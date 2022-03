Rostocker Koggenzieher: Kabarett-Festival startet – so können Sie live dabei sein

Rostock

Am Donnerstag startet der 18. Rostocker Koggenzieher, bis Samstag laufen die drei Vorrunden. Am Sonntag ist der Finalabend, bei dem die drei Erstplatzierten gekürt werden, am Montag serviert der Koggenzieher-Gewinner in der Bühne 602 sein abendfüllendes Programm.

Das Rostocker Kabarettfestival gibt’s seit 2005. Das Konzept auch in diesen Jahr lautet: Neun Kabarettisten, die von einer Vorjury ausgewählt wurden, treten in drei Vorrunden gegeneinander an. Eine vierköpfige Jury entscheidet dann über die Rundensieger, auch das Publikum hat eine Stimme. Die besten drei Kabarettisten gehen am Finalabend gegeneinander ins Rennen. Am Montag tritt der Sieger mit seinem Soloprogramm auf.

So können Sie beim Rostocker Koggenzieher dabei live sein

Tickets für den Livestream für den 18. Koggenzieher können unter www.mvticket.de/koggenzieher bestellt werden. Ticketpreise: 5 Euro pro Veranstaltungstag, das Festivalticket für alle Veranstaltungstage und den Siegerabend kostet 15 Euro. Der Vorverkauf ist bis zum Veranstaltungstag um 16.30 Uhr möglich.

Die Ticket-Käufer erhalten rechtzeitig vor der Veranstaltung eine E-Mail mit dem Streaming-Link. Berücksichtigung findet hierbei die E-Mail-Adresse, mit welcher der Käufer im Shop registriert ist.

Nutzer von OZ+ haben die Möglichkeit, die Livestreams des 18. Rostocker Koggenziehers kostenlos zu schauen. Dazu einfach am Veranstaltungsabend mit dem OZ+Abonnement auf www.ostsee-zeitung.de anmelden.

Hier geht es zu den ersten drei Veranstaltungen:

Live dabei vor Ort: Da wieder ein Publikum vor Ort sein kann, ist in der Bühne 602 begrenztes Kartenkontingent für den Koggenzieher 2022 verfügbar.

Für all jene, die dabei leer ausgehen, hat Martina Witte noch einen Geheimtipp parat. „Wer will, kann bei uns im Foyer die Auftritte anschauen, wir haben dort eine große Leinwand aufgespannt.“ Auch dorthin wird der Livestream übertragen, da können sich die Gäste – natürlich in gebührendem Abstand zueinander – mit einem Gläschen Wein niederlassen.

Festival von Krieg gegen Ukraine überlagert

Die Ausgabe 2021 war schwierig für den Koggenzieher. Das Festival wurde pandemiebedingt erstmals als digitale Veranstaltung abgehalten. Künstler, Veranstalter und Sponsoren hatten dabei an einem Strang gezogen und den Koggenzieher über dieses schwierige Jahr gebracht.

So wurde auch für 2022 geplant und ein Koggenzieher-Streaming angesetzt. Jetzt ist in den Theatern von Mecklenburg-Vorpommern wieder in beschränktem Maße Publikum zugelassen. „Rund 60 Besucher können wir wieder in den Saal lassen“, sagt Martina Witte, Leiterin der Bühne 602.

Überlagert wird das Kabarettfestival in diesem Jahr allerdings vom Krieg in der Ukraine. „Es wird ein bisschen schwer für die Künstler, dagegen anzuspielen“, sagt Martina Witte. Andererseits wird der Koggenzieher wie geplant durchgeführt, „es war immer so, dass es auch in schwierigen Zeiten Theater gab und gibt“, erklärt Martina Witte.

Ganz klar wird sich das Kabarettfestival gegen den Krieg positionieren. „Unser Jurysprecher Christoph Gottschalch wird an jedem Abend ein Statement zur Situation in der Ukraine abgeben“, sagt Martina Witte. Und nicht nur das: „Wir werden hier eine Spendenbox aufstellen und Geld sammeln für lokale Initiativen, die Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen“, erklärt die Leiterin der Bühne.

Von Thorsten Czarkowski