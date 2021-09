Rostock

Rostock rüstet sich nach dem Citylauf am Sonntag für das nächste große Laufevent. Am Mittwoch geht im Stadthafen ab 18.30 Uhr der Rostocker Firmenlauf über die Bühne. Und dieses Rennen ist aus mehreren Gründen ein Besonderes.

Zum einen dürfte es in der Corona-Saison 2021, in der viele Veranstaltungen im Spätsommer um die Gunst der Starter konkurrieren, mit 2200 Sportlern das größte Laufevent in MV werden. Zum anderen gilt die Stimmung beim Firmenlauf als besonders. „Da ist ein besonderes Kribbeln, denn die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes ist einfach anders als bei anderen Läufen“, betont Roman Klawun, Geschäftsführer von Laufveranstalter Pro Event.

„Profis“ an der Seite von Einsteigern

Denn in den Firmenteams, jede Staffel besteht aus vier Läufern, treten oft „Laufprofis“ Seite an Seite mit Anfängern an – oder zumindest mit Sportlern, die eher selten Wettkampfluft schnuppern. „Das sorgt für eine tolle Stimmung in den Firmen. Meist wird wochenlang vorher zusammen trainiert. Kollegen wachsen da wirklich zu einer Einheit zusammen“, hat Klawun festgestellt.

Gute Laune: Das Rostocker Südstadtklinikum stellt beim Firmenlauf die meisten Teams. Quelle: privat

Das bestätigt Vivien Lembke, die im Rostocker Südstadtklinikum, die Vorbereitung auf den Firmenlauf koordiniert. Der Eigenbetrieb der Hansestadt stellt mit 21 Staffeln die meisten Teams beim Firmenlauf: „Bei uns löst das alles echte Begeisterung aus – schon in der Vorbereitung“, sagt Vivien Lembke. Wegen des Events hätten sich im Unternehmen schon einige Laufgruppen gefunden.

„In unserem Klinikum fördert das die Mitarbeitermotivation, ein besseres Miteinander – auch die Arbeit des anderen zu sehen und zu schätzen. Für uns zählt der Firmenlauf inzwischen als Klinikum-Event“, sagt Vivien Lembke. Und man wolle den Mitarbeitern durch Unterstützung bei der Teilnahme vermitteln, dass das Klinikum Südstadt Rostock ein guter Arbeitgeber ist und an einer guten Work-Life-Balance interessiert ist. „Wir nehmen aus Spaß an der Freude am Firmenlauf teil und ganz ohne Druck“, betont die Koordinatorin, die im Krankenhaus für Material- und Versorgungswirtschaft zuständig ist.

Firmen zeigen sich sportlich Am Dienstag um 7 Uhr beginnt auf der Rostocker Haedge-Halbinsel der Aufbau für den Firmenlauf. Im Zentrum werden hier 30 Zelte stehen, in denen sich Firmen präsentieren. Auch der Start- und Zielbereich für den 12. Rostocker Firmenlauf befindet sich auf der Haedge-Halbinsel im Rostocker Stadthafen. Das Rennen startet am Mittwoch um 18.30 Uhr. Dabei sind 550 Teams mit insgesamt 2200 Läufern aus etwa 150 Unternehmen – diese stammen größtenteils aus dem Raum Rostock, aber auch aus allen anderen Teilen von Mecklenburg-Vorpommern. Zu jedem Team gehören vier Läufer, die jeweils eine Strecke von 3,5 Kilometern als Staffel laufen. Viele Firmen stellen mehrere Teams. Staus und Verkehrseinschränkungen kann es am Mittwoch während des Rennens in der Rostocker Innenstadt im Umfeld der Kreuzung Am Strande/Grubenstraße nahe des Aida-Firmensitzes geben. Da die Strecke auch dort verläuft, regelt die Polizei den Verkehr hier per Hand. Wer kann, sollte den Bereich am Mittwochabend umfahren.

