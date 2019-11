Rostocker IT-Unternehmen als Experten für Blockchain-Technologie

Meeresforschung, Bergbau in der Tiefsee, Öl- und Gasförderung am Meeresgrund – für all dies sind kompakte, zuverlässige und kostengünstige Unterwassertechnologien nötig. Die Kraken Power GmbH mit Sitz in Bentwisch bei Rostock entwickelt und baut dafür Batterie- und Antriebssysteme. Neu ist: Die Komponenten sind in elastische Kunststoffe eingebettet.