Im Grunde ist es ein Abfallprodukt, „Kot-Steine“ aus den Gedärmen von Pottwalen. Doch seit Jahrhunderten ist es ebenso der Stoff, aus dem Duftträume sind: Die Rede ist von Ambra. Die Substanz, die einst in Gold aufgewogen wurde, ist bis heute Basis für die edelsten Parfüms der Welt. Rostocker Forscher haben nun einen Weg gefunden, dem Ambra nachempfundene Duftstoffe auf einem neuen Weg künstlich herzustellen – aus Bäumen. „Wir leisten einen Beitrag, damit die Welt noch besser duftet“, sagt Forschungsleiter Dr. Thomas Werner.

Forschung für einen „Global Player“

Der Kopf eines Pottwals unter Wasser. Quelle: dpa

Werner arbeitet am Leibniz-Institut für Katalyse (Likat), forscht mit seinen Kollegen an neuen Prozessen – unter anderem im Auftrag der Symrise AG. Das Unternehmen aus Holzminden ist der zweitgrößte Hersteller von Duft- und Aromastoffen weltweit, ein echter Riese auf seinem Gebiet: mehr als 10 000 Mitarbeiter, 30 000 verschiedene Produkte, mehr als drei Milliarden Euro Jahresumsatz. Was Symrise produziert, steckt in vielen Waren – in Parfüms und Deodorants, aber auch in Getränken, Süßspeisen und ebenso in Medikamenten.

Eines der Hauptgeschäfte bei Symrise sind aber Grundstoffe für die schönen Düfte. „Und einer davon ist Ambrocenide“, erklärt Werner. Der Stoff komme in seinen Eigenschaften und auch seinem Duft dem klassischen Ambra aus den Pottwalgedärmen sehr nah. Intensiv, mit einer holzigen Note. Und wie Ambra hat er die Eigenschaft, andere Duftstoffe – allen voran ätherische Öle – zu binden.

Mehr Ausbeute, mehr Düfte

Dass sich der Stoff Ambrocenide aus den Öl von Zedern gewinnen lässt, ist seit Jahren bekannt. „Aber der Prozess war bisher sehr schwierig: Bei der Herstellung entstanden neben den gewünschten, duft-intensiven Molekülen auch solche, die für Parfüms absolut ungeeignet sind“, erklärt Werner. Also machten sich die Rostocker Chemieexperten ans Werk – und entwickelten neue Wege, aus Zedern Duftstoffe zu gewinnen. Aus den Nadeln des Baumes, um präziser zu sein. Vier Jahre hat die Arbeit des Likat an dem Projekt gedauert.

Wie genau das Ganze nach dem neuen Rostocker Verfahren funktioniert, ist geheim. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Wir haben eine äußerst selektive Reaktion entwickelt, bei der gar nicht erst unbrauchbare Moleküle entstehen – sondern das reine, gewünschte Zwischenprodukt auf dem Weg zum Ambrocenide“, so Werner. Der Vorteil: Der Stoff, der noch im 19. Jahrhundert in Gold aufgewogen wurde, lässt sich jetzt noch einfacher aus Bäumen herstellen. „Mit weniger Aufwand, weniger Abfallprodukten und höherer Ausbeute, damit noch mehr Menschen gut duften können“, so Werner. Schöne, neue Gerüche für die Welt – gemacht mit Hilfe aus MV.

Artenschutz aus dem Chemie-Labor

Für die Katalyse-Forscher, die sich mit chemischen Prozessen auseinandersetzen und sie erforschen, sind Aufträge wie die der Symrise AG wichtig: „Das sind Drittmittel, die wir brauchen, um unsere Forschung zu finanzieren“, erklärt Likat-Sprecherin Martha Höhne. Mit Symrise gäbe es mehrere Projekte. „Wir sehen darin auch einen Beitrag, die Natur langfristig zu schonen“, so Höhne. Denn wenn Moschus beispielsweise einfach und schnell im Labor produziert werden kann, muss der Duft nicht mehr von Tieren gewonnen werden. „Unsere Forschung ist ein Beitrag zum Artenschutz.“

Was Werner und sein Team im Zuge der Duftstoff-Forschung herausgefunden haben, lasse sich außerdem vielleicht schon bald auf andere Prozesse anwenden: „Das Cedren aus den Zedern gehört zur Gruppe der sogenannten Terpene.“ Auch Menthol und Steroide gehören zu diesen Gruppe. „Steroide haben eine antientzündliche Wirkung, sind in der Medizin als Arznei wichtig“, so Werner. Mit ähnliche Verfahren aus Rostock lassen sich womöglich auch diese Stoffe künftig noch schneller und einfacher herstellen.

Von Andreas Meyer