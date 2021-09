Rostock

Parkplätze – im Rostocker Hansaviertel sind sie Mangelware. Und in einer Straße momentan besonders: der Bremer Straße. Am unteren Ende wird gebaut. Die Fernwärmeleitungen werden erneuert. Raus aus dem Viertel kommt man hier nicht mehr. Vollsperrung. Und oberhalb der Baustelle ist Parken prinzipiell verboten, wie zahlreiche Schilder deutlich machen.

„Wir parken trotzdem vor der Haustür“, sagt Anwohnerin Eileen Häusler. Wo sollten sie auch sonst ihr Auto lassen, fragt sich die 28-Jährige. Alle Straßen ringsherum seien gleichermaßen zugeparkt. „Ich habe ein Schul- und ein Kita-Kind. Da habe ich nicht die Muße, morgens durchs ganze Viertel zu rennen, um zum Auto zu kommen“, verteidigt die Rostockerin ihr Handeln. Und sie ist nicht die Einzige: Entlang der Halteverbotsschilder reihen sich die Pkw.

Trotz deutlichem Parkverbot: Die Anwohner der Bremer Straße parken weiterhin vor der Haustür – aus Mangel an Alternativen. Quelle: Foto: Maria Lentz

Festgefahrene Situationen Höhe des Rewe

Dabei sei das Halteverbot sowohl für die Materialanlieferung als auch zum Rangieren der Baufahrzeuge dringend notwendig, wie das Amt für Mobilität mitteilt: „Da die genauen Fahr- und Lieferzeiten nicht immer planbar sind, kann das Halteverbot auch nicht temporär eingeschränkt werden.“ Darüber kann Eileen Häusler nur den Kopf schütteln: „Welcher Lkw will denn hier bitte durchs Viertel kommen?“ Zu eng seien die Straßen. Wie sie beobachtet habe, werde über die Karl-Marx-Straße von unten angeliefert. „Und ab spätestens 17 Uhr passiert auf der Baustelle eh nichts mehr“, fügt sie hinzu.

Das Verkehrschaos auf Höhe des Rewe-Supermarktes halte dafür den ganzen Tag an. Dort, wo die Goslarer Straße von rechts und wenige Meter weiter die Soester Straße von links in die Bremer Straße münden, verfranze sich der Verkehr regelmäßig. „Die gesperrte Straße ist ja eine Einbahnstraße, die jetzt in die verkehrte Richtung befahren wird. Nun kommen Autos aus allen Richtungen, Platz zum Ausweichen ist aber nicht“, erklärt Eileen Häusler. Das Mobilitätsamt teilt dazu mit, dass die Lage im Vorfeld geprüft worden und eine „abweichende Beschilderung aus verkehrsrechtlicher Sicht bislang nicht notwendig“ sei.

Versperrte Garagen und verschlafene Information

„Das ist alles eine Katastrophe“, entrüstet sich Katrin Spieker. Die 52-Jährige hat die Baustelle direkt vor der Haustür. Und, noch schlimmer: vor ihrer Garage. „Die haben völlig ohne Vorwarnung mit den Arbeiten begonnen. Jetzt ist da der Graben und mein Auto sitzt fest. Und nicht nur meins“, erzählt sie fassungslos. Klar seien die Parkverbotsschilder schon einige Tage zuvor dort aufgestellt worden. „Aber wer weiß denn wofür? Von einer Baustelle hat keiner was gewusst.“ Das bestätigen auch einige Anwohner, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen. „Ein Zettel im Briefkasten wäre ganz nett gewesen“, meint ein Rentner, der gerade seine Haustür verlässt.

Die Garagenausfahrten im unteren Teil der Bremer Straße sind aufgrund der Baustelle versperrt. Einige Autos sitzen darin fest. Quelle: Foto: Maria Lentz

„Die Information der Anwohner ist Pflicht der ausführenden Baufirma“, teilt dazu die Stadt mit. Die Ämter weisen diese explizit darauf hin. Zuständig ist in der Bremer Straße die Firma Groth. Dort nachgefragt, erklärt Bauleiter Stephan Lesch: „In meinem Aufgabenbereich lag das nicht. Auftraggeber sind die Stadtwerke Rostock. Die haben ein Unternehmen beauftragt, das wiederum uns beauftragt hat.“ Es sei verzwickt.

Parkplatznot kein neues Problem

Dass Katrin Spieker nicht aus ihrer Garage herauskommt, sei aber auch nichts Neues: „Wird hier nicht gebaut, ist sie regelmäßig zugeparkt. Oft habe ich schon Abschleppdienst und Ordnungsamt gerufen.“ Denn die Baustelle verschärft zwar die Parksituation, katastrophal sei sie aber schon vorher gewesen. „Alle, die in der Uniklinik arbeiten, suchen sich im Hansaviertel Parkplätze. Das ist belastend“, schildert die Anwohnerin. Ihrer Meinung nach sollte man direkt am Klinikum Parkmöglichkeiten schaffen.

Das Problem mit den Klinikmitarbeitern ist dem Ortsbeirat bekannt: „Im Viertel rund um das Krankenhaus ist es besonders eng. Dort haben wir deshalb Anwohnerparken eingeführt“, sagt der Vorsitzende Karsten Cornelius (SPD). Nur wird anscheinend nun auf die umliegenden Straßen ausgewichen. Dazu kommt die unzumutbare Verkehrslage bei Hansa-Spielen, die schon häufig im Ortsbeirat Thema war.

Anwohnerparken im ganzen Hansaviertel gefordert

„Die Besucher des Ostseestadions sollten hier gar nicht parken dürfen“, meint Eileen Häusler und fragt sich, warum man das Anwohnerparken nicht im gesamten Hansaviertel einführt. „Genug Platz für die Menschen, die hier wohnen, gibt es. Das hat sich während des Lockdowns gezeigt, als vieles geschlossen hatte und weniger Viertelfremde unterwegs waren.“ Diskutiert werde das ja schon lange, meint auch Katrin Spieker: „Es sollte dringend erneut drüber nachgedacht werden.“

Von alleine passiert das jedoch nicht: „Wenn die Anwohner das möchten, müssen sie auf uns zukommen. Dann kann der Ortsbeirat die Anfrage bei der Stadt stellen und sehen, ob es möglich ist“, erklärt Cornelius. Nur eines bleibt zu beachten, worauf das Mobilitätsamt hinweist: „In einem Bewohnerparkgebiet dürfen tagsüber nur 50 Prozent der Parkplätze als Bewohnerparkplätze ausgewiesen sein, die übrigen 50 Prozent müssen frei verfügbar bleiben.“

Baustellenende nicht ganz klar

Nun gilt es aber vorerst die Baustelle in der Bremer Straße auszusitzen. Inzwischen wurden die Arbeiten bis auf die Karl-Marx-Straße ausgeweitet. Laut Stadt sei die Maßnahme bis 30. September genehmigt, ein Antrag auf Verlängerung liege bislang nicht vor. Laut Bauleiter Lesch plane man aktuell damit, Mitte Oktober fertig zu sein. „Wenn nichts mehr dazwischenkommt.“ Denn es habe bereits Probleme mit dem Grundwasser gegeben. „Es war ein hydrologisches Gutachten nötig, nun muss mit Spezialmaschinen gearbeitet werden“, informiert Stadtwerke-Sprecher Alexander Christen und spricht zugleich vom Abschluss der Arbeiten Ende Oktober. Es bleibt also spannend.

Von Maria Lentz