Rostocker Hauptausschuss gibt grünes Licht für Bau der Klärschlammanlage in Bramow

Rostock

Die geplante Klärschlammverbrennungsanlage kann gebaut werden – dem Bauantrag zumindest hat der Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft am Dienstagabend mehrheitlich zugestimmt. Zuvor gab es allerdings – wenig überraschend – mitunter leidenschaftliche Diskussionen im Gremium.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) fehlte bei der Sitzung, ließ sich von Finanz- und Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) vertreten. Der ließ dem Ausschuss ausrichten, der Oberbürgermeister stimme genau wie der Senator selbst dem Antrag zu und wolle das sogenannte Einvernehmen der Stadt erteilen.

Passt die Klärschlammanlage in das Gebiet zwischen Warnow, Klärwerk und Gewerbe?

Knackpunkt in der Diskussion war erneut, dass es beim aktuellen Antrag lediglich um eine Baugenehmigung geht. Der Ausschuss sollte nur darüber abstimmen, ob den Plänen der Klärschlamm-Kooperation MV, die ab 2016 Klärschlämme aus ganz MV verwerten will, bauplanungsrechtlich zugestimmt werden kann. Streitpunkt ist die Art des künftigen Bauwerks und ob es in die Umgebung passt. Bedenken, die den Umweltschutz und schädliche Immissionen angehen, sollen später vom zuständigen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) geklärt werden.

Senator Chris Müller-von Wrycz Rekowski erklärte zudem: „Wenn das Stalu zu einer anderen Beurteilung kommt, kann es das Einvernehmen noch versagen.“ Die Stadtverwaltung sei aber nach Stellungnahmen des Stadtplanungsamtes, zwei Rechtsgutachten und einer Beurteilung des eigenen Rechtsamtes zu der Auffassung gekommen, an dem Vorhaben sei aus bauplanungsrechtlicher Sicht nicht zu rütteln.

Nur CDU und FDP stimmten gegen den Bauantrag

Zustimmung kam von den Mitgliedern der SPD im Hauptausschuss, genauso wie von den Grünen. Auch die beiden Mitglieder der Linken stimmten zu. Wolfgang Nietzsche erklärte aber: „Die Fraktion ist zu dem Thema gespalten. Die beiden Mitglieder hier werden aber zustimmen.“

Gegenwind gab es von der CDU und FDP. Daniel Peters (CDU) etwa findet die Diskussion inzwischen skurril, brachte zum Ausdruck, dass sich der Ausschuss entmündigt fühlt, wenn das Stalu sich in seiner Entscheidung über die der Stadt hinwegsetzen kann.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kritik gibt es inzwischen auch von den Nachbarn der künftigen Klärschlammverbrennungsanlage in Bramow, die neben dem Klärwerk entstehen soll. Das Subsea Monitoring Network, das den Ocean Technology Campus entwickelt etwa, sieht den Standort bedroht. Die Entwicklung des OTC würde mit einer Verbrennungsanlage in der Nachbarschaft massiv gefährdet. Auch das in Bentwisch ansässige Unternehmen Kraken Power, das den OTC mit aufbauen will, kritisiert das Vorhaben.

Zuvor hatte bereits der Ortsbeirat KTV seine Empfehlung für das Bauvorhaben ausgesprochen, der Bauausschuss allerdings hatte in der vergangenen Woche den Bauantrag abgelehnt.

Von Michaela Krohn