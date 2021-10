Rostocker Forscher: Corona-Pandemie lässt Lebenserwartung sinken

Rostock

1204 Menschen starben nach Behördenangaben seit Beginn der Corona-Pandemie in MV „an und mit“ dem Virus. Während Querdenker und Verschwörungstheoretiker bestreiten, dass durch den Erreger mehr Menschen sterben als sonst, liegen jetzt handfeste Indizien für die sogenannte Übersterblichkeit vor. Forscher des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung haben auf Basis von Millionen von Einwohnerdaten aus der gesamten Welt berechnet, dass die Lebenserwartung im Jahr 2020 deutlich absank – gegenüber früheren Jahren.

Normalerweise steigt das Durchschnittsalter aller Menschen, die innerhalb eines Jahres sterben, von Jahr zu Jahr an – die Menschen werden, zumindest in den Industrieländern, immer älter. Die Wissenschaftler sprechen von der „periodischen Lebenserwartung“. 2020 stellte alles auf den Kopf. Männer starben in Deutschland im Schnitt vier Monate früher als im Vorjahr, bei den Frauen nahm das erreichte Durchschnittsalter um zweieinhalb Monate ab. „Das ist der mit Abstand stärkste Ausschlag seit mehr als 50 Jahren“, sagt der Rostocker Demografie-Forscher Jonas Schöley.

US-Amerikaner starben 2,2 Jahre früher

Das Phänomen trat weltweit auf. In den USA schrumpfte die periodische Lebenserwartung bei Männern sogar um 2,2 Jahre. Von der Pandemie ebenfalls stark betroffene Länder wie Spanien, Belgien und Italien weisen alle hohe Werte auf. Fast keine Veränderung trat dagegen in Dänemark und Norwegen auf. Beide Länder verhängten im ersten Corona-Jahr sehr früh strikte Maßnahmen, zum Beispiel Ausgangssperren.

Ein zehnköpfiges Forscherteam aus Rostock und dem britischen Oxford wertete für die Untersuchung Einwohnerdaten aus insgesamt 29 Ländern aus. Die Daten stammten teils aus öffentlichen Datenbanken, teilweise halfen Beziehungen. „Einer von uns hatte Kontakte zu den Meldebehörden in Chile“, berichtet Schöley. Länder wie Brasilien und Indien, in denen das Virus besonders stark wütete, kommen in der Studie nicht vor, weil verlässliche Meldedaten fehlten.

Fieberthermometer für die Gesamtbevölkerung

Anhand der Durchschnittswerte lasse sich gut ablesen, wie es um den Gesundheitszustand der Bevölkerung bestellt ist, erklärt Jonas Schöley. Den letzten größeren Rückgang gab es 2015, als Folge einer heftigen Grippewelle. Die Lebenserwartungskurve schwankte damals aber sehr viel geringer als im Corona-Jahr 2020. Über die Lebenserwartung von Personen, die noch leben oder gerade geboren wurden, sagen die Rostocker Zahlen nichts aus.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Resonanz auf die Forschungsergebnisse aus Rostock und Oxford war gewaltig, weltweit berichteten Medien über die Studie. Nur in Deutschland fiel das Echo bislang etwas verhaltener aus. Für 2021 wollen die Demografen ihre Untersuchung wiederholen. Die Ergebnisse könnten dann noch auffälliger ausfallen. Darauf deutet jedenfalls eine jetzt vorgelegte Untersuchung des Statistischen Bundesamtes hin.

Die meisten starben dieses Jahr

Die Statistiker aus Wiesbaden verglichen die wöchentlichen Sterbezahlen dieses Jahres mit dem Durchschnitt früherer Jahre. Ergebnis: Auch hier hinterlässt das Virus deutliche Spuren. Mehr als 1000 der rund 1200 registrierten Corona-Todesfälle in MV ereigneten sich in diesem Jahr. Höhepunkt war der Januar, in dem wöchentlich rund 100 Menschen in MV mehr starben als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020. Auch nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales erreichte die Pandemie im Januar mit 351 Todesfällen in MV ihren bisherigen Höhepunkt.

Mediziner bewerten die Untersuchungen etwas zurückhaltend. „Das sind sehr interessante Hinweise“, sagt Epidemiologe Emil Reisinger von der Unimedizin Rostock. Ein Beweis für eine höhere Sterblichkeit, ausgelöst durch das Coronavirus, sei das aus streng wissenschaftlicher Sicht allerdings noch nicht. „Dazu sind noch weitere Studien notwendig“, erklärt der Rostocker Professor.

Von Gerald Kleine Wördemann