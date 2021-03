Rostock

René Sydow ist Kabarettist, Autor und Schauspieler. 2014 gewann er den „Goldenen Koggenzieher“ beim Kabarett-Wettbewerb in Rostock und moderiert seitdem jedes Jahr den Finalabend des Koggenziehers.

Herr Sydow, ist Kabarett überhaupt noch zeitgemäß?

Ja, ich glaube schon. Das ist das Gute am Kabarett. Schon in den 50ern wurde es totgesagt. Es verwandelt sich und es muss auf den Zeitgeist reagieren. Das ist die Stärke des Kabaretts. Wenn die Zeiten schwierig sind und es Probleme gibt, taucht das Kabarett wieder auf. Ich würde mir derzeit mehr Bissigkeit und Mut von den Kollegen wünschen, aber vielleicht möchten diese auch keine Instagramfollower verlieren. Das kann natürlich sein.

Wie politisch ist denn Kabarett Ihrer Meinung nach?

Es war nie unpolitisch, man musste nur die Kabarettisten finden, die die Politik kritisieren. Ich erlebe zurzeit, dass sich viele Kabarettisten in Talkshows verirrt haben und dort den Kurs der Regierung loben. Ich finde aber, dass es die Pflicht als Kabarettist ist, etwas zu hinterfragen und in Zweifel zu ziehen. Ich merke, dass viele bekannte Kollegen auch vorsichtig geworden sind. Vielleicht auch, weil die Stimmung so aufgeheizt ist.

Sie sprechen die aufgeheizte Stimmung in der Gesellschaft an. Gibt es etwas, worüber Sie sich nie lustig machen würden? Wie weit darf Satire gehen?

Ich glaube, man darf sich über alles lustig machen. Man muss sich sogar über alles lustig machen. Je verhärteter Meinungen sind und je größer das Tabu, desto mehr sollte man es ansprechen und hinterfragen. Man muss es aber gut machen und das ist das Schwierige an der Sache. Das ist sehr viel Arbeit.

Wie hat sich die Kabarettszene im vergangenen Jahr geändert?

Ich finde es ein bisschen traurig, dass sich die Auslese im Fernsehen noch mehr verschärft hat. Man sieht in den TV-Medien die gleichen Gesichter, die immer da sind. Früher war da mehr Vielfalt. Die Bühnenarbeit ist für alle zusammengebrochen. Und auch die, die sich mit Onlineformaten über Wasser halten wollten, sind doch recht schnell desillusioniert worden. Es gibt schon sehr viel Angebot im Netz. Gerade Comedy und Kabarett ist sehr schwer über das Internet zu transportieren. Es ist eine Live-Kunst. Viele junge Kollegen, die gerade erst anfangen und mir sehr am Herzen liegen, kommen in arge Existenznot. Für junge Künstler wird es sehr schwer, das wieder aufzuholen.

Haben Sie denn im Lockdown Erfahrungen mit Livestreams sammeln können?

Relativ wenig. Ich hab als Musiker mal meine Frau begleitet bei einem Online-Konzert und sonst halte ich mich von Online-Sachen sehr fern. Ich interessiere mich selbst nicht für Veranstaltungen, die online übertragen werden, sondern schaue lieber zu Hause in ein Buch oder schaue mir einen Film an. Ich hadere also mit Auftritten im Internet. Für mich ist das irgendwie nichts, vielleicht bin ich dafür auch schon zu alt.

Der Koggenzieher-Wettbewerb 2021 Comedians und Kabarettisten gehen Anfang März erneut ins Netz: Beim diesjährigen Koggenzieher-Festival werden coronabedingt alle Veranstaltungen online gestreamt. Das Event findet vom 4. bis zum 7. März statt. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den Goldenen Koggenzieher ringen. Am Finaltag werden vier Preise vergeben. Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1. bis 3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis. Gewinner des Koggenziehers waren unter anderem Christian Ehring (2005), Christoph Sieber (2006), Marc-Uwe Kling (2007), Vocal Recall (2012) und Fee Badenius (2016).

Was machen Sie in diesen Zeiten, in denen Sie nicht auf der Bühne stehen können und auch keine Online-Formate anbieten?

Ich war vergangene Woche bei einer TV-Aufzeichnung und habe auch eine Radiosendung aufgenommen. Das ist aber eher die Ausnahme. Dass ich im Homeoffice arbeite, war keine Umstellung, da ich in erster Linie Autor bin. Ich schreibe auch gerade einen Roman, der fast fertig ist. Außerdem liegt noch eine Auftragsarbeit für ein Ensembleprogramm. Aber was in dieser Zeit doch fehlt, sind die 120 bis 150 Tourtage im Jahr. Das Unterwegssein. Im September hatte ich Premiere für mein neues Programm, das habe ich nach den ersten Aufführungen noch einmal etwas umgeschrieben. Wenn ich also wieder auftreten darf, feiere ich noch einmal Premiere.

Wie weit können Sie denn planen?

Ich kann das nicht planen und sehe dieses Jahr ehrlich gesagt noch etwas pessimistisch. Ich bin skeptisch, ob die Zuschauer auch wieder zurückkommen, wenn wir wieder spielen dürfen. Ich glaube, die Zuschauer sind ein bisschen entwöhnt von der Live-Kultur und werden ein bisschen brauchen, bis sie wieder zurück zur Bühne kommen. Ich hoffe, ich irre mich hier. Das normale Bühnenleben, wie wir es kannten, wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wieder stattfinden. Ich rechne mit dem Herbst. Es wird lange dauern, bis wir in einem voll besetzten Saal – wie in der Compagnie de Comédie – spielen können, der immer eng und knackig voll ist, wo das ganz Besondere in der Luft liegt – ich glaube, das wird lange dauern. Leider.

Am Sonntag moderieren Sie wieder den Finalabend des Koggenzieher-Wettbewerbs. Wie ist es für Sie, wieder zurückzukommen auf die Bühne?

Es wird mir sehr fehlen, dass keine Zuschauer im Publikum sitzen. Der Koggenzieher ist eines der Ereignisse, auf die ich mich jedes Jahr aufs Neue freue. Da ist immer etwas ganz Magisches im Raum, mit den vielen Zuschauern und vielen Stammgästen. Es ist wie ein „Nach-Hause-Kommen“ und in diesem Jahr wahrscheinlich ganz, ganz seltsam. Aber wir werden unser Bestes geben, dass die Gäste trotzdem einen schönen Abend haben.

Von Stefanie Ploch