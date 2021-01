Rostock

Ich brauche niemandem etwas über 2020 zu erzählen. Jeder von uns hat seine eigene bewegende Geschichte zu diesem Jahr.

Ich habe mich oft gefragt, wozu dieses Jahr gut war. Ich bin eine alleinerziehende, selbstständige Mutter und Friseurin. Ich habe alle emotionalen Fahrten in dem Jahr erleben dürfen. Ich habe mich vor allem gesorgt um die schulische Bildung und Gesundheit meines Kindes sowie die existenziellen Ängste im privaten und vor allem im geschäftlichen Bereich.

Meine Sichtweise dazu und worauf ich mich im Jahr 2021 freue, verrate ich Ihnen nun gerne: Ich habe in erster Linie sehr viel über mich selbst gelernt. Zu erkennen, welche Prioritäten ich tatsächlich im Leben habe, hat mich nicht nur bewegt, sondern auch befreit. In meinem Leben habe ich so viele Dinge gemacht, die andere von mir erwartet haben, ohne dass sie mich persönlich erfüllt haben. Nun habe ich meinen Filter erneuert und kann vieles aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Was sind meine Ziele im Leben?

Ich habe noch etwas sehr Grundlegendes gelernt. Gerade in solchen Situationen ist es so essenziell, seine eigenen Ziele und Lebensvorstellungen zu kennen. Nur ein Baum mit tiefen Wurzeln ist in der Lage, im Sturm standfest zu bleiben.

Mit Stolz habe ich erkennen dürfen, wie verbunden ich bin und dankbar sein darf für die Loyalität und Wertschätzung unserer Kunden und Mitarbeiter. In der Vergangenheit haben wir als Friseurbranche selten die Würdigung erhalten, die wir verdient haben. Nun habe ich das Gefühl, dass eine Nation begriffen hat, wie wichtig Friseure für das gesellschaftliche Leben sind.

Zudem haben meine Mitarbeiter viel Geduld mit und Vertrauen in uns gehabt. Wir sehen mit Dankbarkeit zurück und werden auch weiterhin um jeden Einzelnen kämpfen und für ihn einstehen.

Raum für Neues geschaffen

Ich habe mich 2020 von ganz vielem gelöst und damit Raum für Neues geschaffen. Mein Geschäftspartner André und ich haben uns von unserer Boutique TSVAI verabschiedet und uns ganz bewusst für unser Friseurgeschäft und alle seine Mitarbeiter entschieden. Mit aller Kraft und Leidenschaft haben wir nicht nur dem Sturm getrotzt, sondern auch in eine wunderbare Zukunft investiert. Das Ergebnis wird Ende Januar nun fertig sein in Form eines renovierten Salons, der nun auch den zukünftigen Ansprüchen mehr gerecht wird.

Ja, ich freue mich auf das neue Jahr! Und nicht weil wir es dann bald endlich geschafft haben, eine Krise durchzustehen, sondern weil ich weiß, wie tief meine Wurzeln in dieser Erde verankert sind. Weil ich begriffen habe, wie stark ich bin, wer ich bin, wozu ich in der Lage bin und wer an meiner Seite steht!

Ich denke, zu hoffen, dass bald alles vorbei ist, ist ein trügerischer Traum. Es ist schlichtweg nicht möglich, an ein Vorher anzuschließen. Unsere Welt hat sich verändert. Sie wird sich weiter verändern.

2021 ist ein neues weißes Blatt Papier

Nun liegt es in unserer Hand, sie so zu gestalten, wie wir leben wollen. In Zeiten der Krise ist es so wichtig zu wissen, wie unsere Lebensart und -weise sein soll. In Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je, zu träumen, denn ohne unsere Träume, Wünsche und Vorstellungen haben wir keine Wurzeln, die uns ankern. Ohne den Anker lassen wir uns von den Wellen der Ereignisse treiben und verlieren uns in ihnen.

Ich freue mich auf 2021, weil ich die Chancen in der Veränderung sehe. Ein neues weißes Blatt Papier, das wir gemeinsam bunt bemalen können. Ein Jahr der Wahlen und der Entscheidungen. Es gibt viel zu tun.

Von Stefanie Ehrich