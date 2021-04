Rostock

Maximilian Oehm traut sich was: Er steigt ins Reisegeschäft ein – eine Branche, die wie kaum eine andere mit der Corona-Krise zu kämpfen hat. Zugleich will es der Rostocker mit Bewertungsportalen wie Tripadvisor aufnehmen. Mit Triplab. So nennt sich das Start-up, das Oehm gerade gründet. Es verspricht Weltenbummlern und Abenteuersuchenden nichts Geringeres als die Erfüllung ihrer Urlaubsträume.

„Wir haben mit Triplab einen persönlichen digitalen Reiseguide entwickelt“, sagt Maximilian Oehm. Mit der webbasierten App sollen Nutzerinnen und Nutzer weniger Zeit mit der Planung verschwenden und einen smarten Begleiter fürs Erkunden ihrer Urlaubsziele gewinnen. „Reisen ohne Aufwand“ lautet das Triplab-Motto.

Personalisierte Reiseroute

So funktioniert’s: Auf der Onlineplattform www.triplab.de können Nutzerinnen und Nutzer mit ein paar Klicks individuelle Reiserouten nach dem Baukastenprinzip zusammenstellen. Dafür legen sie fest, wo sie hinreisen wollen, welches Budget sie ausgeben möchten und für welche Themen sie sich besonderes interessieren.

Daraus erstellt das Programm einen Guide, der die Anwender wie Google Maps genau zu den Orten und Aktivitäten lotst, die sie sehen und erleben sollten. Statt zehn Apps koordinieren zu müssen, reiche Triplab, um via Smartphone Städte und Regionen bestmöglich zu entdecken.

Urlaubstipps nach dem Spotify-Prinzip

Für Nutzerinnen und Nutzer ist der Tourgenerator vorerst kostenlos. Später soll Triplab ähnlich wie der Musikstreamingdienst Spotify funktionieren: Premium-Anwendungen gibt es gegen eine Monatspauschale, Basisfunktionen bleiben gratis und werden über Werbung finanziert.

So will Maximilian Oehm Geld über Dritte einspielen: Dienstleistende aus der Tourismusbranche sollen künftig Annoncen auf Triplab schalten können, erklärt er. Dafür plant er auch, neben der Reiseplanung auch Buchungen zu automatisieren und personalisieren. Demnächst könnten Tickets für Museen, Schiffsausflüge und ähnliche Angebote über Triplab bestellt werden, erklärt Oehm. Zum Start will er sich auf die individuellen Reiserouten fokussieren.

Weltreise zur Start-up-Idee

Auf die Idee zu Triplab kam Maximilian Oehm unterwegs: „Ich bin nach dem Abitur um die Welt gereist.“ Dabei habe er in vielen Städten nur kurze Zwischenstopps eingelegt. Und immer sei dann die Frage aufgetaucht, wie er die begrenzte Zeit am sinnvollsten füllen könnte. Welche Sehenswürdigkeit muss er gesehen haben? Welches Erlebnis trifft seine Interessen? Wie kann er Land und Leute bestmöglich kennenlernen? Um das herauszufinden, habe er bis dato etliche Bewertungen und Bestenlisten auf Portalen wie Tripadvisor durchstöbern müssen. „Zeitintensiv und nervtötend“, befindet Oehm. Mit Triplab will er besagte Probleme lösen.

Den passenden Co-Founder hat Oehm mit dem Dresdener Timo Grosche gefunden. Den Markteintritt von Triplab hat der Rostocker zuvor im Incubator, dem Gründer- und Innovationszentrum der Universität Innsbruck, vorbereitet. An der Tiroler Hochschule studiert Oehm derzeit Business und Management. Als Gründer bringt er Erfahrung mit: Er betreibt mit der Oehmedia GbR eine Agentur, die andere Unternehmen vermarktet. Die Firma produzierte beispielsweise Produktvideos für den Rostocker Röntgentechnologie-Spezialisten Oehm & Rehbein oder drehte Eventfilme für Treffen des Rostocker Business Clubs.

Reiselust wächst in der Krise

Mit Triplab baut sich Maximilian Oehm ein weiteres Standbein auf. Der digitale Guide startet zunächst in einer Basisversion und soll stetig weiterentwickelt werden. Dass er damit den Nerv trifft, daran hat Maximilian Oehm keinen Zweifel – trotz Corona und den derzeit geltenden Reisebeschränkungen. Den Lockdown sieht er als Chance. „Die Reiselust der Leute wächst, sie wollen raus in die Welt und Neues entdecken.“ Sobald das wieder möglich ist, soll Triplab mit auf Reisen gehen.

Von Antje Bernstein