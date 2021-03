Rostock

Musikalisch wurde es am dritten Abend des diesjährigen Koggenzieher-Wettbewerbs. Zwei der drei Künstlerinnen und Künstler, die auf der Bühne602 standen, versuchten die Jury mit Musikacts zu überzeugen. Doch das funktionierte nicht: Die Jury entschied sich für Rainer Holl. Das Publikum hätte anders entschieden, nämlich für den Liedermacher Falk. Nun wird Rainer Holl am Sonntag im Finale noch einmal vor die Jury treten und um den goldenen Koggenzieher ringen.

Das Team der Bühne wirkt eingespielt, von Aufregung keine Spur. Der Livestream startet. Fiete und Schiete, die auch den dritten Vorrundenabend moderieren, reden über die Öffnung der Friseure, über Politik, über die Coronaschnelltest. Viele Leute würden sie fragen, warum sich bei den beiden so viel um das Thema Corona dreht. Ob sie es in Ordnung finden würden, sich darüber lustig zu machen. „Gibt ja nichts anderes“, sagen sie scherzhaft. Jeder küsst jeden, wochenlange Polonnaise durch die Stadt: Woodstock sei ein Scheiß dagegen, wenn die Pandemie vorbei sei.

Erster Auftritt: Rainer Holl

Rainer Holl betritt als erstes motiviert die Bühne, begrüßt die Zuschauer an den Bildschirmen zu Hause. präsent steht er auf der Bühne, erzählt, dass Ehrlichkeit bei den Menschen nicht gut ankomme, Pessimismus ebenso wenig. Genau das, was den Kabarettisten eigentlich ausmache. Weil er aber möchte, dass ihn die Leute mögen, gibt er den Zuschauern ein Geschenk: Er erzählt, wie er „positives negatives Denken“ erlernt hätte. Man könne mit einem Lächeln auf den Lippen schlechte Stimmung verbreiten, ist er überzeugt. Über weiße, priviligierte Männer und ihre angeblichen Probleme kommt er auf Achtsamkeit zu sprechen.

„Je achtsamer ich werde, desto mehr merke ich, wie beschissen alles ist“, sagt er. Er sei zufrieden damit, einfach ein Mensch zu sein. Süffisant mimt er einen gestressten Menschen, für den Achtsamkeit eigentlich gut wäre. Für alle Zuschauer, die auch lernen wollen „positiv negativ zu Denken“, für den hat er ein Produkt entwickelt: Seinen demotivierenden Tischkalender, mit Sprüchen, die eigentlich zu furchtbar sind, um zu motivieren. Er möchte seine eigene schlechte Laune mit anderen zu verbreiten.

Zweiter Auftritt: Lina Lärche

In buntem Kostüm tritt Lina Lärche auf die Bühne. Einen silbernen Koffer in der Hand, einen großen Zylinder auf dem Kopf. Der Adrenalinkick, den sie sonst auf der Bühne hätte, fehle derzeit. Sie gleiche es mit skandinavischen Krimis aus. Oder durch Politikerreden, in denen diese sagen würden, etwas für die Kleinkünstler in der Coronakrise getan zu haben. Sie spielt in ihrem Koffer herum. Daraus kommt ein eingespielter Applaus. Per Handyapp. Sie hätte angefangen ihre Memoiren zu schreiben, sagt sie und beginnt zu singen.

Nach einer Erzählung, wie Lärche zum Kabarett kam, spricht sie über Kleidung. Sie nimmt ihren großen Hut ab. Darunter: Ein kleinerer Hut. „Schwarz ist out“, hätte in der Frauenzeitschrift gestanden. In ist jetzt grau. Ikonisch und stilsicher steht sie auf der Bühne. Sie singt, dass die Deutschen bequeme Kleidung mögen. Die größte Modesünde jedoch sind Männer in Trekkingsandalen. Das nächste Lied handelt von einer Party im Tangoclub, bei der sie Marcus Söder tanzen gesehen hätte. Und gerochen. In ihrem dritten Song geht es um ihre Freundin Tina, die nur noch mit ihrem Freund Dieter im Schlepptau unterwegs ist. Ist es Sünde, wenn man viel nascht? Das fragt sich Lina Lärche im vierten Lied.

Dritter Auftritt: Falk

Falk, mit einer Gitarre in der Hand, beweist sich als drittes gegen die Jury und die Zuschauer. Der Musikkabarettist beginnt, die Saiten anzuschlagen. Im ersten Lied kritisiert er das Leben in der Großstadt, verrät nervige Situationen in der Stadt, während er eigentlich an einem abgelegenen, idyllischen See liegt. Dass die Leute hupen und rum pöbeln, ohne Grund, beispielsweise. Er rege sich gern über Kleinigkeiten auf, verrät er anschließend. Das merke man an seinem Auftritt auch nur ein wenig.

In seinem zweitem Lied singt er über überspitzte Situationen, in denen er sich in Geduld übt. Das wichtigste sei ihm, dass sich die Zuschauer mindestens ein mal beleidigt fühlen, sagt er. Um das zu erreichen stimmt er ein Lied an, über die komischen Menschen, die im Biomarkt einkaufen. Der Auftritt von Falk kam beim Publikum am besten an. Doch die Zuschauer wurden von der Jury überstimmt.

Von Stefanie Ploch