll auch gesunde Ernährung eine Rolle spielt.

Manuela Hühne freut sich auf den Start im OZ-Team. Quelle: privat

Andre Schultz aus Rostock und Manuela Hühne (47), ebenfalls aus der Hansestadt, komplettieren das Team seitens der OZ-Leser. Dabei sind auch elf OZ-Reporter und der Rostocker Spitzenläufer und Laufcoach Erik Schoob.

Von Alexander Loew