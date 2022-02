„Wohin mit Kreativität“ – das fragen aktuell Plakate, die überall in der Stadt zu sehen sind. Hintergrund der Aktion ist die Standortsuche für ein Kreativquartier in Rostock. Warum der alte Standort nicht mehr ausreicht, welche Anforderungen ein Quartier erfüllen muss und was die Verantwortlichen von einer Wirkungsstätte in Warnemünde halten.