Die Eltern von Cindy P., die sich seit Dienstag am Rostocker Landgericht verantworten muss, werden offenbar bedroht. Das sagte Verteidigerin Katja Milewski am Dienstag zum Prozessauftakt gegen die 26-jährige Rostockerin. Vor allem in den sozialen Medien seien die Eltern auf „übelste Art“ angefeindet worden. Die Mutter der Angeklagten habe daraufhin die Arbeitsstelle wechseln müssen.

Cindy P. wird Kindstötung vorgeworfen. Sie soll Ende Mai 2019 nach einer verdrängten Schwangerschaft heimlich ein Kind auf die Welt gebracht und in einem Gebüsch am Straßenrand abgelegt haben. Das Mädchen starb an Unterkühlung.

Wer wusste von der Schwangerschaft?

Die Rostockerin hat bereits einen fünfjährigen Sohn. Ihre Eltern unterstützten die Alleinerziehende, sie soll die Wochenenden in ihrem Eigenheim am Stadtrand verbracht haben. Die 26-Jährige war anscheinend bereits mit einem Kind überfordert.

Wusste ihr Umfeld, dass ein noch ein Kind unterwegs ist? Laut Gericht gibt es Hinweise darauf, dass in der Familie darüber gesprochen wurde, ob Cindy P. möglicherweise schwanger ist.

Urteil für 6. Februar geplant

Die Eltern sind in dem Verfahren als Zeugen geladen und werden an einem der Verhandlungstage bis zur Urteilsverkündung am 6. Februar aussagen. Die Verteidigung will, dass dafür die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Eine Entscheidung dazu steht aber noch aus.

Cindy P. droht im Fall einer Verurteilung eine lange Haftstrafe.

