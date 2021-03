Der Liedermacher und Musikkabarettist Falk nimmt bei seinen Auftritten kein Blatt vor dem Mund. Das wird er beim diesjährigen Koggenzieher-Wettbewerb der Bühne 602 zeigen. Am dritten Wertungstag, am Samstag, den 6. März, tritt er gegen Rainer Holl und Lina Lärche an. Das können die Zuschauer von Falk erwarten.