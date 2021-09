Rostocker Kreuzfahrt-Riese Aida kündigt für 2030 „emissionsneutrales“ Schiff an

Rostock

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida erneuert ihre Ansage, die Flotte hin zu mehr Klimafreundlichkeit umzubauen. Ab 2030 will das Unternehmen das erste „Zero-Emission“-Schiff in Dienst stellen. Zehn Jahre später soll die komplette Flotte „emissionsneutral’ auf Kurs sein“, teilte Aida am Mittwoch mit. Damit würden die Klimaziele der International Maritime Organisation (IMO), die ab 2050 gelten sollen, bereits 2040 erreicht.

Kommendes Jahr erhält ein Aida-Schiff nach Firmenangaben das „bisher größte Batteriespeichersystem in der Kreuzfahrt“. Welches Schiff nachgerüstet werden soll, wollte eine Sprecherin auf Nachfrage nicht sagen. Allerdings hatte die Reederei bereits Anfang 2020 – vor Beginn der Coronakrise – mitgeteilt, die 2017 getaufte „Aidaperla“ mit einem Zehn-Megawattstunden-Batteriesystem ausrüsten zu wollen.

Die Reederei plant den Umbau ihrer bestehenden Flotte mit moderner Umwelttechnologie. Dabei gehe es um die Frage, ob in „naher Zukunft“ Brennstoffzellen die Energie für den Hotelbetrieb an Bord liefern können oder ob sich Abfälle zur Energieerzeugung nutzen lassen. Aida-Vizepräsident Christian Schönrock kündigte vor einigen Wochen im OZ-Gespräch an, dass das Unternehmen eine Brennstoffzelle auf der „Aidanova“ testen will.

Noch keine anwendungsreife Technik für Schiffe

Experte Nikolai Glück vom Rostocker Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik bezeichnet das Ziel von Aida, bis 2030 ein emissionsneutrales Schiff einzusetzen, als „realistisch, aber ehrgeizig“. Noch stehe keine anwendungsreife Technik für Schiffe dieser Größe zur Verfügung.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kernproblem ist die Energiespeicherung, ob in Batterien oder als Methan und Wasserstoff für Brennstoffzellen. Glück: „Es wird spannend, zu sehen, welche Technologie sich am Ende durchsetzt.“

Von Gerald Kleine Wördemann