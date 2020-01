Rostocker Kunsthalle startet mit Maler Uwe Kowski neue Ausstellungsreihe

Rostock

„Sehen“ heißt die Ausstellung mit Malerei von Uwe Kowski, die am Samstag im Schaudepot der Kunsthalle eröffnet wird. Allgemeiner kann der Titel für eine Werkschau künstlerischer Arbeiten wohl kaum ausfallen. Passender könnte ein Titel für das, was der Leipziger auf die Leinwand bringt, allerdings auch schwer sein.

Gewiss, Worte sind Schall und Rauch. Ob eine Ausstellung nun so heißt oder anders, kann doch egal sein. Doch bei Kowski spielen Wörter in Form von Bildtiteln sehr wohl eine Rolle. Er ist bereits sich festzulegen. Kein einziges Mal steht o. T. – ohne Titel – an den Bildern der Ausstellung.

Bildtitel legen falsche Fährten

Sie heißen „Ausreißer“, „Versteck“ oder „Regennasse Scheibe“. Und natürlich steht der Betrachter vor dem großen Bild „Freischwimmer“ und sucht in den großzügig verteilten Farbflecken einen Halt fürs Auge. Es wird fündig in einer Stelle, die sich abhebt vom Rest: ein anderer Pinselstrich, die Farben des Bildes zusammengeballt. Da, das muss er sein, der Schwimmer.

Uwe Kowski, Freischwimmer, 2019, Öl auf Leinwand, 180 x 165 cm, courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin Quelle: UWE WALTER

Diese Art der Assoziation funktioniert nicht immer reibungslos. Der Titel „Wald“ etwa legt eine falsche Fährte. Das starke Querformat – eines der seltenen – lässt eher auf eine weite Ebene schließen. Auch die Farben wollen nicht zu Baumstämmen und Dickicht passen. Und tatsächlich, klärt Uwe Kowski auf, war es ein abgeholztes, zerfurchtes Stück Land, dass er beim Malen im Sinn gehabt habe.

„Die Titel verweisen auf die Ideen“

Denn so viel ist wichtig: „Ich bin kein abstrakter Maler“, sagt Uwe Kowski. Er wolle dem Betrachter zwar nicht unbedingt erklären, welche Idee ihn umtrieb, als er am Bild arbeitete, doch jedes hat einen Ursprung. Das könne etwas Erlebtes oder Gesehenes sein. „Die Titel verweisen auf die Idee.“

Mit der Ausstellung „ Uwe Kowski – sehen“ eröffnet die Kunsthalle eine ganz neue Reihe. Künftig sollen immer wieder Künstler eingeladen werden, ihre Arbeiten gemeinsamen mit Werken der Sammlung zu präsentieren. Auf diese Weise können Besucher Altbekanntes neu entdecken. Bei neuen Arbeiten können sich wiederum kunsthistorische Bezüge offenbaren.

Gelungenes Konzept trotz wenig Zeit für Planung

Schon im ersten Anlauf funktioniert das fantastisch. Vor der Werkgruppe „Porträts ohne Physiognomie“ gruppieren sich zahlreiche Büsten aus dem Depot des Hauses. Die Formensprache der Bronzen von Jo Jastram, Margret Middell oder Ludwig Godenschweg etwa klingt im überlebensgroßen „Selbst im Himmel“ wieder. Eine farbwuchtige Arbeit, die durch geschickte Hängung den Höhepunkt der Ausstellung bildet.

Uwe Kowski, Selbst mit Himmel, 2018, Öl auf Leinwand Quelle: UWE_WALTER

Jo Jastram, Porträt Ragnar Johansson, 1985, Bronze Quelle: JULIANE SCHULTZ

„Der Auftakt des neuen Konzepts ist gelungen, obwohl wir nicht viel Zeit für die Planung hatten. Momentan müssen wir vieles ad hoc entscheiden“, räumt Kunsthallenchef Uwe Neumann ein. „Wir wussten lange nicht, wann es losgeht mit der Sanierung des Hauses und dachten, dass es 2020 geschlossen ist.“ Doch die Planungen und Absprachen mit der Denkmalpflege dauerten länger.

Baustart nach Ausstellung mit Udo Lindenberg

Nun rechnet er mit einem Baustart am 1. September 2020. Er habe um die Verschiebung der Sanierung bis dahin gebeten, weil es zwischenzeitlich gelungen war, Udo Lindenberg für eine Ausstellung von Mai bis August in Rostock zu gewinnen. Der habe bekanntlich eine ganz besondere Beziehung zum Osten. Im Jubiläumsjahr der deutschen Wiedervereinigung ein Highlight für den einzigen Museumsneubau der DDR.

Diese besondere Stellung des Hauses ist Neumann durchaus wichtig. Auch deshalb freue er sich mit Uwe Kowski wieder einen Maler der Leipziger Schule – wenn auch im weiteren Sinne – gewonnen zu haben. Er erinnere sich an den Moment, als er das erste Mal ein Bild von ihm sah. „Wow, was für eine Wucht“, habe er gedacht. „Ich hoffe die Besucher haben de gleichen Eindruck, wie ich. Die Bilder sind belebend für die Seele.“

Galerist im Gespräch Gerd Harry Lybke, genannt Judy, wurde berühmt mit seiner Galerie Eigen + Art. Er gilt als Entdecker von Neo Rauch und ist einer der wichtigsten Förderer der Leipziger Schule. Bereits seit 30 Jahren vertritt er auch den Maler Uwe Kowski. Am Sonntag, 12. Januar um 14 Uhr, stellt er sich gemeinsam mit Kowski im Künstlergesprächden Fragen der Besucher. Moderiert wird die Veranstaltung von der Kuratorin Leonie Pfennig. Die Ausstellung„ Uwe Kowski – sehen“ läuft vom 12. Januar bis 23. Februar 2020. Eröffnung: am 11. Januar um 18 Uhr. Der Künstler ist anwesend. Katalog: Anlässlich der Ausstellung ist ein hochwertig gedruckter Katalog im MMKoehn Verlag erschienen. Der Einband ist geprägt und mit Drucklack verziert: 180 Seiten, 28 Euro.

Lesen Sie auch:

Von Juliane Schultz