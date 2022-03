Rostock

Im sogenannten Rostocker Abo-Fallen-Prozess hat das Landgericht Freiheitsstrafen gegen die vier Angeklagten verhängt. Die heute 31 bis 44 Jahre alten Männer betrieben mehrere Internetseiten, auf denen sie kostenlose Software wie etwa das Schreibprogramm „Open Office“ zum Download anboten. Die Nutzer sollten anschließend für die Gratis-Programme zahlen.

Der Hauptangeklagte Alexander H. muss wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und weiterer Taten viereinhalb Jahren ins Gefängnis. H. hat Verbindungen in die rechtsextreme Szene der Hansestadt. Laut Endstation Rechts war er einer der führenden Köpfe der Gruppe „Rostocker Patrioten“, die 2015 Aktionen gegen Flüchtlinge in Groß Klein durchführte. Er trat auch als Kameramann im Umfeld von AfD-Demonstrationen in Rostock in Erscheinung.

Bei Prozessbeginn im März 2021 verbüßte der 35-Jährige eine dreimonatige Haftstrafe wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole, weil er öffentlich „Sieg Heil“ gerufen hat, sowie eine weitere von vier Monaten wegen einer Koran-Schändung.

Fünf Jahre Berufsverbot für Anwalt

Der mitangeklagte Anwalt Markus K. wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Er soll das aggressive Inkasso der Bande organisiert haben, bei dem die Nutzer mit Drohungen zur Zahlung der Beträge von bis zu knapp 200 Euro gezwungen werden sollten. K. darf außerdem fünf Jahre lang nicht als Anwalt arbeiten.

Gegen zwei weitere Mitangeklagte verhängte das Gericht ebenfalls Bewährungsstrafen. Alexander H. und ein Mittäter dürfen fünf Jahre lang kein gewerbliches Internet-Marketing betreiben. Bei H. wird außerdem die Einziehung von erbeuteten Zahlungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro und Computer-Hardware angeordnet.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Laut Anklage gerieten von 2010 bis 2012 insgesamt 178 000 Internetnutzer in die Fänge des kriminellen Quartetts. Haupttäter H. betrieb seine Geschäfte zeitweise von Kröpelin und Sievershagen aus, die Ermittlungen gegen ihn dauerten viele Jahre. Weil sich das Gerichtsverfahren verzögerte, gelten drei Monate der Haftstrafen bereits als verbüßt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Gerald Kleine Wördemann