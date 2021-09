Gebrochene Knochen, die nicht erkannt werden – und nächtliche Hilfsanrufe in den Arztpraxen: Die Lage in der Kinderklinik der Rostocker Uni bleibt angespannt. Nun kämpfen die niedergelassenen Kinderärzte dafür, dass endlich die seit Jahren geplante neue Kinderklinik gebaut wird. Welche Probleme die Kinderärzte sehen und was sie nun unternehmen.