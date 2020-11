Rostock

Am Sonntag ist erster Advent. So mancher hatte vielleicht in den letzten Tagen andere Dinge im Kopf und glatt vergessen, rechtzeitig einen Adventskranz zu besorgen. Die OZ zeigt, wie man jetzt noch einen Kranz oder ein Gesteck selbst basteln kann. Kaufen geht natürlich auch: Die Floristen in MV können in der Corona-Krise den Umsatz gut gebrauchen.

Im Rostocker Blumengeschäft Robér hat Floristin Sandra Kranemann in den letzten Tagen und Wochen zahlreiche Adventsgebinde für Kunden gemacht und kennt sich bestens aus, sowohl mit den klassischen Kränzen als auch mit Gestecken, die nicht unbedingt vier Kerzen haben müssen.

So geht ein Gesteck

„Dazu braucht man ein wasserdichtes Gefäß als Unterlage, etwa eine Keramikschale, Steckmasse, Kerzen, dicken Draht und natürlich Tannenzweige“, erklärt Kranemann. Zunächst muss die Steckmasse gut eingeweicht werden. „Dazu legt man sie in Wasser und wartet, bis sie von selbst untergeht.“ Die Steckmasse kommt dann in das Gefäß. Als nächstes werden die Kerzen mit Draht darin festgesteckt. „Dazu sollte man den Draht erhitzen, damit man ihn gut in die Kerzen stecken kann.“ Wer auf Sicherheit Wert legt, etwa weil Kinder im Haus sind, sollte die Kerze auf einen Kerzenteller stellen.

Dann kommen die Zweige ans Gesteck. „Dazu werden die unteren Nadeln entfernt, damit man die Äste gut in die Masse stecken kann.“ Die Grundform wäre damit schon fertig. Als zusätzlicher Schmuck bieten sich etwa Eukalyptuszweige an, die dieses Jahr besonders im Trend sind. „Oder man nimmt einfach trockene Gräser aus der Natur“, rät Kranemann.

Video: So basteln Sie ein Adventsgesteck

Gräser mit dickem Stiel kann man einfach in die Steckmasse stecken, solche mit dünnem Stiel mit Draht befestigen. „Zusätzlich kann man noch mit der Klebepistole kleine Weihnachtsbaumkugeln, Zapfen, Zimtstangen oder Sukkulentenblätter anbringen.“

So geht der Adventskranz

Dazu braucht man zunächst eine runde Unterlage, einen sogenannten Römer. „Den kann man auch aus Stroh und Draht selber basteln, das ist aber sehr aufwendig“, erklärt Kranemann. Dann werden noch Kerzen, Tannenzweige, Wickeldraht und Krampen zum Feststecken benötigt. „Das Tannengrün schneidet man in sechs bis zehn Zentimeter lange Stücke“, erklärt Kranemann.

Wichtig ist dann der richtige Aufbau: „Die Tannenzweige werden dachziegelförmig aufgelegt und mit Draht am Kranz festgebunden. Außen nimmt man Längere als innen.“ Auf der Innenseite sollten weniger als außen verwendet werden, „sonst wird der Kranz zu buschig“, warnt Kranemann.

Dann werden die Kerzen wieder entweder mit Drahtkrampen oder auf einem Kerzenteller aufgesteckt. Als Schmuck bieten sich laut Kranemann verschiedene Zweige an, etwa Zypresse, Ilex, Wacholder, Hagebutte – letzter mit oder ohne Früchte. Auch getrocknete Blüten machen sich gut auf dem Adventskranz, findet die Floristin. Alles sollte mit Krampen so befestigt werden, dass es beim Abbrennen der Kerzen nicht zu nahe an den Flammen ist.“

Advent zu Hause

Laut Unternehmenschef Robér De Decker ist die Nachfrage nach Adventskränzen in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen sehr gut. „Keiner fährt weg, alle wollen es sich zu Hause gemütlich machen.“ Drei Monate vor dem Advent fängt Robér bereits mit der Produktion an. Der Trend gehe in diesem Jahr zum klassischen Kranz mit roten oder weißen Kerzen.

Auch Bärbel Hottendorff, Inhaberin des Blumenladens „Gänseblümchen“ in Wismar und Landessprecherin für MV im Fachverband Deutscher Floristen, stellt fest: „ Adventskränze werden sehr gut verkauft. Es wird aber auch sehr viel selbst gemacht. Die Menschen wollen es sich gerade jetzt zu Hause schön machen.“

Adventskranz oder Adventkranz? Heißt es eigentlich Adventskranz oder Adventkranz? die Frage ist durchaus berechtigt, denn es gibt beide Worte. Adventkranz sagt man in Österreich, in Deutschland dagegen Adventskanz. Das zusätzliche „s“ ist ein sogenannter Fugenlaut, er soll einfach dazu dienen, dass sich das Wort leichter aussprechen lässt. Das hat iim Fall des Adventskranzes nichts mit dem Genitiv-S zu tun, das oft zwischen Hauptwörtern erscheint, etwa beim Institutsdirektor, welcher der Direktors des Instituts ist. Es ist also nicht der Kranz des Advents, sondern einfach der Adventskranz.

Für den Blumenhandel sei das nach den Einbußen durch Corona erfreulich, auch wenn das Adventsgeschäft die Ausfälle lange nicht wettmache. Zumal auch im Weihnachtsgeschäft vieles andere wegbreche: „Es gibt keine Firmenweihnachtsfeiern, für die wir immer sehr viel Deko liefern und bei denen oft auch Blumensträuße verschenkt werden“, sagt Hottendorff. Auch Hotels und Restaurants fallen im Lockdown als wichtige Kunden aus.

Tipp für Eilige

Hottendorff hat auch noch einen Tipp für Kunden, die auf die Schnelle noch einen Adventsschmuck haben wollen, aber nicht viel Zeit investieren möchten oder können: „Ich stelle mir gerne einfach einen Teller hin mit einem Tannenzweig, Tannenzapfen, Nüssen und einem Schleifenband aus Filz oder Leinen.“ Dazu dann noch vier Kerzen und fertig ist der improvisierte Adventskranz.

Von Axel Büssem