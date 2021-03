Rostock

Jedes Jahr kommen Kabarettisten aus ganz Deutschland in die Hansestadt. Sie wollen nur eines: Den goldenen Koggenzieher. Nun ist es wieder soweit. Heute, am zweiten Vorrundenabend, treten drei Künstler gegeneinander an. Der Sieger des Abends wird sein Programm am Sonntag beim Finale erneut der Jury präsentieren.

Gegen 20 Uhr beginnt mit Jakob Friedrich mit seinem Programm „I schaff mehr wie du“, gefolgt von Liza Kos mit „Was glaub´ich, wer ich bin?“. Als letztes wird Nils Heinrich die Bühne betreten. „Deutschland einig Katerland“, heißt sein Programm. Moderiert wird der Abend vom Duo Fiete und Schiete. Viel Spaß beim Anschauen!

Direkt nach der Veranstaltung (gegen 21.30 Uhr) können Sie abstimmen, welcher Auftritt Ihnen am besten gefallen hat. Damit küren Sie den Publikumsliebling des Abends. Die Abstimmungsergebnisse gehen in die Jurywertung mit ein. Hier geht es zur Abstimmung.

Wer von den Künstlern ins Finale am Sonntag einzieht, entscheidet eine Jury. Weitere Livestreams zeigt die OZ am Samstag- und natürlich am Finalabend. Dort können Zuschauer den Publikumspreis vergeben.

Rostocker Kulturszene unterstützen

Sie wollen die Kulturszene in Rostock unterstützen? Die Compagnie de Comédie/Bühne 602 freut sich über Ihre Spende. Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG; IBAN: DE50 1309 0000 0001 3268 80; BIC: GENODEF1HR1

Der „Koggenzieher“ hat viele Fans und viele Unterstützer. Zu beiden gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, Freund & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH.

