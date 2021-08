Rostock

In Rostock steigen die Corona-Zahlen, die Inzidenz liegt nur knapp unter der 35er Marke. Und vor allem eine Frage drängt sich angesichts dessen auf: Ist die Hanse Sail daran Schuld? Am vergangenen Wochenende war in Rostock das erste große Volksfest seit Beginn der Pandemie in ganz Deutschland gefeiert worden, mit mehr als 150 000 Besuchern ohne Maske allein auf dem engen Party-Areal am Stadthafen.

Bisher aber sei das Fest, zu dem nur Geimpfte oder Getestete Eintritt hatten, aber kein Pandemie-Treiber, heißt es knapp eine Woche nach der Eröffnung der Sail aus dem Rostocker Gesundheitsamt. Den Experten sei nicht eine einzige Infektion bekannt, die auf die Sail zurückzuführen sei, teilte Stadtsprecher Ulrich Kunze auf OZ-Anfrage mit.

Infektionen noch bis 22. August denkbar

Auch nach den ausgelassenen Feiern zum Zweitliga-Aufstieg des FC Hansa Ende Mai war Rostock mehr als glimpflich davongekommen: Damals gab es – obwohl sowohl im Stadion als auch auf dem Neuen Markt nur wenige Fans Maske trugen – keinerlei bestätigte Corona-Fälle.

Entwarnung will die Stadt für die Sail aber noch nicht geben: „Theoretisch wäre es aber möglich, dass es noch bis spätestens 22. August zu Übertragungen und Ausbrüchen im Zusammenhang mit der Sail kommen könnte”, sagt Kunze. Je länger das Fest zurückliege, desto unwahrscheinlicher wird dies aber.

Von Andreas Meyer