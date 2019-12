Rostocker Kunsthalle lockt Udo Lindenberg an: Rock ’n’ Roll

Rostock

Ey Leute, macht euch mal gaaanz locker – im Schritt! Und überhaupt: Das ist doch mal ein Megahammer, was die Kunsthalle ey in Rostock da so plant für das nächste Jahr: Das Udo-Ufo landet am Schwanenteich. Mal geht’s rauf, mal geht’s runter, is doch normal, würde der Chefpaniker sagen. Und in der Kunsthalle geht’s jetzt mal aber so richtig bergauf.

Der Erfinder der deutschen Easy-Sprache, der Rock ’n’ Roll-Hexer in den viel zu engen Röhrenjeans, der Maler der Likörelle, der Typ mit dem Hut, über den alle wissen, dass er ein Sowasvon-Alien ist, nur nicht von welchem Meteoriten der heruntergefallen ist, der kommt nach Rostock.

Katakomben der Erkenntnis

Nicht einfach nur für ein Konzert in einer großen Halle oder Arena. Udo stellt aus, Udo präsentiert sich, Udo bereitet eine Mega-Show vor, Udo stellt sein Leben in Rostock vor. Ein Leben zwischen Doppelkornfeld und Schlagzeug, ein Ritt auf der Rasierklinge zwischen immer neuen Hits und Totalabstürzen, die sonst nur Keith Richards überlebt hätte. Udo sagt über sich, dass er Wirkungswissenschaften studiert hat und von Beruf Udo Lindenberger sei – ein Job, den es auf dieser Welt nur einmal gibt. Der war durch Alkohol- und Drogenexzesse schon mehrmals so was von tot, dass the devil himself ihn immer wieder aus dem Hades zurück auf die Bühne begleitet. Der war an der Spitze der Charts, ganz weit weg vom Fenster und ist doch immer wieder aufgestanden, hat sich den Hut wie ein Krönchen gerichtet und ist vorangegangen: Immer wieder an die Spitze! Kaum ein Mensch ist wie Udo Lindenberg in seinem Leben immer wieder in die Katakomben der Erkenntnis herabgestiegen, aus denen er sein kreatives Wirkungsfeld weit über die Musik hinaus gezogen hat – und nun an der Warnow zur Schau stellen wird.

Diesen Star und Überlebenskünstler ins beschauliche Rostock zu lotsen, ist ein Coup, zu dem man Herrn Lindenberg zitieren muss: Ey Neumann, alter Doc und Museumsoberfuzzi, Mille grazie, wir ziehn unsere Hüte.

Von Michael Meyer