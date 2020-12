Rostock

Es ist das erste Jahr, in dem Yuri Rozhinskiy Weihnachten auf See feiern muss. Der Kapitän des Frachtschiffs Miramar wird die kommenden zwei Monate verschiedenste Güter über die Ostsee transportieren, seine Familie wird er in dieser Zeit höchstens über das Telefon sprechen.

Am Montag konnten der gestandene Seemann und seine Mannschaft sich trotzdem über ein besonderes Weihnachtsgeschenk freuen. Denn die Seemannsmission Rostock und der Gartenfachmarkt Grönfingers spendeten wieder Weihnachtsbäume an Schiffscrews im Überseehafen. Für Rozhinskiy war das eine große Freude: „Ich bin sehr dankbar für die Gastfreundschaft in diesem Hafen.“

Anzeige

20 Nordmanntannen regionaler Herkunft verteilten die Organisatoren der Aktion an diesem Tag an ebenso viele Schiffe. 1,75 Meter hoch sind die Bäume im Schnitt. „Die werden meistens auf Tische gestellt und dürfen nicht höher sein, weil sie sonst nicht in die Schiffsmesse passen“, erklärt Eckhard Heinemann, Geschäftsführer von Grönfingers. Vor einigen Jahren lieferte der Fachmarkt noch zwei Meter große Tannen. „Die mussten dann teilweise von den Seeleuten abgesägt werden“, so Heinemann

Die Seemannsmission verteilt zudem rund 400 Weihnachtspäckchen. Darin sind unter anderem Tassen, Grußkarten, Handschuhe und Süßigkeiten.

Lesen Sie auch: Rostocker Klinik-Nannys helfen Fritzi: Für dieses Mädchen ist jeder Tag ein Wunder

„Es ist schön, die fröhlichen Gesichter zu sehen“

Die jährliche Tradition, die Bäume mit einem kleinen Boot von der Seeseite der Schiffe aus zu liefern, fiel aufgrund der Ansteckungsgefahr durch Covid-19 aus. Glücklich zeigten sich die Beschenkten aber trotzdem. „Es ist immer schön, die fröhlichen Gesichter zu sehen“, sagt Stefanie Zernikow.

Die Seemannsdiakonin spielte an diesem Tag den Heiligen Nikolaus, Schutzpatron der Seefahrer und Kaufleute. Gerade in diesem Jahr sei es wichtig, Seeleuten eine Freude zu machen, sagt die 37-Jährige.

Viele dürfen aufgrund der Corona-Pandemie seit Monaten das Schiff nicht verlassen. „Nicht mal kurz die Landungsbrücke herunter, um sich die Beine zu vertreten“, berichtet die Diakonin. Die Hoffnungslosigkeit und die Ungewissheit seien merkbar. Eine von der Seemannsmission betreute Crew sei sogar schon seit 16 Monaten nicht mehr an Land gewesen.

Zernikow: „Deshalb versuchen wir so viel wie möglich mit ihnen in Kontakt zu treten. Wir erzählen und fragen bei den täglichen Bordbesuchen, wie es ihnen geht und was sie brauchen.“

Zur Galerie Um Seefahrern eine Freude zu machen, verschenkten die Rostocker Seemannsmission und die Firma Grönfingers am Montag Weihnachtsbäume.

Die Schiffscrew als Familie

Der philippinische Seemann Illuminado Biccay lässt sich die Laune trotzdem nicht verderben: „Ich bin sehr froh über den Weihnachtsbaum.“ Der 64-Jährige fährt seit 30 Jahren zur See, seit zehn Jahren ist er Crew-Mitglied auf dem Frachtschiff Nordic Falcon.

2014 verbrachte er das letzte Mal Weihnachten bei seiner Familie. „Es ist manchmal schwierig“, sagt er. „Trotzdem ist es in Ordnung, weil wir unsere Familien auch per Videotelefonate kontaktieren können.“

Die Besatzung der Nordic Falcon wird die nächsten drei Monate auf See verbringen. Zu Weihnachten essen und feiern sie gemeinsam in der Schiffsmesse. Schiffsingenieur Jumibe Cayos sagt: „Die Crew ist trotz allem ganz glücklich.“ Für ihn ist die Mannschaft wie Familie.

Zusammenkünfte sind für die Stimmung wichtig

Regina Qualmann arbeitet seit acht Jahren bei der Seemannsmission. Sie weiß um die Bedeutung von Weihnachten für Seeleute: „Es kann schwierig sein, mit so vielen verschiedenen Menschen auf engem Raum zusammenzuleben. Deshalb sind gemeinsame Zusammenkünfte wie an Weihnachten so wichtig.“ Die Sozialarbeiterin weiter: „Das stärkt die Seele und gibt Kraft und Energie.“

Für die Mannschaft von Kapitän Yuri Rozhinskiy gibt es an Weihnachten Lebkuchen, Stollen und Weihnachtsgerichte. Auch etwas Glühwein sei an Weihnachten erlaubt, sagt er. „Das ist normalerweise an Bord verboten, aber zum Fest machen wir gerne eine kleine Ausnahme.“

Von Anh Tran