Rostocker Kräne im Stadthafen wieder vereint

Die Petersdorfer Kräne im Rostocker Stadthafen sind wieder vereint: Am Freitag ist einer der beiden 70 Tonnen schweren Stahlkolosse wieder an seinen angestammten Platz gesetzt worden. Ein mobiler Schwerlastkran musste dafür eingesetzt werden. Gegen zehn Uhr wurde der Petersdorfer Kran dann verschweißt und gesichert. „Es ist super gelaufen“, sagte Peter Goldfisch, Geschäftsführer der DIM Industrieservice Nord GmbH aus Rostock. Das Unternehmen ist von der Stadt mit der Umsetzung beauftragt worden.

Hintergrund: Weil er im Untergrund einzusacken und umzustürzen drohte, hat das Rostocker Hafenamt vor einem Jahr einen der beiden markanten Petersdorfer Kräne versetzen lassen. Der Kran stand mit einem Standbein nur auf einer Schotterschicht – und die war auch noch unterspült. Inzwischen ist der Untergrund saniert.

2002 in Museumskrane umgewandelt

Die DIM Industrieservice Nord GmbH hatte die beiden Kolosse im Stadthafen bereits 2002 in Museumskrane umgewandelt. „Für uns ist das etwas Besonderes, weil es um ein Wahrzeichen für die Hansestadt geht“, sagt Peter Goldfisch, der selbst gebürtiger Rostocker ist. Seine Firma ist auf die Wartung und Instandhaltung von Industrieanlagen in Häfen und Werften spezialisiert. Im Besprechungsraum des Unternehmens hängen zwei imposante Bilder der 23 Meter hohen Ladekräne, die Ende der 1950er Jahre aufgebaut wurden.

Zur Galerie Am Freitag ist einer der beiden Petersdorfer Kräne im Rostocker Stadthafen wieder auf seine angestammte Position gehoben worden.

2019 war das Unternehmen bereits für die provisorische Umsetzung des einen Petersdorfer Krans zuständig. Die Herausforderung dabei: „Aufgrund der Beschaffenheit des Untergrundes mussten die Lasten des Petersdorfer Krans und des Mobilkrans großflächig verteilt werden“, sagt Projektleiter Christoph Döge. Ein Schotterbett und Lastenverteilungsmatten aus Bongossi-Holz wurden dafür auf dem Parkplatz im Stadthafen ausgelegt. „Bongossi-Holz ist ein spezielles, sehr hartes Holz“, sagt Christoph Döge. So musste die Last von rund 180 Tonnen je Kranstütze – vier insgesamt – jeweils auf einer Fläche von acht mal acht Metern verteilt werden.

Ausgleichsgewichte an Fahrwerken befestigt

Zentral für die Umsetzung war zudem die Ermittlung der Schwerpunktlage des Krans. „Sonst wäre der Mobilkran im Extremfall umgekippt“, so Christoph Döge. An den Fahrwerken des Petersdorfer Krans sind drei Tonnen Ausgleichsgewichte befestigt worden, um den Kran ins Gleichgewicht zu bekommen.

Auch haben Mitarbeiter eine spezielle Konstruktion an den früheren Ladekran geschweißt, die vom damaligen Hersteller Kranbau Eberswalde – jetzt Kocks Ardelt Kranbau GmbH – entworfen wurde, um die Stabilität des Krans zu sichern. „Der Kran ist ja nicht dafür gebaut, dass er hochgehoben wird, sondern dass er selbst Lasten trägt“, sagt Peter Goldfisch.

Versetzung kostete knapp 70 000 Euro

Zur Befestigung der Hubseile sind, entsprechend den berechneten Anforderungen, Anschlagpunkte am Petersdorfer Kran angebracht worden. „Diese verbleiben auch am Kran und werden an die farbliche Optik angepasst“, sagt Peter Goldfisch.

Knapp 70 000 Euro hat die Rückversetzung gekostet. Den Mobilkran stellte die Firma Warnowkran Kranservice GmbH zur Verfügung – ein Unternehmen der Krebs-Gruppe. Für die Reparatur der Kaikante waren rund 450 000 Euro notwendig.

Keine weiteren Investitionen erwartet

Nach dem Zurücksetzen sind vorerst keine weiteren Investitionen zu erwarten, teilte das Hafenamt zuletzt mit. Der westliche Kran habe ohnehin durchgängig sicher gestanden und beim östlichen Kran sei der Untergrund durch das Setzen einer weiteren Flügelwand gefestigt worden.

Bei der Reparatur habe das Hafenamt davon profitiert, dass die Hanse Sail in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie ausfallen musste. Dadurch habe der zweite Bauabschnitt landseitig erfolgen können. Das sei effizienter gewesen als die ursprünglich geplanten Arbeiten vom Wasser aus, heißt es.

