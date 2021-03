Die Jury war sich nicht einig, deswegen entschieden die Publikumsstimmen: Die Kabarettisten Liese-Lotte Lübke zieht ins Finale des diesjährigen Koggenzieher-Wettbewerbs ein. Bei ihrem Auftritt übte sie Kritik an die Politik und ihren Entscheidungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. So lief der Koggenzieher-Auftakt in Rostock.