Bei der ZF Airbag Germany GmbH aus Laage heißt die Taktik: Eine Mannschaft mit den besten Läufern des Betriebes peilt die Top 10 des Wettbewerbs an, für die anderen ist dabei zu sein alles, wie Teamchef Robert Hartmann verdeutlicht. Sein Unternehmen ist in diesem Jahr mit vier Staffeln dabei: „Für uns ergibt sich so die einmalige Gelegenheit im Jahr zusammen zu laufen und im Anschluss bei bester Stimmung noch ein bisschen zusammenzusitzen. Die Kolleginnen und Kollegen nutzen das, um sich bereichsübergreifend so auch mal kennenzulernen“, beschreibt Hartmann die Motivation.

Enthusiast startet Initiative

Bei der EEW Group in Rostock (vielen noch bekannt unter dem ursprünglichen Firmennamen Erndtebrücker Eisenwerk GmbH) hat Martin Blodow als leidenschaftlicher Läufer das Projekt Firmenlauf gestartet: „Als ich Ende 2018 ins Unternehmen kam, waren einige Kollegen direkt von der Idee begeistert und das Vorhaben wurde durch unsere Standortleitung und Geschäftsführung unterstützt“, berichtet er.

Freuen sich auf das Event: Die Läufer der ZF Airbag Germany Quelle: privat

2019 startete EEW mit vier Staffeln, ein Jahr später waren es fünf. An diesem Mittwoch werden es nun schon sieben Teams sein: „Die Teilnehmer bei uns sind über die gesamte Hierarchie des Unternehmens gestreut vom Schlosser bis zum Geschäftsführer ist jeder dabei. Von Azubis bis alten Hasen ziehen beim sportlichen Miteinander alle am selben Strang“, beschreibt Blodow die Stimmung und sagt: „Es gibt immer auch den internen Ansporn, welche Abteilung das beste Team der Firma stellt. Ich denke grundsätzlich, dass so ein Event in den aktuellen Corona-Zeiten, aber für jeden ein absoluter Lichtblick ist.“

Zusammenhalt wird gestärkt

Das sieht auch Christiane Koch, Personalchefin bei Scanhaus Marlow, so. Ihr Haus startet mit vier Teams. „Wir sind zum dritten Mal dabei und nutzen das Event als großes Unternehmen, damit sich die Abteilungen untereinander besser kennenlernen. Es wird zusammen trainiert und der Teamzusammenhalt gestärkt“, hat Christiane Koch festgestellt.

Wie solch ein Ereignis schon auf dem Weg große Motivation auslösen kann, hat auch die OZ in diesem Jahr festgestellt. Im Rahmen unserer Sommerfitnessaktion bereiteten wir uns knapp zwei Monate auf den Firmenlauf vor – mit Unterstützung des bekannten Rostocker Läufers und Trainers Erik Schoob (22). Es gab einen gemeinsamen Trainingsplan und ein Treffen im Rostocker Leichtathletikstadion, bei dem das OZ-Team viele wichtige Tipps bekam, auch von Lauftrainer Jan Seemann und dessen Tochter Aliena Seemann – einer deutschen Spitzennachwuchsläuferin.

Die OZ-Mannschaft beim Training für den Rostocker Firmenlauf 2021. Quelle: Frank Söllner

Am Mittwoch gehen sechs OZ-Teams in Rennen. In den Staffeln laufen OZ-Reporter gemeinsam mit OZ-Lesern, die zu Beginn der Aktion Plätze in der OZ-Mannschaft gewinnen konnten. Von den 25 Läufern, die im Juli mit der Vorbereitung starteten, sind alle bei der Stange geblieben. „Ein sehr gutes Zeichen“, wie Trainer Erik Schoob findet. Und OZ-Leserin Anke Fütterer schrieb am Montagmorgen in einer Rundmail ans OZ-Team: „Ich freue mich, darauf mit euch zu laufen.“ Der Rostocker Firmenlauf – er löst offenbar überall viel gute Laune aus.

Von Alexander Loew