Rostocker Kapitänin der „Alan Kurdi“: Flüchtlinge zu retten ist Seemannspflicht

Rostock/Palermo

Das Drama auf dem deutschen Flüchtlingsrettungsschiff „ Alan Kurdi“ hatte in den vergangenen Tagen die Welt bewegt. Wegen der Corona-Krise durften die knapp 150 Flüchtlinge, die die Besatzung vor der libyschen Küste aus zwei Holzbooten gerettet hatte, in Italien nicht von Bord. Schließlich wurden sie von einer Fähre übernommen. Die Besatzung der „ Alan Kurdi“ ist jetzt auf dem Schiff vor dem sizilianischen Palermo in Quarantäne. Die OZ sprach mit der Kapitänin, Bärbel Beuse aus Rostock.

Wie geht es Ihnen und den anderen Besatzungsmitgliedern?

Bärbel Beuse: Wir sind jetzt seit dem 17. April in EU-Quarantäne. Wir sind insgesamt 17 Leute, die seemännische Besatzung sowie die medizinischen und sozialen Helfer. Ich hoffe, dass die Quarantäne nicht länger als zwei Wochen dauert. Die meisten wollen danach nach Hause. Nach zwei Monaten an Bord brauchen wir alle eine Pause. Demnächst geht ein Flug von Palermo nach Berlin, aber wir wissen noch gar nicht, ob wir nach Italien einreisen dürfen. Daher überlegen wir, einen anderen Hafen anzusteuern, von dem aus wir alle besser wegkommen.

Wie geht es mit der „ Alan Kurdi“ weiter?

Ein Problem ist, die Ablösung hierher zu bekommen, denn die „ Alan Kurdi“ soll möglichst bald wieder auslaufen. Die nächste Mission startet im Mai, wann genau, ist noch schwer abzuschätzen. Denn die Flüchtlinge fahren ja weiterhin in Libyen ab. Es gab auch jüngst Vorfälle vor Malta, bei denen Menschen gestorben sind. Neben uns liegt das Schiff „ Aita Mari“, sie hatten einen Notruf aufgefangen, dass zwei Boote gesichtet wurden. Die Besatzung konnte die Menschen von einem Boot retten, für die auf dem anderen Boot war aber kein Platz. Diese Menschen wurden von einem Fischerboot zurück nach Libyen gebracht. Mehrere sind wohl von Bord gesprungen und ertrunken.

Wie ist Ihre letzte Rettungsaktion verlaufen?

Die Rettung von den beiden Holzbooten verlief sehr unterschiedlich: Das erste entdeckten wir vor der libyschen Küste. Während der Rettungsaktion ging die libysche Küstenwache dazwischen und schoss in die Luft. Mehrere Flüchtlinge sprangen ins Wasser. Aber wir konnten alle retten. Das zweite Boot entdeckten wir treibend, der Motor lief nicht mehr. Es war total überladen, wenn sich an Bord jemand zu stark bewegt hätte, wäre es gekentert.

Wie sah es an Bord der „ Alan Kurdi“ aus?

Das Schiff ist für 100 Personen ausgelegt. Sie kennen ja vielleicht die Tagesfahrten während der Rostocker Hanse Sail. Da sind etwa 50 an Bord. Jetzt stellen sie sich vor, es kommen noch 100 dazu. Das ist sehr eng. Nach zehn Tagen gingen unsere Vorräte zur Neige. Es gab meist nur noch Reis oder Bohnen. Es gab Streit wegen Kleinigkeiten, etwa weil ein Flüchtling drei Erbsen mehr auf dem Teller hatte als der andere. Einige sind ins Wasser gesprungen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, ein Flüchtling hat einen Selbstmordversuch unternommen.

Wie sind Sie Kapitänin geworden? Bärbel Beuse während ihres Nautik-Studiums in Warnemünde im Jahr 2008. APO

Ich habe erst Nautik studiert, als meine drei Söhne aus dem Haus waren. Dafür bin ich vor 15 Jahren von Berlin nach Warnemünde gegangen. Heute bin ich 56 und arbeite eigentlich als Kapitänin auf Handels- und Segelschiffen, unter anderem auf der „ Alexander von Humboldt II“. Zudem berate ich Reedereien im Bereich Sicherheitsmanagement.

Warum sind Sie Teil der Mission geworden?

Ich wollte mit eigenen Augen sehen, was da im Mittelmeer passiert und mir meine eigene Meinung dazu bilden. Ich habe kein Helfer-Syndrom und bin auch keine Aktivistin. Menschen zu retten, die hilflos im Wasser treiben, ist Menschen- und Seemannspflicht. Ertrinken lassen ist keine Alternative. Die Situation ist gruselig, einfach nur gruselig.

Was haben Ihnen die Flüchtlinge berichtet?

Keiner, mit dem ich gesprochen habe, wollte ursprünglich nach Europa. Viele waren als Gastarbeiter in Libyen. Manche wurden plötzlich verhaftet und in Lager gebracht. Andere erhielten kein Geld mehr, ihre Familien mussten sie freikaufen. Viele Flüchtlinge waren traumatisiert und hatten Folternarben. zum größten Teil waren sie unterernährt.

Was müsste die Politik tun, um die Situation zu verbessern?

Es muss eine staatliche europäische Seenotrettung und einen zentralen Erstaufnahmeort geben. Italien muss stärker unterstützt werden. Und es muss mehr EU-Geld dafür ausgegeben werden, die Zustände in Libyen zu verbessern und so den Grund zu beseitigen, warum die Flüchtlinge da unbedingt weg wollen.

Von Axel Büssem