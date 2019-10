Mächtig stolz: Rostocker Kita gehört zu den besten in Deutschland

Rostock

Die Erzieher können es noch gar nicht glauben: Ihr „ Kinderhaus am Warnowpark“ ist als eine von 25 Kindertagesstätten deutschlandweit für den Deutschen Kita-Preis 2020 nominiert. 250 Kinder, aufgeteilt in fünf Krippen- und zwölf Kindergartengruppen, besuchen das 1981 eröffnete Haus im Rostocker Stadtteil Groß Klein. Als einzige Einrichtung in ganz MV konnte sich die integrative Kita gegen rund 1500 Mitbewerber durchsetzen und darf nun auf ein Preisgeld von bis zu 25 000 Euro hoffen. Bis zur Preisverleihung im Mai 2020 sind aber noch einige Hürden zu nehmen.

„Ich habe einfach an der Ausschreibung teilgenommen und meine Kollegen nun damit überrascht“, erzählt Nicole Manske (44), Leiterin des Kinderhauses, freudestrahlend. Nur der Träger, die Arbeiterwohlfahrt Rostock ( Awo), war eingeweiht. „Wir freuen uns sehr für die Kita und sind als Träger besonders stolz“, begeistert sich Christina Fiedler, Leiterin der Abteilung Kindertagesstätten. Es sei schon eine Leistung, es unter so vielen Bewerbern so weit nach vorne zu schaffen, meint auch Katharina Wendorf (34), Sozialpädagogin der Kita.

„Wir machen nur unsere Arbeit“

Bei all dem Erfolg bleibt Leiterin Manske ganz bescheiden: „Wir machen nichts Außergewöhnliches, sondern nur unsere Arbeit.“ Auf die Wünsche der Kinder einzugehen, sie einzubeziehen und transparent sowie eng mit den Eltern zusammenzuarbeiten, gehöre dazu. Dabei folgt die Kita dem Prinzip der Pädagogin Maria Montessori: Die Kinder sollen durch eigenes Ausprobieren selbst Erfahrungen sammeln. Dabei unterstützen sie die Erzieher.

„Wir haben zum Beispiel einen Kinderrat, der alle drei Wochen einmal tagt – natürlich spielerisch“, erzählt Manske. Dann wird darüber gesprochen, was sie zum Spielen gebrauchen könnten, wie das Sommerfest gestaltet werden soll und ob das Essen schmeckt. „Die Abstimmung erfolgt demokratisch, versteht sich“, meint die Leiterin.

Garten im Iga-Park als Pluspunkt

„Beworben haben sich alle Einrichtungen mit einem Motivationsschreiben, in dem die sie darlegen mussten, wie sich die vier sogenannten Qualitätsdimensionen in ihrem Alltag wiederfinden“, erklärt Viktoria Deßauer, Sprecherin des Deutschen Kita-Preises. Das heißt, es wurde betrachtet, inwieweit auf die Kinder eingegangen wird, welche Teilhabe alle Beteiligten – Kinder, Eltern und Erzieher – haben, wie sich die Qualität der Einrichtung weiterentwickelt und ob Beziehungen über die Kita hinaus gepflegt werden.

Manske habe deshalb schlichtweg das Konzept des Kinderhauses, das in Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern entstanden ist, eingereicht. „Dass die Kita sich verstärkt dem Thema Kinderrechte und Kinderschutz widmet, ein kindgerechtes Beschwerdemanagement etabliert, den Kinderrat an wichtigen Prozessen beteiligt und seit einigen Jahren mit den Kindern einen Garten im Iga-Park bewirtschaftet, sind gute Voraussetzungen für den Deutschen Kita-Preis“, führt Deßauer aus.

Weiterentwicklung ist das A und O

„Wir versuchen außerdem Projekte ins Leben zu rufen, an denen sich die Eltern langfristig beteiligen können“, betont Manske. So gebe es beispielsweise einen Eltern-Tag, den die Mamas und Papas selbst gestalten dürfen, Elternfrühstücke und Familiennachmittage. „Der Elternrat ist wahnsinnig aktiv und unterstützt die Erzieher und die Leitung damit sehr“, freut sich die Leiterin.

Ebenso sind Weiterbildungen ein zentrales Thema. „Die Kollegen haben die Möglichkeit, sich individuell weiterzubilden und nutzen die Angebote gut“, erzählt Sozialpädagogin Wendorf. Eine hauseigene Sprachpädagogin unterstützt die Erzieher zusätzlich. „Die Anforderungen ändern sich über die Zeit, jetzt zum Beispiel durch die Migranten-Kinder. Das heißt für uns, sich immer wieder auf den Weg zu machen und dazuzulernen“, erklärt Manske.

Nicole Manske (44) ist die Leiterin des „Kinderhaus am Warnowpark“. Quelle: Frank Söllner

Entscheidung Ende des Jahres

Nun geht es also in die nächste Auswahlrunde des Deutschen Kita-Preises. „Die Kitas dürfen ihre Stärken umfassend präsentieren, indem sie weitere Unterlagen einreichen“, teilt Sprecherin Deßauer mit. Neben der Art und Weise, wie die Einrichtungen die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stellen und die Eltern einbeziehen, wird auch betrachtet, wie sie mit Institutionen aus der umliegenden Region kooperieren. „Wir veranstalten zum Beispiel mit dem Stadtteil- und Begegnungszentrum, der Grundschule am Taklerring und dem Gemeindezentrum Brücke gemeinsame Höhepunkte für Kinder und Eltern“, berichtet Manske.

65 000 Euro werden vergeben Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Weitere Partner sind die Heinz und Heide Dürr Stiftung, die Gisela-Sdorra-Stiftung, die Karg-Stiftung, das Eltern-Magazin und der Didacta-Verband. Vergeben wurde der Deutsche Kita-Preis erstmals im Jahr 2018. Der Preis sollImpulse für die Qualität in der frühkindlichen Bildung setzen und das Engagement der Menschen würdigen. Die erstplatzierte Kita erhält 25 000 Euro Preisgeld, vier Zweitplatzierte können sich über 10 000 Euro freuen. Verliehen wirdder Deutsche Kita-Preis im Mai 2020 in Berlin.

Ende des Jahres entscheidet die unabhängige Kita-Preis-Jury, ob das „ Kinderhaus am Warnowpark“ unter die letzten zehn Kitas und damit ins Finale kommt. Sollte das gelingen, werden Experten sich persönlich ein Bild von der Einrichtung machen. „Die Vorfreude und die Erwartungen sind groß“, meint die Leiterin. Und was, wenn die Kita tatsächlich einer der fünf Preisgeld-Gewinner wird? „Wir würden das Geld vielleicht in die Außengestaltung investieren. Sicher ist aber, das wir alle – Kinder, Eltern und Erzieher – mit einbeziehen werden.“

