Rostocker Kindstötungsprozess: Justiz gibt dem toten Baby im Prozess einen Namen

Die 26-jährige Cindy P. aus Rostock steht in Rostock vor Gericht, weil sie einen Menschen getötet haben soll: Sie brachte am 25. Mai 2019 kurz nach Mitternacht in der Außenlage ihres Mehrfamilienhauses heimlich ein Baby auf die Weltund legte es in einem Gebüsch ab, ohne es zu versorgen. Passanten fanden am nächsten Tag den erfrorenen Säugling. So lautet die Anklage in dem am Dienstag eröffneten Verfahren am Rostocker Landgericht.

Das Kind war ein Mädchen, es lebte bei der Geburt. Und es erhielt einen Namen: Anne. Den suchte nicht die Mutter, sondern die Justiz aus. Dass das Opfer, das nur wenige Stunden lebte, überhaupt einen Namen bekommt, sei für das Verfahren wichtig, so eine Gerichtssprecherin. Aber noch mehr sei das eine Frage der Menschenwürde. Die Mutter soll nicht einmal nachgeschaut haben, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.

Cindy P. hat schon ein Kind

Cindy P. droht bei einer Verurteilung eine lange Haftstrafe. Zurzeit befindet sie sich auf freiem Fuß, ein Haftbefehl wurde ausgesetzt. Die 26-Jährige hat einen Sohn, den sie allein aufzieht. In den sozialen Netzen im Internet posiert sie auf Fotos mit dem Fünfjährigen und mit ihrer Schwester. Auch einen Beruf gibt sie hier an: Servicekraft in einem Pflegeheim.

Eine Obduktion ergab, dass das Baby an Unterkühlung starb. In der Tatnacht betrug die Temperatur zwischen 11 und 19 Grad. Erst am nächsten Nachmittag entdeckten Passanten den toten Säugling.

Durch Zeugenbefragungen kam die Polizei schnell auf die Spur von Cindy P. Sie kam zeitweise in eine psychiatrische Klinik. Seit Oktober hat sie einen vom Amtsgericht bestellten Betreuer, zuständig für „Gesundheits- und Vermögensvorsorge“, so das Gericht.

Angeklagte sagte hinter verschlossenen Türen aus

In ihrem Prozess sagte die 26-Jährige am Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Ihre Anwältin Katja Milewski hatte das beantragt, das Gericht gab dem statt. Begründung: Es kommen Dinge zur Sprache, die ihr Familien- und Sexualleben betreffen und somit schützenswert sind.

Am Donnerstag geht das Verfahren weiter. Die Eltern von Cindy P. sind als Zeugen geladen, ebenso zwei Freunde. Einer soll der Vater ihres Sohnes sein, der andere der Vater des getöteten Babys.

Zu ihren Eltern hat die 26-Jährige ein enges Verhältnis. Das Gericht muss auch der Frage nachgehen, ob sie etwas über die Schwangerschaft ihrer Tochter wussten – und ob sie die Möglichkeit gehabt hätten, den Lauf der Dinge zu ändern.

Urteil im Februar erwartet

Das Urteil soll am 6. Februar gefällt werden. Kindstötung gibt es als eigenständiges Delikt im Strafgesetzbuch seit 1998 nicht mehr. Häufig kommt es zu Verurteilungen wegen Totschlags, wofür Haftstrafen von bis zu 15 Jahren möglich sind.

